Či už máš tento víkend chuť na poriadnu underground párty, podporiť rapovú elitu alebo si skočiť na yogu – všetky eventy, ktoré nás zaujali, nájdeš tu.
Nevieš čo s víkendom? Na to sme tu my. Prinášame ti víkendové plány plné akcií, o ktorých si ešte možno ani nepočul, ale aj takých, na ktoré sa už mesiace nevieš dočkať.
Piatok 15. augusta
SICKOFTHISWORLD pop-up, Tilgnerova 14
Chýbajú ti v šatníku cool alternatívne handry a chceš novú kerku alebo zažiť street rap battle hneď po súťaži o najlepší skate trick? Tu si na správnom mieste. Okrem všetkého spomínaného sa môžeš tešiť aj na basket, streetball či open mic.
CG X ECHO Night, Wax2
Undergroundovými aktivitami v piatok ešte nekončíme! Po prvýkrát na Slovensko zavíta pražský kolektív ECHO, ktorý v spolupráci s Crystal Garden predvedie show, ktorú si rozhodne nesmieš nechať ujsť. Či už chceš počuť naživo nové tracky z EP Kruhy v Betonu od LevakaBoba, XanHolics či hity ako ANTI či 158 od CG – vieš, kam máš prísť.
Samozrejme, nebude chýbať ani silný DJ line-up: SAM2001, nikpatz a Lipi ti odpália sety, ktoré ťa nenechajú stáť. Okrem hudby sa môžeš tešiť aj na merch od ECHO, CG a Koldhart, ako aj na tetovania od iceteathugger621.
Castle Flow, Bratislavský Hrad
Rap na hrad! A to doslova. V piatok sa môžeš tešiť aj na umelcov ako 13K, Guapanova x AstralKid22, Dollar Prync či vrchol večera Pil C x Luca Brassi10x na Brassislavskom hrade.
Sobota, 16. augusta
POP-UP DISCO & BRUNCH, Kácéčko
V sobotu trošku zvolníme tempo. Môžeš sa tešiť na brunch, kávu a drinky v Kácéčku. Samozrejme, nie len tak. Popri tom si môžeš na terase prezrieť výstavu fotografií, ktorú pripravuje @ideallstudio. Môžeš sa tešiť aj na letnú selekciu starostlivo vybraného oblečenia od Berlin Vintage.
Slovak Beatbox Championship, Tyršovo nábrežie
Na druhej strane Dunaja sa zase bude odohrávať niečo viac... jedinečné. Slovak Beatbox Championship 2025 prichádza na Tyršák, aby sa o titul majstra Slovenska „pobili“ tí najlepší.
Nedeľa, 17. augusta
Ranná YOGA, Vydrica
Po plnom víkende je dobré si dať aj odpočinkový deň, a toto vyzerá na to ako stvorené. Podľa postu na Instagrame nemusíš mať žiadne skúsenosti, no určite si dones podložku a dobrú náladu.
Basketbal finále 3x3, Eurovea
Finále 3x3 slovenského basketbalu prichádza opäť do Eurovea. Zober kamošov a utekajte fandiť.