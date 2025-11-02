Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Vedel si, že najerotogénnejšia zóna ľudského tela je mozog? Napriek tomu, že erotická hypnóza existuje už stáročia, len málokto o nej vie. Podľa ľudí, ktorí ju praktizujú, však dokáže priviesť človeka k vyvrcholeniu aj bez fyzického kontaktu.
Zastriem žalúzie, privriem dvere a so slúchadlami na ušiach si ľahnem pod perinu. Keď sa uistím, že naokolo nie sú žiadne rušivé elementy, stlačím „play“, zatvorím oči a nechám sa unášať ženským hlasom:
„Precíť, ako veľmi ti je pohodlne. Zhlboka sa nadýchni do brucha a s pomalým výdychom si predstavuj, že sa ti zabárajú päty do matraca. Sú stále ťažšie, akoby boli vytesané z kameňa. Nedokážeš s nimi pohnúť. Mám ich v plnej moci,“ prehovára ku mne šepotom po anglicky.
V myšlienkach si predstavujem a vizualizujem každé jej slovo. Po chvíli si uvedomím, že sa mi dostáva do hlavy. Vyskúšam pohnúť ľavou nohou, ale nejde to. Hlas cudzinky spútal moje dolné končatiny neviditeľným lasom. Rovnakým spôsobom si zobrala do svojej moci aj vrchnú časť môjho tela.
„Jedna vec vedie k ďalšej a tá zase k ďalšej. Na konci tejto nahrávky urobíš vo svojich trenkách neporiadok. Prepáč, je mi to ľúto. Mohol si to hneď na začiatku vypnúť, ale neurobil si to. Už nie je cesty späť. Musíš ju dopočúvať do konca,“ šeptá mi priamo do ucha, akoby ležala vedľa mňa.
Pohltený jej slovami prestávam vnímať realitu. Priestor okolo mňa sa mení, až úplne zabudnem, že som doma v izbe. Vznášam sa v medzipriestore. Moje telo obopína veľká nafúknutá bublina. Všade naokolo levitujú menšie bublinky. Vždy, keď sa nejaká obtrie o tú moju, mám pocit, že ma niekto nežne pohladil po ruke. Je to veľmi príjemné.
Žena svojím rozprávaním zmení scenériu. Z medzipriestoru prudko spadnem do obrovskej postele s tými najjemnejšími a najvoňavejšími bielymi perinami. Predo mnou sa zjaví biela hmla, predstavujúca hlas ženy. Za niekoľko okamihov sa stelesní v atraktívne dievča.
Zrazu zmení tón hlasu. Už nie je upokojujúci a hrejivý. Prehovára ku mne sebavedomo a zvodne. Jednou rukou sa načiahne k mojim slabinám a ja začnem cítiť brnenie vysoko medzi stehnami.
„Jedna vec vedie k ďalšej a tá zase k ďalšej. Na konci tejto nahrávky urobíš vo svojich trenkách neporiadok,“ pripomenie mi.
Napriek tomu, že erotická hypnóza existuje už stáročia, len málokto o nej vie. Podľa ľudí, ktorí ju praktizujú, však dokáže priviesť človeka k orgazmu aj bez fyzického kontaktu.
„Kráľovskou a veľmi obľúbenou disciplínou ľudí praktizujúcich erotickú hypnózu je hypnotický orgazmus – stav, pri ktorom človek dosiahne vyvrcholenie iba prostredníctvom mysle. Často býva intenzívnejší, dlhší a emocionálne nabitejší ako fyzický orgazmus,“ prezradil pre Refresher lektor pražského shibrari štúdia Subspace Petr Soptík.
Aby som zistil, či erotická hypnóza skutočne funguje na každého, rozhodol som sa ju vyskúšať. Ešte predtým, než ti podrobne opíšem svoj zážitok a vysvetlím, na čo by si si mal pri tejto praktike dávať pozor, ti chcem pripomenúť, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.
Audio nahrávok s hypnotickou role-play je plný internet
