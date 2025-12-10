Altman sa stal otcom vo februári, keď s manželom Oliverom Mulherinom privítali na svet svoje prvé dieťa vďaka náhradnej matke.
Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman prekvapil fanúšikov, keď v The Tonight Show Jimmyho Fallona priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove svojho syna.
Keď sa ho moderátor opýtal, či používa ChatGPT aj pri rodičovských otázkach, Altman bez váhania povedal: „Áno. A mám z toho trochu zlý pocit.“ Dodal, že má po ruke „geniálnu inteligenciu“, ktorá môže riešiť veľké problémy ľudstva, ale on jej pokladá otázky typu: „Prečo môj syn stále hádže pizzu na zem a smeje sa?“
Zároveň priznal, že si nedokáže predstaviť vychovávať novorodenca bez AI. „Ľudia to zvládali celé veky, takže je to možné, ale ja sa na ChatGPT spolieham naozaj veľa,“ povedal.
Jeho úprimnosť spustila na internete masívnu diskusiu. Časť používateľov ho pochválila za otvorenosť a mnohí rodičia sa priznali, že AI používajú podobne. „Úplne chápem, tiež by som bez toho bol stratený,“ napísal jeden z nich. Iný dodal: „Tech bros konečne priznávajú, že AI je najlepšou pomôckou rodičovstva.“
Druhá časť internetu však reagovala kriticky a poukázala na riziká prílišnej závislosti od technológií. Objavili sa komentáre typu: „AI nám vezme aj deti,“ či „Ak toto je realita, naša generácia je odsúdená.“
Altman týmto priznaním opäť otvoril tému modernej rodičovskej praxe a toho, ako rýchlo sa technológie stávajú súčasťou každodenného života dokonca aj tam, kde by sme ich kedysi vôbec nečakali.