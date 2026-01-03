Scenárista seriálu South Park teraz vlastní doménu trumpkennedycenter.org, ktorá propaguje novoročné vystúpenie „Epsteinových tanečníkov“.
Scenárista seriálu South Park Toby Morton si kúpil doménu trumpkennedycenter.org, prostredníctvom ktorej satiricky reaguje na zásahy Donalda Trumpa do fungovania kultúrnej inštitúcie. Trump totiž premenoval Kennedyho centrum pre umenie na Trump Kennedy Center, čím vyvolal vlnu kritiky aj protestov zo strany umelcov, informoval o tom denník Guardian.
Morton si doménu kúpil ešte v auguste, keď predpokladal, že Trump po prevzatí vedenia centra zmení jeho názov na Trump Kennedy Center. Zmena mena vyvolala v inštitúcii chaos a viacerí umelci na protest zrušili vystúpenia.
Autor zo South Parku tvrdí, že už roky skupuje domény spojené s politikmi či autoritármi a premieňa ich na satirické weby, ktoré „používajú ich vlastný jazyk proti nim“, tvrdí Morton pre New York Times.
Návštevníci jeho stránky namiesto programu vážnej hudby či baletu nájdu vymyslené a provokatívne „predstavenia“, ktoré majú zosmiešniť nový smer inštitúcie. Na stránke je aj fiktívny program s názvom: EPSTEINOVI TANEČNÍCI!
Morton nie je jediný. Podobnú doménu trump-kennedycenter.org získala aj skupina britských satirikov, ktorí na nej propagujú fiktívne a zámerne absurdné projekty.
South Park sa v posledných rokoch výrazne zameral na Trumpa. Jeho tvorcovia priznávajú, že politika sa stala súčasťou popkultúry.