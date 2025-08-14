Sara Rikas, jediná ženská členka českého rapového labelu Milion Plus, vydala klip z jej debutového albumu.
Mladá slovenská speváčka Sara Rikas vydala koncom apríla svoj debutový album Ja, Sára, ktorý je plný silných skladieb a obsahuje aj úprimnú spoveď aj o začiatkoch jej kariéry.
Jej skladba Ups and downs sa dočkala už aj videoklipu, v ktorom dokázala, že okrem spevu má v krvi aj tanec. Na choreografii sa podieľal známy slovenský tanečník Simon Šinka.
Ak si jej fanúšik/čka a chceš Saru po dlhšej odmlke počuť spievať naživo, môžeš tak spraviť 29. augusta na Milion Plus festivale, kde speváčka nielen vystúpi, ale aj pokrstí svoje debutové dielo. Bude to prvýkrát, čo zaspieva piesne z jej najnovšieho albumu live.
Sara na svojom Instagrame pred pár dňami zverejnila video, kde fanúšikom vysvetlila, prečo ju dlhší čas nepočuli spievať naživo. Za zrušeným koncertom na festivale Grape mohli jej zdravotné komplikácie s hlasivkami, ktoré Sare znemožnili spievať.