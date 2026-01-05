YE zverejnil kompletný tracklist svojho dlho očakávaného albumu Bully, ktorého vydanie sa po viacerých odkladoch konečne blíži.
Kontroverzná osobnosť svetovej hudobnej scény Kanye West je v posledných rokoch spájaná najmä so sériou verejných vystúpení, ktoré sú za hranou. Najnovšie však na seba upozornil hudbou – zverejnil kompletný zoznam skladieb zo svojho pripravovaného albumu Bully.
Dlho očakávaný projekt mal byť vydaný už niekoľkokrát, no termín sa opakovane posúval. Podľa posledných informácií by sa album mal dostať von 30. januára. Kanye tracklist zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke, kde budú dostupné aj fyzické kópie albumu.
Na albume Bully sa nachádza spolu 13 skladieb. Fanúšikovia sa môžu tešiť na tieto názvy:
Preacher Man,
Beauty and the Beast,
Last Breath,
White Lines,
I Can't Wait,
Bully,
All The Love,
This One Here,
Highs and Lows,
Mission Control,
Circles,
Damn,
Losing Your Mind.
Niektoré zo skladieb už skalní fanúšikovia mali možnosť počuť.