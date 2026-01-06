Emily sa po pobyte v Ríme rozhodla vrátiť do Paríža.
Netflix potvrdil, že seriál Emily v Paríži sa dočká šiestej série. Rozhodnutie prišlo krátko po úspechu piatej série, ktorú si pozreli milióny divákov po celom svete.
V piatej sérii sa Emily presunula do Talianska, kde pracovala na otvorení novej pobočky agentúry. Zároveň riešila vzťah s Marcellom Muratorim, no napokon sa rozhodla vrátiť k práci a životu v Paríži. Posledná séria pritom zaznamenala veľký úspech, stala sa jednotkou v desiatkach krajín sveta, informuje web hollywoodreporter.com.
Na konci poslednej série však zostalo otvorených viacero otázok a do hry navyše opäť vstúpil aj Gabriel, čo môže zamiešať kartami v ďalšej sérii, informuje portál netflix.com.
