Boli sme sa pozrieť na Addict Stage na Grape a zistili sme, ako sa tam páčilo umelcom ako NobodyListen, WEN, Annet X či Porsche Boy, čo nové plánujú v blízkom čase, aký je ich kreatívny proces, ale aj to, aké je pre nich hrať staré songy.
Addict Stage bol na festivale Grape už po štvrtý raz, a bol opäť prepracovanejší. Vďaka Nobody Listen a jeho tímu mali na tomto pódiu možnosť vystúpiť hviezdy ako Viktor Sheen, STEIN27, Sofian Medjmedj, Berlin Manson, FVCK_KVLT, Dušan Vlk, Edúv Syn, James Cole & Idea, SIMILIVINLIFE, Nik Tendo, ale aj DJ-i ako Jimmy Pé, VI3E či Akira.
My sme oslovili ešte nespomenutú trojicu, ktorá na tento stage priniesla presne tú energiu, akú si zaslúži - Porsche Boy, Annet X a WEN, ale aj samotného organizátora - NobodyListen.
NobodyListen
Aký je to pocit byť na jednej stagei s grime legendami?
Samozrejme, je to super! Zo spolupráce s Rinse FM mám obrovskú radosť, viem, že sa o Addicte vie a hovorí sa o ňom v Londýne, medzi umelcami, ktorí sú pre mňa inšpiráciou. Len čo na to pomyslím, mám zimomriavky.
Ako by si porovnal svoje prvé DJ sety s tými novšími? Čo zostalo rovnaké a čo sa najviac zmenilo?
U mňa osobne sa to mení fakt veľmi často. Aktuálne hrám napríklad viac elektroniky a tanečnej hudby než pred dvoma rokmi.
Ale základ zostáva rovnaký – pobaviť ľudí a spraviť čo najlepšiu show.
Všetci umelci, s ktorými som sa rozprávala, si Addict stage veľmi pochvaľovali. Čím sa podľa teba líšia klasické festivalové stage od tých rapových?
Z toho mám najväčšiu radosť – keď si to umelci, ktorých som pozval, naozaj užijú. U nás to nie je len o rape, ale o prepojení viacerých žánrov, ktoré však oslovujú podobné publikum.
Mne príde super najmä to, že máme možnosť mať stage, kde sa hrá určitý ucelený sound, a ľudia, ktorí možno nepoznajú nás alebo daného interpreta, aspoň približne vedia, čo môžu čakať. To sa na multižánrových festivaloch bežne nedeje, a preto mám zo spolupráce s Grape Festivalom obrovskú radosť.
Line-up na stage bol skvelý. Je nejaký interpret, ktorého by si na Addict stagei rád videl, ale ešte si nemal tú možnosť?
Za posledných deväť rokov sme bookli vyše 200 umelcov. Ale môj wishlist je obrovský, hlavne čo sa týka zahraničných mien. Môj absolútny cieľ sú momentálne Overmono.
Porsche Boy
Čo ťa inšpirovalo pri príprave posledného albumu a aký to bol proces?
Na albume je úplne jasné, čo ma inšpirovalo – boli to ženy, životné situácie. A samotný proces tvorby… robil som to tak, že som prišiel do štúdia, pustil si beat a hneď to išlo zo mňa. Všetko, čo tam je, sú skutočné situácie, ktoré sa naozaj stali, takže sa to písalo úplne ľahko. A hlavne to bolo také, že máš dlho v hlave nejaký príbeh, nevieš ho dať dokopy, a zrazu príde moment, keď ho vieš zložiť do textu – a to je na tom to najväčšie čaro. A keď sa to ešte aj rýmuje, to je úplne najlepší pocit.
Ktorý track z albumu ťa teraz najviac baví?„shawty“ s WEN-om. Má síce menej vypočutí, ale to tak býva.
Ktorý track sa ti hrá najlepšie naživo?Určite Lusk, lebo ľudia za teba spievajú refrén, a to je vždy super pocit na koncerte, keď máš takú podporu od publika. Ale mám rád aj „fajčím, pijem furt“ – to je typická koncertovka.
Na akej hudbe si vyrastal?Michael Jackson, Run D.M.C., Trosky... Kvôli Jacksonovi som začal tancovať, a práve vďaka tancu som sa dostal k hudbe.
Musím ale povedať päť zásadných československých albumov.
- Haha Crew – Vlna
- Jckpt – Noční podnik
- Yzomandias, Jickson – Yzotape
- Kontrafakt – Navždy
- Gleb – Stanica Zoo mixtapes
Viete si predstaviť, že by bol WLVS Live raz taký veľký ako Grape?Jasné, máme to v hlavách. Ale chceli by sme to nechať v Košiciach tak dlho, ako sa bude dať – no život ukáže.
Annet X
Hráš rada na Slovensku a aký k tomu máš vzťah, je to iné ako v Česku?
