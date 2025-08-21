Emily sa vracia! Netflix zverejnil prvé zábery z krásneho prostredia Benátok.
Streamovacia služba Netflix potvrdila, že dlho očakávaná 5. séria obľúbeného seriálu „Emily in Paris“ s Lily Collins dorazí už 18. decembra, píše Variety.
Všetkých desať epizód bude dostupných naraz a fanúšikovia sa tentoraz prenesú z romantických uličiek Paríža do malebných Benátok. Netflix zároveň zverejnil aj niekoľko fotiek a vyzerá to tak, že sa máme na čo tešiť!
Piata séria ukáže Emily ako šéfku agentúry Agence Grateau Rome, ktorá sa snaží vyrovnať s novými pracovnými, ale aj osobnými výzvami. „Emily, ktorá je teraz šéfkou agentúry Agence Grateau Rome, čelí profesionálnym a romantickým výzvam, keď sa prispôsobuje životu v novom meste. Ale práve keď sa všetko začne dávať do poriadku, pracovný nápad sa obráti proti nej a následky vedú k zlomenému srdcu a kariérnym neúspechom,“ prezradil Netflix.
V najnovšej sérii sa opäť objavia známe tváre, vrátane Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucasa Brava či Luciena Laviscounta. K obsadeniu sa pridajú aj Eugenio Franceschini, Minnie Driver či Bryan Greenberg. V piatej sérii však neuvidíme postavu Camille.