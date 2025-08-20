Tím z Masarykovej univerzity predstavil nové supramolekulárne nanokrúžky, ktoré dokážu presne doručiť lieky do rakovinových buniek. Ich použitie sľubuje účinnejšiu liečbu s menším poškodením zdravého tkaniva.
Českým vedcom sa podaril prelomový objav v liečbe rakoviny. Vedci zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu Masarykovej univerzity vyvinuli nanokrúžky, ktoré dokážu presne zamerať lieky na rakovinové bunky.
Objav sľubuje efektívnejšiu liečbu s menším poškodením zdravého tkaniva, informoval portál Veda na dosah.
Tieto mikroskopické molekulárne štruktúry dokážu cielene dopraviť liek priamo do nádorových buniek, pričom okolité zdravé tkanivo zostáva nedotknuté. Klasická chemoterapia to totiž často nedokáže a ničí aj zdravé bunky.
Ich výroba nie je náročná. Jednotlivé zložky sa samy spoja do stabilnej štruktúry procesom, ktorý vedci nazývajú samoskladanie. Hlavnou výzvou je presne analyzovať a navrhnúť usporiadanie molekúl, aby nanokrúžky fungovali tak, ako majú.
Vedúci tímu Ondřej Jurček sa k objavu vyjadril: „Použili sme molekuly odvodené od žlčových kyselín a upravili ich na organické ligandy. V kombinácii s iónmi paládia sa z nich stávajú útvary schopné preniknúť membránami rakovinových buniek pečene a následne uvoľniť toxickú látku.“
Laboratórne testy ukázali až 60-násobné zvýšenie prieniku toxického paládia do rakovinových buniek v porovnaní s jeho použitím bez nanokrúžkov.
Vedci veria, že im tento prístup pomôže k účinnejšej, presnejšej a šetrnejšej liečbe rakoviny, s menším množstvom vedľajších účinkov a zároveň aj rýchlejším zotavením pacientov.