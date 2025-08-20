Kategórie
dnes 20. augusta 2025 o 11:52
Čas čítania 0:45
Sofia Angušová

Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky

Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky
Zdroj: Unsplash/National Cancer Institute/na voľné použitie
ZAUJÍMAVOSTI RAKOVINA VEDA A VÝSKUM
Tím z Masarykovej univerzity predstavil nové supramolekulárne nanokrúžky, ktoré dokážu presne doručiť lieky do rakovinových buniek. Ich použitie sľubuje účinnejšiu liečbu s menším poškodením zdravého tkaniva.

Českým vedcom sa podaril prelomový objav v liečbe rakoviny. Vedci zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu Masarykovej univerzity vyvinuli nanokrúžky, ktoré dokážu presne zamerať lieky na rakovinové bunky.

Objav sľubuje efektívnejšiu liečbu s menším poškodením zdravého tkaniva, informoval portál Veda na dosah.

rakovina, stužka, žlutá
Zdroj: Freepik/@freepik/volně k užití
Tieto mikroskopické molekulárne štruktúry dokážu cielene dopraviť liek priamo do nádorových buniek, pričom okolité zdravé tkanivo zostáva nedotknuté. Klasická chemoterapia to totiž často nedokáže a ničí aj zdravé bunky.

Ich výroba nie je náročná. Jednotlivé zložky sa samy spoja do stabilnej štruktúry procesom, ktorý vedci nazývajú samoskladanie. Hlavnou výzvou je presne analyzovať a navrhnúť usporiadanie molekúl, aby nanokrúžky fungovali tak, ako majú.

Vedúci tímu Ondřej Jurček sa k objavu vyjadril: „Použili sme molekuly odvodené od žlčových kyselín a upravili ich na organické ligandy. V kombinácii s iónmi paládia sa z nich stávajú útvary schopné preniknúť membránami rakovinových buniek pečene a následne uvoľniť toxickú látku.“

Laboratórne testy ukázali až 60-násobné zvýšenie prieniku toxického paládia do rakovinových buniek v porovnaní s jeho použitím bez nanokrúžkov.

Vedci veria, že im tento prístup pomôže k účinnejšej, presnejšej a šetrnejšej liečbe rakoviny, s menším množstvom vedľajších účinkov a zároveň aj rýchlejším zotavením pacientov.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Unsplash / National Cancer Institute
