Rakovina mení aj vzťahy. Prečo onkologickí pacienti v dôsledku ochorenia strácajú blízkych a ako sa s tým vyrovnať?

Rakovina je ťažká nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. Niektorí tieto ťažké časy nezvládnu a zo života chorého zmiznú. Prečítaj si, ako sa s touto stratou vyrovnala onkologická pacientka Miška, a ako fenomén vysvetľuje onkopsychologička.

Pojem cancer ghosting je na prvé počutie pre mnohých z nás neznámy a vzdialený. V skutočnosti je v našej spoločnosti rozšírený viac, ako si myslíš. Týka sa onkologických pacientov, ktorí každým rokom pribúdajú.

Každý z nás pozná aspoň jedného človeka, ktorý má skúsenosť s týmto neľahkým ochorením. Ako píše portál Unilabs, ktorý sa obracia na štúdiu z roku 2024, na Slovensku ročne pribudne až 40-tisíc ľudí, ktorí trpia rakovinou. No ako vedci zistili, s cancer ghostingom sa stretli takmer 3/4 z nich.

Zjednodušene je cancer ghosting situácia, kedy sa človek vytratí zo života blízkeho, ktorému diagnostikovali rakovinu. Deje sa to z rôznych dôvodov a sú na to rôzne vysvetlenia. Tento fenomén ovplyvňuje psychiku chorých a môže čiastočne vplývať aj na uzdravenie.

O cancer ghostingu nám porozprávala onkologická pacientka Michaela Žemberová, ktorá liečbu v roku 2023 úspešne zvládla a dnes je v remisii. Počas liečby však na vlastnej koži spoznala cancer ghosting a z jej života sa vytratili priatelia, ale i ľudia, ktorí ju sledovali na sociálnych sieťach.

O fenoméne som sa porozprávala aj s onkopsychologičkou Mgr. Katarínou Klincovou z Ligy proti rakovine, ktorá vysvetlila, z čoho tieto situácie pramenia a poskytla aj tipy na to, ako sa v takýchto chvíľach správať.

V čom sa cancer ghosting líši od klasického ghostingu?

Keď sa v našom blízkom kruhu objaví rakovina, mnohí z nás nevedia, ako sa správať a ako k chorému človeku pristupovať. Reakciou niektorých ľudí je, že chorého človeka „ghostnú.“ Často to nie je preto, že by mu nechceli pomôcť a byť mu na blízku, no je to preto, lebo nevedia, ako reagovať. Podľa onkopsychologičky sa takto ľudia zachovajú z viacerých dôvodov.

„Stretnutie s vážnou chorobou, ktorá sa často asociuje s náročnou liečbou a hrozbou smrti, môže v ľuďoch vyvolávať pocit bezmocnosti. Môžu si klásť otázky typu: Mám sa na to pýtať? Mám to komentovať? Čo ak toho človeka len viac vystresujem? Tieto otázky pocitovo sprevádza úzkosť a strach. Tie nás prirodzene vedú k evolučnej reakcii úteku - vyhnúť sa situácii alebo sa v extrémnom prípade úplne stiahnuť,“ vysvetľuje Klincová.

Z Miškinho života sa bez slova vytratili kamaráti

Miška sa s ochorením stretla v roku 2023, keď jej diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Život sa jej prevrátil naruby a ako hovorí, bol to blesk z jasného neba. Dovtedy bola zdravá a žila absolútne plnohodnotný život mladého človeka. Z choroby sa jej podarilo vyliečiť a náročné chemoterapie brala pol roka.

Počas toho, ako sa vnútorne i fyzicky vyrovnávala s chorobou, všimla si, že niektorí ľudia sa k nej správajú inak alebo, že s ňou úplne prerušili kontakt. „Keď som povedala, že mám rakovinu, nikto mi neveril. Dostala som veľa podporných reakcií, no zažila som aj ‚podpásovky.‘ Niektorí sa ma pýtali veľmi osobné a nevhodné otázky, ktoré som v tom čase nemala zodpovedané ani ja sama,“ spomína na začiatky liečby.

Miška s priateľom. Zdroj: Instagram / @m.zemberova, @kamilhalama

Následne sa ľudia v jej živote rozdelili v podstate do viacerých kategórií. Mala blízkych, ktorí ju podporovali a stáli pri nej. Niektorí ľudia sa jej v týchto ťažkých časoch však otočili chrbtom.

„Bolo veľa ľudí, od ktorých som čakala, že budú pri mne stáť. No, nedočkala som sa. Myslím, že je to preto, že veľa ľudí nechce mať v živote človeka, ktorý trpí ochorením, z ktorého ide taký strach,“ vysvetľuje.

„S odstupom času im to nezazlievam, ale v tej chvíli to bola pre mňa rana pod pás, pretože som ich potrebovala. Skutočne ma to vtedy trápilo, pretože som potrebovala veľa podpory,“ hovorí. Zároveň sa jej často ozývali zvedavci, s ktorými sa nikdy predtým nerozprávala.

Miška si myslela, že sa s ňou prestali kamaráti baviť, pretože im bola na príťaž

Ako spomína, z jej života sa vytratili predovšetkým kamaráti a známi. „Mám obrovské šťastie na rodinu, no z môjho života odišli práve ľudia, ktorí vedia podporiť trochu inak ako rodinní príslušníci. Ja som typ človeka, ktorý nechcel o ťažkých chvíľach rozprávať rodičom, aby sa netrápili ešte viac. Práve preto som potrebovala okolo seba ešte niekoho. Zostali mi nejaké kamarátky a kamaráti, no niektorí postupne odišli,“ hovorí.