Išlo už o jeho druhý zákrok. Ten sa mu však stal osudným.
Martyn Latchman sa rozhodol, že podstúpi stále viac rozšírenú transplantáciu vlasov, pretože ho trápil nedostatok vlasov. Muž sa však začal cítiť zle ešte pred začatím samotnej operácie, a preto bol okamžite prevezený do nemocnice, informoval portál DailyMail.
Pacienta síce previezli do nemocnice, lekárom sa napriek ich snahe nepodarilo zachrániť muža a zomrel ešte v ten istý deň. Turecké úrady už začali vyšetrovanie a prešetrujú prípad ako možné zabitie z nedbanlivosti.
Klinika Dr. Cinik uviedla, že z ich strany všetko prebehlo tak, ako malo. Pred samotnou procedúrou boli vykonané všetky lekárske testy, ktoré sú potrebné. Vyšetrenia, ktorým dohliadal anestéziológ, tiež neodhalili žiadne zdravotné riziká a komplikácie, ktoré by bránili tomu, aby zákrok prebehol.
„Pred druhou operáciou boli dôkladne a bez opomenutia vykonané všetky potrebné lekárske vyšetrenia a testy (vrátane krvných testov, röntgenu hrudníka, EKG a pod.), rovnako ako počas prvého zákroku,“ uvádza klinika Dr Cinik.
Nešlo však o jeho prvý zákrok. Minulý rok v júli sa Martyn rozhodol podstúpiť operáciu, ktorá prebehla úspešne a tento rok ju chcel zopakovať, aby dosiahol jeho vysnívaný výsledok. Zatiaľ nie je známa príčina jeho úmrtia, úrady už okolnosti vyšetrujú.