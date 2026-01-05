Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. januára 2026 o 11:47
Čas čítania 0:31
Hana Divišová

Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania

Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
Zdroj: Netflix
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

YE zverejnil kompletný tracklist svojho dlho očakávaného albumu Bully, ktorého vydanie sa po viacerých odkladoch konečne blíži.

Kontroverzná osobnosť svetovej hudobnej scény Kanye West je v posledných rokoch spájaná najmä so sériou verejných vystúpení, ktoré sú za hranou. Najnovšie však na seba upozornil hudbou – zverejnil kompletný zoznam skladieb zo svojho pripravovaného albumu Bully.

Dlho očakávaný projekt mal byť vydaný už niekoľkokrát, no termín sa opakovane posúval. Podľa posledných informácií by sa album mal dostať von 30. januára. Kanye tracklist zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke, kde budú dostupné aj fyzické kópie albumu.

Kanye West Bully
Zdroj: X/@yeunrlsd

Na albume Bully sa nachádza spolu 13 skladieb. Fanúšikovia sa môžu tešiť na tieto názvy:
Preacher Man,

Beauty and the Beast,

Last Breath,

White Lines,

I Can't Wait,

Bully,

All The Love,

This One Here,

Highs and Lows,

Mission Control,

Circles,

Damn,

Losing Your Mind.

Odporúčané
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke 5. januára 2026 o 9:00

Niektoré zo skladieb už skalní fanúšikovia mali možnosť počuť. 

Odporúčané
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu 5. januára 2026 o 10:05
Odporúčané
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026 Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026 5. januára 2026 o 9:17
Odporúčané
John Wick a Saw môžu dostať nové herné adaptácie John Wick a Saw môžu dostať nové herné adaptácie 4. januára 2026 o 13:32
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KANYE WEST RAPOVÁ SCÉNA
Odporúčame
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
včera o 17:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
pred 4 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
včera o 09:00
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
dnes o 09:00
50 najočakávanejších filmov roka 2026 a dátumy ich premiér
refresher+
50 najočakávanejších filmov roka 2026 a dátumy ich premiér
včera o 07:00
Storky
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Lifestyle news
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
pred 2 hodinami
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 3 hodinami
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
pred 3 hodinami
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi
dnes o 14:08
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
dnes o 13:14
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
dnes o 12:26
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
dnes o 11:47
Miluješ umenie a dobrú kávu? V grão práve prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry, ktorú sa oplatí vidieť
dnes o 10:51
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
dnes o 10:05
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
dnes o 09:17
Spravodajstvo
Dôchodcovia Sociálna poisťovňa Dôchodky Počasie
Viac
Firmy dostanú hodnotenie poctivosti. Pozri si kritériá, ktoré rozhodnú o tvojom daňovom indexe
pred 18 minútami
Slovensko čaká ďalšia snehová nádielka. Napadne viac ako 20 centimetrov čerstvého snehu
pred 57 minútami
Slováci, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu majú dôležitú povinnosť. Na jej splnenie majú posledné hodiny
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
pred 3 dňami
1
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
včera o 16:00
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
21. 12. 2025 16:00
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
pred 2 dňami
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Zdravie Všetko
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
pred 4 dňami
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
31. 12. 2025 13:30
Viac z Zaujímavosti Všetko
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
Slovensko
31. 12. 2025 18:00
refresher+
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
včera o 17:00
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
dnes o 09:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Osobnosti
pred 3 hodinami
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 3 hodinami
Dvojica svoj vzťah zatiaľ oficiálne nepotvdila.
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
V spolupráci
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
dnes o 13:00
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
dnes o 12:26
Pozri si TOP vydania tenisiek v januári: Jordan Mule, biele Converse SHAI 001 aj exkluzívny collab Nike x NIGO
Pozri si TOP vydania tenisiek v januári: Jordan Mule, biele Converse SHAI 001 aj exkluzívny collab Nike x NIGO
dnes o 11:00
Miluješ umenie a dobrú kávu? V grão práve prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry, ktorú sa oplatí vidieť
Miluješ umenie a dobrú kávu? V grão práve prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry, ktorú sa oplatí vidieť
dnes o 10:51
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
včera o 17:00
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
včera o 17:00
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 3 dňami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
29. 12. 2025 13:16
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
30. 12. 2025 10:03
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
včera o 17:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia