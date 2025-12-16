Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Hairburst.
dnes 16. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 4:03
Sponzorovaný obsah

Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje

Niektoré mýty tvojim vlasom škodia viac, než si myslíš.

Ak chceš, aby tvoje vlasy rástli čo najrýchlejšie, musíš si ich pravidelne strihať, často prečesávať špeciálnym hrebeňom a predovšetkým okamžite prestaň nosiť čapice a klobúky. Pokrývky hlavy totiž spomaľujú rast vlasov. Je to však naozaj pravda? 

V starostlivosti o vlasy existuje obrovské množstvo odporúčaní, domácich receptov a „zaručených trikov“, ktoré sa šíria z generácie na generáciu. Mnohé z nich však nemajú žiadny vedecký základ a namiesto podpory rastu môžu dokonca spôsobiť viac škody než úžitku.

Zdravé a krásne vlasy nie sú výsledkom náhodných beauty trikov, ale kombináciou správnej výživy, starostlivosti o vlasovú pokožku a ochrany vlasového vlákna. Pozrime sa spolu na najčastejšie mýty o raste vlasov a ukážme si, čo skutočne funguje.

Mýtus č. 1: Častejšie strihanie = rýchlejší rast

Tento mýtus patrí medzi najrozšírenejšie a pretrváva napriek tomu, že nemá biologické opodstatnenie. To, čo mnohí z nás považujú za rýchlejší rast, je len optický klam: zastrihnuté končeky vyzerajú hustejšie, rovnejšie a neštiepia sa. To znamená, že pravidelným strihaním neovplyvníš, ako rýchlo tvoje vlasy vyrastú, ale môžeš ním pozitívne ovplyvniť ich kvalitu.

Je dôležité uvedomiť si, že vlasy rastú z folikulov (korienkov) umiestnených v pokožke hlavy, nie z končekov. Bez správnej výživy však folikul nedokáže produkovať silný, hustý a zdravý vlas, bez ohľadu na to, koľko si ho striháme alebo ako často ho upravujeme. 

📌 Podporiť zdravie vlasových folikulov môžeš vhodným jedálničkom, dostatočným pitným režimom, ale aj starostlivosťou zameranou priamo na pokožku hlavy. Jednou z možností je zaradiť do rutiny multi-aktívne sérum scalp od značky Hairburst s obsahom kofeínu, kyseliny salicylovej a vitamínu B5.

Sérum prešlo aj klinickým testovaním, ktoré realizovala samotná značka. V 16-týždňovej štúdii dosiahla aktívna zložka Procapil™ v porovnaní s placebom až 14 % zvýšenie rastu nových vlasov a takmer 30% zníženie vypadávania. 

Fotky pred a po pravidelnom používaní tohto séra si môžeš pozrieť v galérii nižšie.
Hairburst Hairburst Azra Sokira a jej premena. Hairburst
Zobraziť galériu
(8)

Pozor — pri takzvanej androgenetickej alopécii (mužskej plešatosti, ktorá sa najčastejšie prejavuje vytváraním kútov) nie je možné znovu obnoviť rast vlasov tam, kde folikuly už úplne prestali fungovať. Tento typ vypadávania je geneticky a hormonálne podmienený a vzniká v dôsledku citlivosti folikulov na hormón DHT, ktorý spôsobuje ich postupné zmenšovanie až do úplnej neaktivity.

V takom prípade nepomôže strihanie, masáž ani kozmetické produkty, pretože folikul už nie je schopný vytvárať nový vlas. Preto je veľmi dôležité reagovať včas, keď folikuly ešte fungujú.

O svoju skúsenosť s týmto sérom sa na sociálnych sieťach podelila aj Azra Sokira z Ruže pre nevestu. Ako priznala v jednom z videí, toto sérum jej zachránilo vlasy. Dlhodobo ju trápili kúty, kde mala výrazne holé miesta. Vďaka dlhodobému používaniu séra jej vlasy postupne začali dorastať a dnes už nemá žiadne viditeľne holé miesta.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa AZRA SOKIRA (@e.s.azra)

Mýtus č. 2: Keď si vlasy učešem 100-krát denne, budú hustejšie a zdravšie

Tentoraz tu máme mýtus, ktorý nielenže nepodporí rast vlasov, ale navyše môže zhoršiť ich kvalitu. Tento starý zvyk pochádza z čias, keď kefovanie bolo spôsobom, ako rozložiť prirodzené oleje po celej dĺžke vlasu, pretože neexistovali kvalitné kondicionéry.

