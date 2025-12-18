Dnes na Netflix dorazila piata séria Emily in Paris.
Po dlhom očakávaní sa fanúšikovia Emily in Paris konečne dočkali. Piata séria je od dnešného dňa dostupná na Netflixe a vyzerá to na poriadny maratón, čaká ťa desať nových častí.
Tentoraz Emily opúšťa Paríž a kvôli novej pracovnej výzve sa ocitne v Taliansku. Diváci sa tak prenesú z romantických uličiek Paríža do malebných Benátok. Emily odchádza z Francúzska, aby prevzala vedenie novej pobočky agentúry Agence Grateau. Nebude to však jednoduché, hlavná hrdinka sa musí vyrovnať s novými pracovnými, ale aj osobnými výzvami.
„Emily, ktorá je teraz šéfkou agentúry Agence Grateau Rome, čelí profesionálnym a romantickým výzvam, keď sa prispôsobuje životu v novom meste. Ale práve keď sa všetko začne dávať do poriadku, pracovný nápad sa obráti proti nej a následky vedú k zlomenému srdcu a kariérnym neúspechom,“ prezradil Netflix.
V obsadení nechýbajú obľúbené tváre – Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) a Lucien Laviscount (Alfie).