ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy

OpenAI predstavila novú funkciu ChatGPT Health, ktorá dokáže analyzovať lekársku dokumentáciu a údaje zo zdravotných aplikácií. Sľubuje personalizovanejšie odpovede o zdraví, no experti upozorňujú, že ide o jednu z najcitlivejších oblastí.
OpenAI už v USA spustila novú funkciu s názvom ChatGPT Health, ktorá umožňuje používateľom nahrať svoje zdravotné záznamy a prepojiť dáta z aplikácií ako Apple Health, Peloton či MyFitnessPal, informuje BBC. Cieľom je poskytovať presnejšie a osobnejšie odpovede na otázky týkajúce sa zdravia a životného štýlu.
Spoločnosť zdôrazňuje, že nejde o nástroj na diagnostiku ani liečbu a má slúžiť výlučne ako podpora popri klasickej lekárskej starostlivosti. Konverzácie v rámci ChatGPT Health majú byť uchovávané oddelene a nebudú použité na trénovanie AI modelov.
Napriek týmto uisteniam sa ozývajú hlasy varujúce pred rizikami. Odborníci na ochranu súkromia upozorňujú, že zdravotné údaje patria k najcitlivejším informáciám, ktoré môže človek zdieľať, a vyžadujú mimoriadne prísne zabezpečenie.
ChatGPT už dnes podľa firmy týždenne odpovedá na zdravotné otázky viac než 230 miliónom ľudí, čo z novej funkcie robí potenciálne prelomový nástroj. Zatiaľ je však dostupná len pre malú skupinu používateľov v USA. V Európe a Spojenom kráľovstve sa nespúšťa pre prísne pravidlá ochrany osobných údajov a zatiaľ nie je jasné, či a kedy sa tam objaví.