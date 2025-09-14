Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. septembra 2025 o 14:28
Čas čítania 2:22
Michaela Kedžuchová

Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion

Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion
Zdroj: Instagram / @toti_customs (Patrik Tóth)
HUDBA DALYB HAHA CREW RAP SAMEY WELOVEVERYSIMPLE ZAYO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Celá Haha Crew a časť labelu WELOVEVERYSIMPLE priniesli do Bratislavy show, ktorá sa mi zaryla do pamäte.

Priznám sa, že včera som po asi roku zažila úzkosť, ktorú som nevedela opísať ani sa jej zbaviť. Možno to bolo aj tým, že som mala ísť večer na koncert interpreta, ktorého keby som stretla, bola by som viac starstruck ako zo Saula (ak je to vôbec možné).

Sameya som videla live zatiaľ len raz, a to bolo na zastávke Saulovej S.A.M.O. Tour v Bratislave, a vtedy som zabudla nielen na to, kde som, ale aj na to, že vôbec existujem.

Odporúčané
Saul, WEN, Samey a 3 000 duší pod jednou strechou. Aký bol sviatok slovenskej hudby? (Reportáž) Saul, WEN, Samey a 3 000 duší pod jednou strechou. Aký bol sviatok slovenskej hudby? (Reportáž) 16. apríla 2025 o 15:00

Do Edison Parku som prišla okolo 19:40 a rad už bol taký, ako sa patrí, keď k nám na západ zavítajú umelci z východu, ktorí priniesli na scénu niečo nepochopiteľne silné a krásne. O 21:00 prišiel na stage za decks Benjamin, presný ako hodinky. Už vtedy som vedela, že som na správnom mieste. Už po — ak dobre počítam — tretíkrát toto leto som sa na WENa neskutočne tešila.

Jeho koncerty sú vždy na stodesať percent a neviem sa dočkať tour, kde bude on tým, okolo ktorého sa všetko točí. Tracky z nového EP mám napočúvané snáď do posledného dychu – no počuť ich live bolo o úplne niečom inom. Celý setlist bol A-class. Od „ČEREŠNE NA TOP“ cez „RiSK“, „11 FREESTYLE“ z albumu LiGHT BLUE až po „Blök“ či „Klan“ všetky tracky nám dali úplne jasne najavo, že WLVS made it.

WEN a Benjamin nezabudli do setu pribaliť ani nádherný parting gift v podobe „Silverboys“ od KHANS. Ak by WLVS ako label mal mať pesničku, ktorá opisuje to, ako sa cítim na každom koncerte od člena tohto labelu, bola by to práve táto:


Alkohol do mojej high
Cítime sa k**va fine
Všetkých kamošov mám fly
Všetky dievčatá sú fly
Alkohol do mojej high
Čierny fit a čierne sklá
Svieti naša planéta
Nadýchni sa vylietaj

Odporúčané
WEN: „Som závislý na pocite, že sa to dá.” Člen WLVS prikladá ruku k dielu rapovej elity východu (Rozhovor) WEN: „Som závislý na pocite, že sa to dá.” Člen WLVS prikladá ruku k dielu rapovej elity východu (Rozhovor) 25. mája 2025 o 11:00

Krátko po Mateyovi prišiel na stage Samey a môj svet sa na chvíľu prestal točiť. Keby ma niekto natáčal alebo fotil na koncertoch bez môjho vedomia, buď by som neskutočne vrieskala každý lyrics, alebo by som tam len stála, s úžasom na tvári sa usmievala a neverila tomu, akú energiu mi hudba dáva.

Ešte viac, ak ide o hudbu na akcii, ktorá mi už od začiatku navodzuje katarzický pocit – a to som ešte nepočula acapella verzie trackov „deti kvetin“ či „Boh vie“, pri ktorých som sa držala za srdce a zatvárala oči.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PATRIK TÓTH (@toti_customs)

Fotky zo show v Žiline


Sameya na stage prišiel podporiť aj Taomi, s ktorým okrem iných hitov zaspievali „stale hladam“ z albumu Slzy Ulic. Počuť stovky ľudí kričať‚ „Z môjho brata ste urobili gangstra, namiesto sk**vysynov v parlamente“ bol moment, na ktorý asi nikdy nezabudnem.