Moderná dermatológia však dokazuje, že nadmerné kefovanie môže vlas mechanicky poškodiť a oslabiť, čo vedie k štiepeniu, krepovateniu a lámaniu. Vlasy následne pôsobia tenšie, kratšie a menej zdravé — presný opak očakávaného výsledku.

česanie vlasov, hrebeň, kefa
Zdroj: Freepik

Mýtus č. 3: Časté umývanie vlasov je škodlivé

Tento mýtus je pomerne rozšírený, no odborníci potvrdzujú, že ani časté umývanie vlasov nie je škodlivé — pokiaľ sa používajú vhodné produkty pre daný typ vlasov. Pravdou je, že frekvencia umývania by mala byť prispôsobená individuálnym potrebám pokožky, typu vlasov aj životnému štýlu. 

Pravidelné umývanie vytvára optimálne prostredie pre rast vlasov a udržiava zdravú pokožku hlavy. Keď je umývanie spojené s jemnou masážou vlasovej pokožky, stimuluje sa prekrvenie, čo vedie k lepšiemu zásobeniu folikulov kyslíkom a živinami, a tým aj k podpore rastu vlasov. 

Zároveň však platí, že vysoká cenovka za šampón sa nerovná rýchlejší rast vlasov. Úlohou šampónu je v prvom rade vyčistiť pokožku hlavy a odstrániť prebytočný maz, nečistoty, pot a zvyšky stylingových produktov, aby folikuly neboli upchaté a mohli fungovať optimálne.

@abbeyyung If you want to hear about the scientific literature I found that proves hair training is a myth & why I stopped aiming to wash as infrequently as possible… search “hair training myth” on my YouTube channel! #hairloss #hairtraining #hairgrowth ♬ original sound - Abbey Yung

Čo pomáha? 

Ako sme ti už vysvetlili, rast vlasov závisí od stavu vlasovej pokožky, zdravia vlasových folikulov a celkového zdravia organizmu — nie od toho, ako často vlasy striháš alebo koľkokrát denne ich učešeš. Silné, pevné a dlhé vlasy sú kombináciou správnej výživy, dobrej cirkulácie krvi v pokožke hlavy, hormonálnej rovnováhy a šetrnej starostlivosti o vlasové vlákno. 

Kľúčová je správna výživa zvnútra. Nedostatky v strave sa často prejavia práve na vlasoch v podobe straty lesku, zvýšeného padania či spomaleného rastu. Ak totiž vlasový folikul nedostáva dostatok živín, rast sa môže spomaliť alebo zastaviť.

🍽️ Ktoré vitamíny a minerály ovplyvňujú kvalitu a rast vlasov?

Ak chceš výživu ešte podporiť alebo si nevieš stravou pokryť všetky potrebné živiny, môžeš skúsiť doplniť rutinu o vitamínové doplnky. Vyskúšať môžeš napríklad vitamíny Hairburst obsahujúce kombináciu biotínu, zinku, selénu, kolagénu a vitamínu C, ktorý je dôležitý pre správnu syntézu kolagénu .

Nezabúdaj, že aj zvolené vonkajšie produkty môžu podporiť tvoj vlasový cieľ. Pravidelné umývanie vhodnými produktami pomáha zabraňovať upchávaniu folikulov mazom a nečistotami, jemná masáž pokožky hlavy podporuje prekrvenie a tým zlepšuje prísun živín. 

Kvalitné šampóny, kondicionéry, séra a masky dokážu vytvoriť ideálne prostredie pre rast tým, že čistia, hydratujú a zároveň chránia vlasové vlákno pred poškodením. 

Napríklad, produkty Hairburst sú navrhnuté tak, aby podporovali presne tieto procesy — výživu vlasovej pokožky, podporu folikulov a ochranu vlasu zvnútra aj zvonka. Sú založené na kombinácii vitamínov, aminokyselín, rastlinných extraktov a aktívnych látok, ktoré podľa dermatologických a trichologických poznatkov hrajú kľúčovú úlohu v raste a zdraví vlasov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @hairburst_sk

Ak chceš svoju vlasovú rutinu obohatiť o ďalšie kvalitné produkty podporujúce zdravie a kvalitu vlasov, objav celú ponuku značky Hairburst. Okrem vyššie spomínaného séra v nej nájdeš aj vitamíny, šampóny, kondicionéry či masku na vlasy. 
KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU VLASY A ÚČESY
