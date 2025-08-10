Kategórie
dnes 10. augusta 2025 o 14:53
Čas čítania 0:20
Barbora Fábryová

VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami

VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami
Zdroj: Facebook/Markéta Staňková
SLOVENSKO VYSOKÉ TATRY
Turistka v Tatrách zachytila rysa s mláďatami.

Turistka na trase z Tatranskej Polianky k Rázcestiu pod Suchým vrchom zaznamenala rysa ostrovida spolu s mláďatami. Video zverejnila na sociálnej sieti.

Rys ostrovid patrí medzi plaché a ohrozené druhy, ktoré sa ľuďom zvyčajne vyhýbajú. Turistka uviedla, že nevedela, čo má od stretnutia očakávať.

„Samozrejme, že video je priblížené. Správali sme sa ticho a rešpektovali jej priestor,“ napísala turistka na Facebooku.

Po chvíli k dospelému rysovi pribehli aj mláďatá. Žena ich pozorovala z bezpečnej vzdialenosti a natočila ich správanie v prirodzenom prostredí.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Junior Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: Facebook/Markéta Staňková