Na stagi sa, samozrejme, objavili aj Zayo a Dalyb. Zayo priniesol svoju starú dobrú klasiku „YASMIN“ a collab „Netopier“ so Sameyom. WEN sa opäť objavil vo svetlách reflektorov a so Sameyom nám dopriali aj ich spoločný track „Python“ – vymanifestovaný producentom Elissiom.

Odporúčané
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor) Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor) 21. augusta 2025 o 11:00

Dalyb rozprúdil dav nielen známym hitom „Gerard“, ale aj trackom „Spitter“, po ktorom prišiel moment prekvapenia – na stage nečakane vystúpil EGO a s ním aj track „J Lo“. Celý klub začal skákať a po vrúcnych slovách od Haha Crew pre Ega, a od Ega pre chalanov, prišiel trpký koniec večera. Samey nám na rozlúčku zarapoval throwback „300“ z albumu Vlna a už spomínanú emotívnu čerešničku na torte – „Boh vie“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PATRIK TÓTH (@toti_customs)

Fotky zo show v Prahe

Bolo nesmierne krásne vidieť celý klub spievať texty, ktoré majú dušu, ale aj oslavovať umelcov, ktorí na Slovensko priniesli novú vlnu rapu a stále patria medzi elitu.

Odporúčané
Vydali Samey a Gleb album roka? PODOKNAMI prináša do tvojich uší pouličnú špinu a tvrdé beaty (Recenzia) Vydali Samey a Gleb album roka? PODOKNAMI prináša do tvojich uší pouličnú špinu a tvrdé beaty (Recenzia) 23. mája 2025 o 14:00
Odporúčané
Festival WLVS sa opäť postaral o „najkrajší deň v roku". Košický Kulturpark ožil umením, emóciami a spomienkami (Reportáž) Festival WLVS sa opäť postaral o „najkrajší deň v roku". Košický Kulturpark ožil umením, emóciami a spomienkami (Reportáž) 27. júla 2025 o 16:45
Odporúčané
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišli ľudia z celého Slovenska Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišli ľudia z celého Slovenska 24. augusta 2025 o 15:00
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DALYB HAHA CREW RAP SAMEY WELOVEVERYSIMPLE ZAYO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram / @toti_customs (Patrik Tóth)
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
pred 2 dňami
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
dnes o 10:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
10. 9. 2025 17:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
pred 3 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Storky
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Lifestyle news
Transsexuálna dcéra Elona Muska debutovala na newyorskom Fashion Weeku dnes o 16:11
Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta dnes o 11:36
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku dnes o 11:26
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci dnes o 10:48
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna dnes o 10:00
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty včera o 11:28
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot, ponúkajú aj cloudy verzie včera o 09:00
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách pred 2 dňami
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka pred 2 dňami
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake pred 2 dňami
Spravodajstvo
Správy počasie Rusko Vláda Roberta Fica Počasie
Viac
V Slovenskom raji horel strom. Spôsobil ho turista, ktorý chcel vydymiť sršne
pred 2 hodinami
Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov
pred 3 hodinami
PRIESKUM: Voľby v Česku by vyhral Babiš. Polepšili si Piráti aj Motoristi
dnes o 16:02

Viac z Hudba

Všetko
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
dnes o 11:26
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty
včera o 11:28
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do USA sa sťahuje dočasne aj kvôli novému albumu
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do USA sa sťahuje dočasne aj kvôli novému albumu
pred 2 dňami
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
9. 9. 2025 11:00
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
Mediálna spolupráca
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
5. 9. 2025 20:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
pred 3 dňami
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
pred 3 dňami
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta
10. 9. 2025 17:28
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
31. 8. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
6. 9. 2025 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
včera o 11:00
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
4. 9. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
Hudba
dnes o 16:00
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
LevakBob je český umelec, ktorý robí prevažne trapovú hudbu, ale nebojí sa aj experimentovať a posúvať underground ďalej.
Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion
Odporúčané
Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion
dnes o 14:28
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:15
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
dnes o 13:31
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
dnes o 11:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci
dnes o 10:48
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
dnes o 11:26
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
dnes o 10:00
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
9. 9. 2025 17:29
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
8. 9. 2025 16:03
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia