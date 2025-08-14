Zisti, ako sa zo študentky a brigádničky na work and travel stala pekárka a obchodníčka, ktorej raw dezerty dobýjajú trh v New Yorku a okolí.
Na území Spojených štátov amerických v súčasnosti žije približne 790 000 ľudí slovenského pôvodu, ktorí tam odišli z rôznych príčin.
Patrí medzi nich aj Silvia, ktorá mala ako študentka sen o Aljaške a meste Anchorage, no napokon skončila na work and travel programe neďaleko New Yorku. Práve Big Apple je v posledných rokoch miesto, kde žije a podniká so zdravými koláčmi.
- Ako sa k tomuto biznisu dostala.
- Aké boli začiatky či konkurencia v New Yorku.
- Čo je základom jej dezertov a prečo sú prospešné pre zdravie.
- Ako sa dostala k tomu, že jej koláče jedli aj hudobníci z Metallicy.
- Čo jej na jej prácu povedal primátor New Yorku.
- Ako dlho jej trvá príprava a čo jej tajomstvom jej úspechu.
