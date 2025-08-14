Kategórie
dnes 14. augusta 2025 o 17:00
Michaela Kedžuchová

Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)

Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Či už máš tento víkend chuť na poriadnu underground párty, podporiť rapovú elitu alebo si skočiť na yogu – všetky eventy, ktoré nás zaujali, nájdeš tu.

Nevieš čo s víkendom? Na to sme tu my. Prinášame ti víkendové plány plné akcií, o ktorých si ešte možno ani nepočul, ale aj takých, na ktoré sa už mesiace nevieš dočkať. 

Každý týždeň ti pripravujeme výber akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok 15. augusta

SICKOFTHISWORLD pop-up, Tilgnerova 14 

Chýbajú ti v šatníku cool alternatívne handry a chceš novú kerku alebo zažiť street rap battle hneď po súťaži o najlepší skate trick? Tu si na správnom mieste. Okrem všetkého spomínaného sa môžeš tešiť aj na basket, streetball či open mic.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SICKOFTHISWORLD (@sick0fthisw0rld)

CG X ECHO Night, Wax2

Undergroundovými aktivitami v piatok ešte nekončíme! Po prvýkrát na Slovensko zavíta pražský kolektív ECHO, ktorý v spolupráci s Crystal Garden predvedie show, ktorú si rozhodne nesmieš nechať ujsť. Či už chceš počuť naživo nové tracky z EP Kruhy v Betonu od LevakaBoba, XanHolics či hity ako ANTI či 158 od CG – vieš, kam máš prísť.

Samozrejme, nebude chýbať ani silný DJ line-up: SAM2001, nikpatz a Lipi ti odpália sety, ktoré ťa nenechajú stáť. Okrem hudby sa môžeš tešiť aj na merch od ECHO, CG a Koldhart, ako aj na tetovania od iceteathugger621.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by CRYSTALGARDEN (@studiocrystalgarden)

Castle Flow, Bratislavský Hrad 

Rap na hrad! A to doslova. V piatok sa môžeš tešiť aj na umelcov ako 13K, Guapanova x AstralKid22, Dollar Prync či vrchol večera Pil C x Luca Brassi10x na Brassislavskom hrade. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by CASTLE FLOW (@castleflow.event)

Sobota, 16. augusta

POP-UP DISCO & BRUNCH, Kácéčko

V sobotu trošku zvolníme tempo. Môžeš sa tešiť na brunch, kávu a drinky v Kácéčku. Samozrejme, nie len tak. Popri tom si môžeš na terase prezrieť výstavu fotografií, ktorú pripravuje @ideallstudio. Môžeš sa tešiť aj na letnú selekciu starostlivo vybraného oblečenia od Berlin Vintage.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Slovak Beatbox Championship, Tyršovo nábrežie

Na druhej strane Dunaja sa zase bude odohrávať niečo viac... jedinečné. Slovak Beatbox Championship 2025 prichádza na Tyršák, aby sa o titul majstra Slovenska „pobili“ tí najlepší.

Slovak Beatbox Championship 2025
Zdroj: goout.net / Slovak Beatbox Championship 2025

 

Nedeľa, 17. augusta

Ranná YOGA, Vydrica 

Po plnom víkende je dobré si dať aj odpočinkový deň, a toto vyzerá na to ako stvorené. Podľa postu na Instagrame nemusíš mať žiadne skúsenosti, no určite si dones podložku a dobrú náladu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Maya - Yoga Teacher (@mayahrinikova)

Basketbal finále 3x3, Eurovea 

Finále 3x3 slovenského basketbalu prichádza opäť do Eurovea. Zober kamošov a utekajte fandiť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Eurovea (@eurovea)

