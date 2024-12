Soňa a Martina organizujú tajomné erotické večierky: na niektorých môžu hostia provokatívne fantázie iba sledovať, na iných zažiť

Martina Svobodová a Soňa Metelková v Prahe pravidelne organizujú eventy inšpirované tajomnou a honosnou atmosférou filmu Eyes Wide Shut.

Honosná baroková sála osvetlená sviečkami a ľudia v maskách hľadiaci na zhmotňujúce sa erotické fantázie. Ak chceš ako Bill Harford či jeho manželka Alice preskúmať tie najtajnejšie zákutia ľudskej sexuality, nemusíš cestovať ďaleko. Martina Svobodová a Soňa Metelková v Prahe pravidelne organizujú eventy, ktoré ťa minimálne na niekoľko hodín prenesú do tajomnej a zakázanej atmosféry Kubrickovho veľdiela Eyes Wide Shut.

„Chcela som vytvoriť niečo tajuplné pre high-end klientelu. Niečo, kde budú sviečky, masky, anonymita, tajomno a veľmi explicitný obsah spojený s umením,“ priblížila Martina v rozhovore pre portál Refesher.

Spolu so svojou parťáčkou Soňou vytvorili neobyčajný koncept On the Edge, ktorý opisujú ako „divadlo provokatívnych fantázií“. Hostia počas eventu môžu pozrieť dych vyrážajúce vystúpenia, inšpirovať sa nimi a dokonca absolvovať aj krátky workshop s performermi, ktorí im dajú tipy, ako niečo podobné skúšať doma v spálni.

Odvážnejší ľudia sa môžu zúčastniť aj akcie Over the Edge, kde už je dovolená participácia, či už v páre, alebo sa hostia môžu zapojiť do scénok s ďalšími hosťami. Na týchto akciách je dovolený aj sex. Záujemci o takéto večierky sa môžu prihlásiť na waiting list na webovej stránke On the Edge.

„Absolútna explicitnosť nám nepripadá sexy, čiže je pre nás dôležitá hra so svetlom. Priestor je nadizajnovaný tak, aby sa ľudia mohli zašiť. Nemáme tam žiadne izby, ale riešime to napríklad záclonami, za ktoré sa hostia môžu schovať. Proste tušíš, že sa tam niečo deje, ale úplne to nevidíš,“ priblížila Soňa s tým, že všetky sexuálne aktivity medzi hosťami musia byť konsenzuálne.

Organizátorky nám okrem iného prezradili, akí ľudia ich tajomné erotické večierky navštevujú, aké majú pravidlá, a koľko na ne stoja lístky.

Vedeli by ste mi pár vetami predstaviť váš projekt On the edge?

Martina: On the Edge je divadlo provokatívnych fantázií. Jeho cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa zamýšľali nad vlastnou sexualitou a skúmali ju. Ukážeme im rôzne sexuálne, zmyselné a erotické praktiky, ktoré ešte neskúsili. Ak ich niektoré z nich zaujmú a budú priťahovať, môžu si ich vyskúšať a potom ich zaviesť do svojho intímneho života.

Hovorievali sme o sebe, že sme „erotic enlightenment“ – „osvietenie erotiky“. Snažíme sa totiž búrať to tabu okolo erotiky a prinášať na ňu nový pohľad.

Soňa: Dôležité je povedať, že ľuďom chceme všetko ukázať bez toho, aby museli vystupovať zo svojej komfortnej zóny. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli robiť tieto podujatia formou divadla. Nemusia nič robiť, iba sa pozerať cez masku, vďaka ktorej majú úplnú anonymitu. Páry si z toho môžu urobiť rande, pekne sa oblečú, pozrú si vystúpenia a niečo si možno aj osvoja.

Pri vytváraní tohto konceptu ste sa výrazne inšpirovali filmom Eyes Wide Shut. Prečo ste si zvolili ako inšpiráciu práve tento film?

Martina: Chcela som vytvoriť niečo tajuplné pre high-end klientelu. Niečo, kde budú sviečky, masky, anonymita, tajomno a veľmi explicitný obsah spojený s umením. Jednoducho všetko to, čo bolo aj vo filme Eyes Wide Shut.

Soňa: Aj ja som z neho brala veľkú inšpiráciu. Vzniká podľa neho veľa projektov, lebo je to proste cool. Večierky zobrazené vo filme boli „zakázané“, nádherné a bolo náročné sa tam dostať. Po vzore týchto atribútov sme zo začiatku sprístupňovali naše akcie iba pre pozvaných s heslom. Od toho sme však už upustili.

Je pre nás veľmi dôležité podávať erotiku vkusne a nevulgárne. Myslím si, že sa na našich eventoch odráža to, že ich robia dve ženy, ktoré do nich vnášajú ženskú estetiku

Čiže sa na On the Edge dostane už každý aj bez pozvánky?

Soňa: Áno. On the Edge chceme sprístupniť čo najviac ľuďom, keďže skrz tento event môžu nahliadnuť do nášho sveta.

Martina: Za rok, odkedy sme na trhu, sme z jedného produktu urobili tri. Zatiaľ čo na On the Edge môžu prísť všetci, ktorí majú záujem, ostatné eventy sú na pozvánky.

Ako prebieha event On the Edge?