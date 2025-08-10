Turistka v Tatrách zachytila rysa s mláďatami.
Turistka na trase z Tatranskej Polianky k Rázcestiu pod Suchým vrchom zaznamenala rysa ostrovida spolu s mláďatami. Video zverejnila na sociálnej sieti.
Rys ostrovid patrí medzi plaché a ohrozené druhy, ktoré sa ľuďom zvyčajne vyhýbajú. Turistka uviedla, že nevedela, čo má od stretnutia očakávať.
„Samozrejme, že video je priblížené. Správali sme sa ticho a rešpektovali jej priestor,“ napísala turistka na Facebooku.
Po chvíli k dospelému rysovi pribehli aj mláďatá. Žena ich pozorovala z bezpečnej vzdialenosti a natočila ich správanie v prirodzenom prostredí.
