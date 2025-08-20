Hry sú podľa nich súčasťou kreatívneho priemyslu.
Slovak Game Developers Association (SGDA), ktorá zastupuje desiatky herných štúdií a stovky tvorcov digitálnych hier na Slovensku, adresovala otvorený list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, generálnemu tajomníkovi služobného úradu Lukášovi Machalovi, vedeniu Fondu na podporu umenia (FPU) a členom jeho rady.
Ako informoval Sector.sk, v liste žiadajú o zachovanie dotačného podprogramu 1.7, ktorý je určený na podporu tvorby digitálnych hier a ktorý je podľa dostupných informácií ohrozený vyradením z pripravovanej štruktúry FPU.
SGDA v liste pripomína, že FPU začal digitálne hry podporovať v roku 2017 na základe rozhodnutia rady fondu po dôkladnom vyhodnotení ich kultúrneho významu. Podľa združenia ide o jeden z mála adresných mechanizmov, ktorý tvorcom hier na Slovensku umožňuje vytvárať diela, ktoré by inak kvôli nedostatku komerčných zdrojov nevznikli.
- podpora FPU umožnila vznik desiatok nezávislých herných projektov,
- digitálne hry sú uznávanou formou umeleckého vyjadrenia v rámci kultúrno-kreatívneho priemyslu,
- zrušenie podprogramu by znamenalo značný krok späť a oslabenie konkurencieschopnosti Slovenska v porovnaní s inými krajinami EÚ,
- takáto podpora pomáha rozvíjať lokálnu kultúrnu identitu, vzdelávací potenciál hier a udržiava tvorcov na Slovensku.
SGDA zároveň pripomína, že podpora digitálnych hier je v mnohých európskych krajinách štandardnou súčasťou kultúrnych politík a vyzýva zodpovedných, aby Slovensko nezanevrelo na túto oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu.