Vieš, nie je to veľmi odlišné, ale vždy, keď som v Bratislave alebo v okolí Bratislavy, mám pocit, akoby som bola doma, alebo je to z nejakého dôvodu také „pražské“. Neviem, či je to tým, že tu mám veľa kamarátov, veľa známostí, že som tu natáčala dosť videoklipov s tanečníkmi, mám tu takú tanečnú komunitu, naozaj tu poznám veľa ľudí a strašne rada sem chodím, vždy, naozaj vždy, veľmi. Potom, keď idem viac na východ, tak možno tam ma už až tak nepoznajú, ale... aj tam je to super.
Považuješ mať tanečníkov na stagei za dôležité?Extrém. Už som sa rozhodla, že inak ani nechcem koncertovať, takže... Budúci rok to bude super!
A ktorý song sa ti dnes hral najlepšie?
10K. Rozhodne.
A ktorý je tvoj obľúbený song z posledného albumu KOUKEJ SE MNOU?
Počkaj... vždy sú to „VRSTVY“. A potom milujem „TOČIMTOČIMTOČIM“. Ľudia to veľmi nepoznajú, ale o to viac ma to baví hrať.
Aké je pre teba hrať staré songy?
Vieš čo... Dnes som si reálne asi po štyroch rokoch užila „TAKTOMABYT“. Vôbec som to nepochopila. Ja som si tým prešla všetkými vzťahmi – up and down. Keď si človek povie, že mi bolo pätnásť, že som to napísala zle, bla bla... Ale dnes úplne. No, takže – ako kedy. Niekedy mám pocit, že to tí ľudia ani nepoznajú, alebo že sa s tým ja sama ťahám, alebo že ma to jednoducho nebaví, alebo je to príliš depresívne, alebo niečo. Ale napríklad dnes to bolo super.
A ešte možno — vnímaš nejako inak stage, keď ho robí Nobody?
Mega. Takto proste festivaly normálne nevyzerajú.
Keď hráme, ja neviem, vlastne akýkoľvek stage...Teda – záleží. Na niektorých stageoch už dnes vedia, čo robia. Niektoré festivaly, niektoré rapové stage vyzerajú dobre, lebo ich robia tí istí ľudia, čo robia aj toto. Matyáš Horda, Honza Hrbek... proste shout out. Lucka Hajková – to sú všetko ľudia, vďaka ktorým to fakt vyzerá brutálne.
Máme už svoj zvuk, vždy svojich zvukárov, takže vieme, že to bude dobré. Ale inak – keď prídem na nejaký random festival, tak sa tam až tak veľmi neteším na ten stage. Teda, teším sa, ale viem, že tie výstupy, tie fotky, aj ten samotný pocit na stagei je úplne iný.
WEN
Ktorý track sa ti hral najlepšie dnes?C h c e l . s o m . i b a s Porschem.
A ktorý track z posledného EP ťa teraz najviac baví? Stále Azurit s Danisenom?Vieš čo… asi hej. Azurit stále, ale konkrétne tá jeho časť. Kvôli tej slohe vlastne vznikol ten album. Ja som začal robiť Raputáciu a tá sloha bola úplne prvá. Bola do úplne iného beatu a začali sme s tou jeho acapellou pracovať, prerobili sme to do úplne iného beatu a začali sme robiť na tej Raputácii. Mal som pocit, že by to dokázalo priniesť next level zvuku.
V minulom rozhovore si hovoril aj o Nuellovi, ale mám pocit, že ešte ho moc ľudí nepozná.V Nuellovi počujem veľký potenciál, len sa musí ešte "vyrapovať" a experimentovať so svojím zvukom a hlasom. Veľmi sa mi páčia jeho štruktúry textov a texty samotné.
Ale späť ku Grapeu – ako sa ti páčil tento rok stage?Veľmi, veľmi sa mi tento rok páči. Aj minulý rok bol skvelý, ale tento rok sa mi strašne páči aj ten stan. Ja by som to prirovnal k takej opere – je to taká polootvorená guľa, že vidíš celý areál, ale vlastne si pod niečím. Určite mega posun a bol som týmto stageom veľmi prekvapený a tešil som sa na ňom hrať. Ďakujem Nobody-mu a celému Addictu, dali si na tom fakt záležať.
Viete si predstaviť, že bude raz WLVS Live tak veľké ako Grape?Áno, ale nemohlo by to byť v Kulturparku. Prvý rok sme to tentokrát vypredali, takže počítam, že to tak bude aj pokračovať, ale uvidíme. Mne sa na tom páči aj to, že je to s tým Kulturparkom spojené – ja sa tam cítim najlepšie na svete. Kulturpark je pre mňa druhý domov. Neviem, kde inde by sme to presunuli. V Kulturparku sme aj aranžovali album, aj nahrávali nejaké slohy.
Určite si viem predstaviť, že jedného dňa to bude aj väčšie ako Grape – s takým drive-om, aký máme my, s takým zápalom… jednoduchá matematika.
Pripravuješ teraz niečo nové?Zo štvrtka na piatok dávam 3 nové tracky – také malé EP, ešte pred tou tour so Sameyom.
A aký sound majú tie tracky podľa teba?Čisto sonicky mi príde prvý ako Raputácia, druhý ako Light Blue a tretí ako mix oboch. Ale tématicky je úplne niečo iné ako tieto albumy.