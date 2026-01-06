Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. januára 2026 o 15:20
Čas čítania 0:24
Natália Mišániová

Emily v Paríži sa vracia: Netflix oficiálne potvrdil šiestu sériu populárneho seriálu

Emily v Paríži sa vracia: Netflix oficiálne potvrdil šiestu sériu populárneho seriálu
Zdroj: Netflix
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Emily sa po pobyte v Ríme rozhodla vrátiť do Paríža.

Netflix potvrdil, že seriál Emily v Paríži sa dočká šiestej série. Rozhodnutie prišlo krátko po úspechu piatej série, ktorú si pozreli milióny divákov po celom svete.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Netflix US (@netflix)

V piatej sérii sa Emily presunula do Talianska, kde pracovala na otvorení novej pobočky agentúry. Zároveň riešila vzťah s Marcellom Muratorim, no napokon sa rozhodla vrátiť k práci a životu v Paríži. Posledná séria pritom zaznamenala veľký úspech, stala sa jednotkou v desiatkach krajín sveta, informuje web hollywoodreporter.com.

emily in paris emily in paris 5 emily in paris 5 emily in paris 5
Zobraziť galériu
(4)

Na konci poslednej série však zostalo otvorených viacero otázok a do hry navyše opäť vstúpil aj Gabriel, čo môže zamiešať kartami v ďalšej sérii, informuje portál netflix.com.

Anketa:
Tešíš sa na šiestu sériu Emily v Paríži?
Áno, sledujem každú sériu
Nie, seriál nesledujem
Áno, sledujem každú sériu
93 %
Nie, seriál nesledujem
7 %
Odporúčané
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava 1. januára 2026 o 18:40
Odporúčané
Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris 18. decembra 2025 o 15:31
Odporúčané
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá 4. decembra 2025 o 13:03
emily in paris 5. řada, emily in paris, netflix
Zdroj: Netflix/propagační materiál
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
EMILY IN PARIS
Odporúčame
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
refresher+
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
pred 2 dňami
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
včera o 09:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
pred 2 dňami
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
Storky
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Lifestyle news
Emily v Paríži sa vracia: Netflix oficiálne potvrdil šiestu sériu populárneho seriálu
dnes o 15:20
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
dnes o 13:20
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
dnes o 12:00
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
včera o 16:14
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
včera o 14:52
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi
včera o 14:08
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
včera o 13:14
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
včera o 11:47
Spravodajstvo
Dôchodky Sociálna poisťovňa Počasie Financie
Viac
Ministerstvo vnútra nakúpilo hasičské prilby za takmer 285 000 eur
pred 3 hodinami
Muskova umelá inteligencia Grok čelí škandálu: Vyšetrujú tvorbu pornografických obrázkov detí
pred 3 hodinami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
dnes o 17:20

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
Vybrali sme
2. 1. 2026 17:00
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
dnes o 12:00
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
refresher+
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
pred 2 dňami
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
2. 1. 2026 14:43
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
31. 12. 2025 9:54
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
2. 1. 2026 16:17
Viac z Zdravie Všetko
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
1. 1. 2026 19:00
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
15. 12. 2025 17:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
Zahraničné
dnes o 11:00
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
dnes o 11:00
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
včera o 09:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
Zaujímavosti
dnes o 11:00
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
dnes o 11:00
V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si zistiť, či si pamätáš názvy riek na našom kontinente?
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
V spolupráci
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
včera o 13:00
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
1
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
1
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia