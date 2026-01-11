Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. januára 2026 o 21:30
Čas čítania 10:50

Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)

Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
Zdroj: Archív/Lucie
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Tantrická masérka Lucie nám prezradila ako prebiehajú „zmyselné stretnutia s divoženou“.

Lucie opustila prácu prekladateľky, pretože našla vášeň v láskyplnom dotyku. Ako sama hovorí, stala sa z nej „divožena“ – tantrická masérka, ktorá robí tantru tak, ako sa má.

„Divoženám“ na rozdiel od konkurenčných salónov záleží na prirodzenosti a symbióze s prírodou, preto masírujú úplne nahé. Okrem masáží však ponúkajú aj rôzne sebapoznávacie rituály a stretnutia, počas ktorých sa s klientmi rozprávajú o ich intímnych problémoch.

V rozhovore nám porozprávala o tom, ako dokážu dotyky liečiť, s akými problémami sa im klienti najčastejšie zverujú, prečo učia mužov neejakulovať, ale i to, aké zážitky si z masáží odnášajú.

„Niektorých ľudí dokáže masáž vystreliť do iných dimenzií. Niekto mi hovoril, že plával vesmírom, ďalší bol niekde medzi pyramídami. Jednej mojej kliente sa počas masáže dokonca otvorila trauma z náročného pôrodu. Objavila v sebe hlbšiu silu a vedome sa cez ňu preniesla. Videla, ako sa jej hojí rana. Potom sa z toho vyplakala a odišla uzdravená,“ hovorí Lucie.

divoženy tantra tantrická masáž masérka divoženy tantra tantrická masáž masérka divoženy tantra tantrická masáž masérka divoženy tantra tantrická masáž masérka
Zobraziť galériu
(14)

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov.

Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokto o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo. Naposledy sme vyspovedali sexuálnu asistentku pre zdravotne znevýhodnených a vzťahového trénera Jakuba, ktorý pomáha mužom stať sa lepšími milencami. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo Lucia učí mužov neejakulovať. 
  • Aké problémy najčastejšie riešia muži na stretnutiach s divoženou.
  • O klientoch, ktorí počas masáže cestujú“ do iných dimenzií.
  • Prečo musela vyhodiť klienta z masáže.
  • Ako tantra pomáha mužom, ktorí majú problémy s erekciou a ejakuláciou. 
  • Čo je to „vaginálna náparka“ a aké má benefity.
V čom sa líši tantrická masáž od erotickej masáže?

V súčasnosti sa mnohé masážne salóny iba tvária, že robia tantru, a pritom ponúkajú erotickú masáž. Masérky používajú seba a svoje telo ako stred klientovej pozornosti, čo sa pri tantre jednoducho nerobí. Nechajú klientov, aby sa na ne pozerali, dotýkali sa ich a ponúkajú rôzne erotické či sexuálne služby. Napriek tomu, že sa to mužom páči – toto nie je tantra. Je to iba erotická masáž zahalená v luxusnom šate názvu „tantra“.

divoženy tantra tantrická masáž masérka
Zdroj: Archív/Lucie

A čo je teda tantra?

Tantra je návrat k sebe. Je to dlhý, láskyplný rituál vedomého dotyku, pri ktorom prijímajúci vníma samého seba. Svoje telo a svoju energiu. Sústredí sa na to, čo s ním robia dotyky, hrá sa s tou energiou a vníma ju.

Zároveň je to aj o upokojení mysle a užívaní si prítomného okamihu, ktorý prežívame len veľmi málo. Neustále niečo riešime, analyzujeme – niekam sa ponáhľame, no počas tantrickej masáže človek jednoducho iba je. Je sám so sebou, so svojím dychom a pozornosťou zameranou na dotyky a svoje telo. Preto tantru môžeme považovať aj za dlhú a hlbokú meditáciu.

Mužov učíme neejakulovať, ale nechávať si sexuálnu energiu pre seba. Odďaľovanie ejakulácie totiž vedie k hlbším a intenzívnejším zážitkom.

Aké benefity a účinky má tantra na človeka? Čo sa týka svalov a nervovej sústavy, má podobné benefity ako klasická masáž, hoci v tomto prípade o svaly nejde. Aktivujeme a znecitlivujeme telo pomocou rôznych techník a predmetov, aby bolo citlivejšie a vnímavejšie na energie. Masáž zároveň pomáha znižovať stres, upokojiť myseľ a znovuobjaviť svoju vnútornú silu. Keď pošleme sexuálnu energiu naspäť do tela, cítime návaly radosti a nadhľad.

Tantra je však tiež o harmonizácii emócií, otvorení sa intimite, láske k svojmu telu, ale aj o nastavovaní hraníc. Nie je bežné prísť k niekomu cudziemu a nechať si od neho masírovať celé telo. Túto masáž si vedie sám prijímajúci a je v poriadku – dokonca vítané povedať si, čo je už je pre neho za hranicou a čo nechce. 

Veľa ľudí po zážitku z tantrickej masáže nenútene nabehlo na úplne iný štýl života. Prišlo to samé, pretože sa v nich rozprúdila energia. Začali cvičiť, lepšie sa stravovať a inak premýšľať. Je krásne sledovať cesty týchto ľudí.

Už len z vašej webovej stránky pôsobíte inak ako väčšina tantrických salónov. V čom všetkom máte iný prístup?

Hoci nesledujem iné salóny, z rozprávania klientov si myslím, že tantru na rozdiel od konkurencie robíme tak, ako sa robiť má. Nechceme, aby klienti počas masáží smerovali pozornosť na nás, ale aby sa sústredili na seba. Samozrejme, je v poriadku pozrieť sa – niekedy to u mužov inak ani nejde, ale vždy ich učíme vnímať v prvom rade svoje telo.

Čo je najdôležitejšie, učíme ich neejakulovať, ale nechávať si sexuálnu energiu pre seba. Odďaľovanie ejakulácie totiž vedie k hlbším a intenzívnejším zážitkom. Rozcitlivie im telo a neskôr dokážu prežiť aj celotelový orgazmus.

Tantrická masáž nie je o tom, že my niečo vieme, ale je to o vzájomnej spolupráci s klientmi. My im vysvetlíme, čo majú robiť a ako to majú robiť, zvyšok je na nich. Táto cesta sa nám osvedčila, pretože sa stretávame s veľmi pozitívnou spätnou väzbou. Mnohí klienti nám po masáži povedia, že nič podobné ešte v živote nezažili. Preto si myslím, že ostatné salóny sa klientom nevenujú tak, ako by mali.

divoženy tantra tantrická masáž masérka
Zdroj: Archív/Lucie

Hovoríš, že mužov učíte neejakulovať, aby si zachovali v sebe energiu. Akú energiu máš na mysli? Môže to byť kreatívna energia, energia do života a ako som vravela, vedie to k celotelovému orgazmu. Tantrický orgazmus je vlastne akýkoľvek intenzívny pocit v tele, ktorý bežne nezažívame. Keď sexuálnu energiu pošleme naspäť do tela, ľudia sú šťastnejší, živší a nabitejší.

A ako dlho môže muž neejakulovať? Je to zdravé? Nebudú ho bolieť semenníky?

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX EROTIKA SEXUALITA
