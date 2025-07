Emily sa presunie z Ríma do Benátok.

Ak miluješ Emily in Paris a plánuješ letnú dovolenku v Taliansku, zbystri pozornosť. Netflix potvrdil, že obľúbený romanticko-komediálny seriál sa bude nakrúcať v Benátkach od 5. do 15. augusta. Pôjde o vôbec prvé natáčanie v tomto ikonickom meste lagún.

Štáb plánuje zachytiť miesta ako Rialtský most, námestie sv. Marka či úseky Grand Canalu, a to aj počas noci, aby neobmedzovali dopravu, informuje IMDb. Guvernér regiónu Veneto, Luca Zaia, označil produkciu za výkladnú skriňu kultúrneho dedičstva a verí, že to priláka ešte viac turistov, aj napriek už beztak rušnému letu.

Zdroj: Netflix/propagační materiál

Emily (Lily Collins) sa pritom presúva z Ríma, kde v máji natáčali nové epizódy s talianskym módnym dedičom Marcellom (hrá ho Eugenio Franceschini). Camille sa síce do deja nevráti, no Lucas Bravo a Ashley Park opäť nebudú chýbať. Ak sa teda chystáš v auguste do Benátok, možno narazíš na filmový štáb alebo si aspoň môžeš spraviť „Emily výlet“ po miestach, ktoré sa čoskoro objavia na Netflixe.