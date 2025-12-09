Hoci premiéra Wicked: For Good, adaptácia jedného z najikonickejších muzikálov 21. storočia, bola triumfom a okamžite sa zaradila do prvej desiatky najzárobkovejších muzikálov všetkých čias, snímku neobišli kontroverzie.
Na celebritách je zvláštny predovšetkým jeden fenomén: aj keď žijú v reálnych telách a nesú si reálne príbehy, spoločnosť k nim často pristupuje, akoby boli projekčné plátna, na ktoré môžeme premietať vlastné strachy, túžby či obsesie. Nie je to novinka. No máloktorý moment nám to za posledné roky potvrdil tak neúprosne a v tak koncentrovanej podobe ako správanie Ariany Grande a Cynthie Erivo počas štvorročného natáčania Wicked, ktoré sa v roku 2024 a 2025 stalo jedným z najvirálnejších tém popkultúry.
Ariana, popová megahviezda, ktorú svet sleduje od tínedžerských čias v Nickelodeone až po pozíciu jedného z najikonickejších hlasov súčasného popu, a Cynthia, rešpektovaná britská herečka a držiteľka Grammy aj Emmy, ktorá prišla do Hollywoodu s aurou takmer teatrálnej dôstojnosti.
V Refresheri sme sa pozreli na to, ako sa obe ženy ocitli v centre kultúrnej diskusie, ktorá s ich prácou vlastne vôbec nesúvisela. Všetko sa totiž začalo nie niečím, čo povedali, zahrali alebo zaspievali, ale tým, ako sa zmenili ich telá.
Zmena, ktorú nešlo prehliadnuť
Počas 4 rokov bola transformácia oboch herečiek natoľko výrazná, že by si ju všimol aj niekto, kto obe umelkyne sleduje len sporadicky. Ich tvárové kontúry sa zúžili, lícne kosti vystúpili, postavy získali éterickú, priam krehkú ostrosť, ktorá bola na červených kobercoch tak viditeľná, až to spustilo okamžitú reakciu.
Nepokojný a ľahko fascinovaný internet danú vec nenechal odísť bez povšimnutia a používatelia sociálnych sietí začali okamžite zhromažďovať každý jeden záber. Z nových fotografií vznikali porovnávacie koláže, zostrihané videá a komentáre napojené na pulz strachu aj senzácie. Mnohí sa pýtali „Čo sa stalo? Bojím sa o Arianu“ či „Prečo sa ich telá tak náhle zmenili?“