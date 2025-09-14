Celá Haha Crew a časť labelu WELOVEVERYSIMPLE priniesli do Bratislavy show, ktorá sa mi zaryla do pamäte.
Priznám sa, že včera som po asi roku zažila úzkosť, ktorú som nevedela opísať ani sa jej zbaviť. Možno to bolo aj tým, že som mala ísť večer na koncert interpreta, ktorého keby som stretla, bola by som viac starstruck ako zo Saula (ak je to vôbec možné).
Sameya som videla live zatiaľ len raz, a to bolo na zastávke Saulovej S.A.M.O. Tour v Bratislave, a vtedy som zabudla nielen na to, kde som, ale aj na to, že vôbec existujem.
Do Edison Parku som prišla okolo 19:40 a rad už bol taký, ako sa patrí, keď k nám na západ zavítajú umelci z východu, ktorí priniesli na scénu niečo nepochopiteľne silné a krásne. O 21:00 prišiel na stage za decks Benjamin, presný ako hodinky. Už vtedy som vedela, že som na správnom mieste. Už po — ak dobre počítam — tretíkrát toto leto som sa na WENa neskutočne tešila.
Jeho koncerty sú vždy na stodesať percent a neviem sa dočkať tour, kde bude on tým, okolo ktorého sa všetko točí. Tracky z nového EP mám napočúvané snáď do posledného dychu – no počuť ich live bolo o úplne niečom inom. Celý setlist bol A-class. Od „ČEREŠNE NA TOP“ cez „RiSK“, „11 FREESTYLE“ z albumu LiGHT BLUE až po „Blök“ či „Klan“ všetky tracky nám dali úplne jasne najavo, že WLVS made it.
WEN a Benjamin nezabudli do setu pribaliť ani nádherný parting gift v podobe „Silverboys“ od KHANS. Ak by WLVS ako label mal mať pesničku, ktorá opisuje to, ako sa cítim na každom koncerte od člena tohto labelu, bola by to práve táto:
Alkohol do mojej high
Cítime sa k**va fine
Všetkých kamošov mám fly
Všetky dievčatá sú fly
Alkohol do mojej high
Čierny fit a čierne sklá
Svieti naša planéta
Nadýchni sa vylietaj
Krátko po Mateyovi prišiel na stage Samey a môj svet sa na chvíľu prestal točiť. Keby ma niekto natáčal alebo fotil na koncertoch bez môjho vedomia, buď by som neskutočne vrieskala každý lyrics, alebo by som tam len stála, s úžasom na tvári sa usmievala a neverila tomu, akú energiu mi hudba dáva.
Ešte viac, ak ide o hudbu na akcii, ktorá mi už od začiatku navodzuje katarzický pocit – a to som ešte nepočula acapella verzie trackov „deti kvetin“ či „Boh vie“, pri ktorých som sa držala za srdce a zatvárala oči.
Fotky zo show v Žiline
Sameya na stage prišiel podporiť aj Taomi, s ktorým okrem iných hitov zaspievali „stale hladam“ z albumu Slzy Ulic. Počuť stovky ľudí kričať‚ „Z môjho brata ste urobili gangstra, namiesto sk**vysynov v parlamente“ bol moment, na ktorý asi nikdy nezabudnem.
Na stagi sa, samozrejme, objavili aj Zayo a Dalyb. Zayo priniesol svoju starú dobrú klasiku „YASMIN“ a collab „Netopier“ so Sameyom. WEN sa opäť objavil vo svetlách reflektorov a so Sameyom nám dopriali aj ich spoločný track „Python“ – vymanifestovaný producentom Elissiom.
Dalyb rozprúdil dav nielen známym hitom „Gerard“, ale aj trackom „Spitter“, po ktorom prišiel moment prekvapenia – na stage nečakane vystúpil EGO a s ním aj track „J Lo“. Celý klub začal skákať a po vrúcnych slovách od Haha Crew pre Ega, a od Ega pre chalanov, prišiel trpký koniec večera. Samey nám na rozlúčku zarapoval throwback „300“ z albumu Vlna a už spomínanú emotívnu čerešničku na torte – „Boh vie“.
Fotky zo show v Prahe
Bolo nesmierne krásne vidieť celý klub spievať texty, ktoré majú dušu, ale aj oslavovať umelcov, ktorí na Slovensko priniesli novú vlnu rapu a stále patria medzi elitu.