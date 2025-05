WEN tvorí hudbu s dôrazom na detail, emóciu a osobný odtlačok, ktorý z neho robí jedného z najzaujímavejších umelcov novej generácie.

WEN, člen labelu WLVS, si počas piatich rokov pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne stále viac upevňuje svoje postavenie. V priebehu svojej kariéry si vybudoval osobitý štýl, v ktorom kombinuje premyslené texty, rôznorodú produkciu a jedinečný hlasový prejav.

WEN, vlastným menom Patrik Luterán, vyrastal v Michalovciach a navštevoval tú istú školu ako jeden z najvýraznejších slovenských spevákov – Saul. Na WENovu tvorbu nemalo zásadný vplyv prostredie, ale skôr hudba, s ktorou sa dostal do kontaktu. „Neviem, či moju tvorbu ovplyvnilo prostredie samotné, ale určite ma ovplyvnili Khans a ich hudba,“ hovorí WEN.

Obdiv a inšpirácia sa prirodzene pretavili do spolupráce. Podľa WENových slov je na východe Slovenska veľa kreatívnych ľudí, ktorí spoluvytvárajú kultúru, a bolo len otázkou času, kedy si ich ľudia začnú viac všímať.

Nie je žiadnym prekvapením, že umelci z východu – či už Slovenska alebo Česka – sa v posledných rokoch stali výraznou súčasťou hudobnej scény. Podľa WENa však k hudbe aj soundu pristupujú inak.

WENov posledný album LiGHT BLUE (2024) je záverečnou časťou trilógie Tiene Svetla, hoci názvom z tejto série vybočuje. Tento album však nezaujme len názvom. Prináša zvukovú rozmanitosť, prekvapivé beat switche, sonické prvky v produkcii a rôzne featy, pričom WEN neustále experimentuje s hlasom aj flowom.

Na albume spolupracoval s Benjaminom Zolakom, ktorý sa podľa ich slov stal „taste makerom“ – bol niečo ako box plný inšpirácie, z ktorého čerpali. Či už WENovi posielal hudbu na vypočutie, alebo prispieval vlastnými nápadmi, je kreditovaný na takmer každom tracku, hoci sa fyzicky procesu nedotkol.

Niektoré skladby na albume sú tak viac ovplyvnené WENom, iné zase Benjaminom. WEN prezradil, že najviac sa cíti v tracku „11 FREESTYLE“:

Ja chcem mať dosť, ja chcem mať moc

Ja chcem mať dom, ja chcem mať loď

Ja chcem mať kľud, ja chcem mať zlosť

Ja chcem týždeň, čo trvá rok

A zároveň nič, a zároveň ženu

Kľudne aj bi



Benjamina zase najviac cítiť v skladbe „GUTENBERG“:

Nikdy ma neprekvapí, ako ďaleko to môže zájsť

Nikdy som si nemyslel, že tento pocit môžem nájsť

Aby to chápali tiež, prial by som si raz

Nemôžu mi brať za zlé, že sa snažím ďalej rásť



WEN spomenul, že s Benjaminom prerábali každý track niekoľkokrát. Predtým ho najviac bavila surová, prvotná emócia v hudbe. „Teraz som si zvykol hrabať sa vo veciach dlhšie. Je to niečo, čo som sa naučil pri práci s Benjaminom – vidno to aj vo vlogu na Instagrame, kde skúšame, aký sound sedí a aký nie. Okrem toho som sa naučil počúvať názory ostatných pri tvorbe,“ hovorí WEN.

View this post on Instagram A post shared by WEN (@ohmywen)

Najnovší projekt WENa s názvom Raputacia je jeho druhé EP. Má síce len necelých pätnásť minút, no ponúka ohromnú replay value. Úvodná skladba „Raputacia“ prináša produkciu od NobodyListen a výrazný beat switch, ktorý ústi do outrového vstupu Saula. Druhý track „Azurit“, so slohou od mladého hudobníka Danisena, prináša ďalší výrazný sonický zlom. Rovnako ako LiGHT BLUE (2024), aj Raputacia (2025) je zvukovo nepredvídateľná. O produkciu štyroch z piatich skladieb sa postaral Elissio.

„Môj obľúbený track z Raputacie je rozhodne „Azurit“. Mal som možnosť spolupracovať s fresh mladou krvou, ktorá mi zmenila pohľad na hudbu. Danisen ale aj Nuell sú podľa mňa mená, o ktorých budú ľudia ešte počuť,“ dodal.

Najviac ma inšpiruje čas strávený s kamarátmi. Nezameriavam sa až tak na iné formy umenia, skôr na to, čo sa mi deje v živote.

Na S.A.M.O Tour vystúpil WEN ešte pred samotným Saulom. Mali zastávky v Prahe a zároveň precestovali celé Slovensko s nezabudnuteľnou show. WEN svoju časť koncertu odštartoval hitom Gerard (s Dalybom) a neskôr sa po jeho boku objavil aj Porsche Boy, s ktorým zaspievali hity ako „mhm“ alebo „P**y Power“.

S.A.M.O. Tour bola pre mňa zatial to najlepšie obdobie v živote.

„Vždy pred show zvyknem skontrolovať všetky káble od techniky, aby som si bol istý, že všetko je v poriadku. Nechcem, aby sa niečo pokazilo alebo nefungovalo,“ dodal.

View this post on Instagram A post shared by PATRIK TÓTH (@toti_customs)

Na otázku, či je niečo, čo sa naučil od chalanov z WLVS bez čoho by si už nevedel predstaviť fungovanie, WEN odpovedal: „Asi to, že sa to proste dá. Som na tom pocite závislý.“