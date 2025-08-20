Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. augusta 2025 o 15:17
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory

Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory
Zdroj: PlayStation/propagační materiály
TECH ČESKÉ A SLOVENSKÉ HRY HRY MARTINA ŠIMKOVIČOVÁ
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hry sú podľa nich súčasťou kreatívneho priemyslu.

Slovak Game Developers Association (SGDA), ktorá zastupuje desiatky herných štúdií a stovky tvorcov digitálnych hier na Slovensku, adresovala otvorený list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, generálnemu tajomníkovi služobného úradu Lukášovi Machalovi, vedeniu Fondu na podporu umenia (FPU) a členom jeho rady.

Ako informoval Sector.sk, v liste žiadajú o zachovanie dotačného podprogramu 1.7, ktorý je určený na podporu tvorby digitálnych hier a ktorý je podľa dostupných informácií ohrozený vyradením z pripravovanej štruktúry FPU.

Odporúčané
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon 12. augusta 2025 o 17:21
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: FMK UCM TT

SGDA v liste pripomína, že FPU začal digitálne hry podporovať v roku 2017 na základe rozhodnutia rady fondu po dôkladnom vyhodnotení ich kultúrneho významu. Podľa združenia ide o jeden z mála adresných mechanizmov, ktorý tvorcom hier na Slovensku umožňuje vytvárať diela, ktoré by inak kvôli nedostatku komerčných zdrojov nevznikli.

Zástupcovia herného priemyslu upozorňujú, že:
- podpora FPU umožnila vznik desiatok nezávislých herných projektov,
- digitálne hry sú uznávanou formou umeleckého vyjadrenia v rámci kultúrno-kreatívneho priemyslu,
- zrušenie podprogramu by znamenalo značný krok späť a oslabenie konkurencieschopnosti Slovenska v porovnaní s inými krajinami EÚ,
- takáto podpora pomáha rozvíjať lokálnu kultúrnu identitu, vzdelávací potenciál hier a udržiava tvorcov na Slovensku.
Odporúčané
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? 8. augusta 2025 o 16:00

SGDA zároveň pripomína, že podpora digitálnych hier je v mnohých európskych krajinách štandardnou súčasťou kultúrnych politík a vyzýva zodpovedných, aby Slovensko nezanevrelo na túto oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu.

Celý list nájdeš tu.

Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 20. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík 19. augusta 2025 o 8:51
Odporúčané
Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky 20. augusta 2025 o 11:52
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ČESKÉ A SLOVENSKÉ HRY HRY MARTINA ŠIMKOVIČOVÁ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: PlayStation/propagační materiály
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred hodinou
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
dnes o 07:00
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
včera o 17:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 3 hodinami
Storky
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Lifestyle news
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom pred 19 minútami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov pred 45 minútami
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku pred hodinou
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi pred hodinou
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu pred 2 hodinami
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory pred 3 hodinami
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter dnes o 14:24
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? dnes o 13:31
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska dnes o 12:42
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Doprava Donald Trump Dopravné správy
Viac
Hackeri prenikli k údajom státisícov klientov spoločnosti Orange v Belgicku. Operátor objasnil detaily
pred 44 minútami
Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká
pred hodinou
V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
Hry
13. 8. 2025 14:30
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
13. 8. 2025 14:30
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
11. 8. 2025 11:19
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
12. 8. 2025 17:21
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede
pred 3 dňami
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
dnes o 12:42
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
Viac z Šport Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
10. 8. 2025 19:00
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
10. 8. 2025 19:00
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
5. 8. 2025 19:04
Lewis Hamilton by mal ukončiť kariéru, tvrdí bývalý šéf F1. Podľa neho to mal urobiť už dávno
5. 8. 2025 15:34
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
pred 15 minútami
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť?
dnes o 13:31
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Šport
pred 44 minútami
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
pred 44 minútami
Dokopy sa zúčastnilo 213 tímov, ktoré bežali počas dňa aj noci naprieč Slovenskom.
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred hodinou
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
pred 2 hodinami
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 3 hodinami
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
dnes o 12:42
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
dnes o 11:15
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
včera o 08:51
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
dnes o 09:24
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
14. 8. 2025 19:06
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
27. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia