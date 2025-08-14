Kategórie
dnes 14. augusta 2025 o 8:52
Čas čítania 0:40
Sofia Angušová

Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník

Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník
Zdroj: Instagram / @sara.rikas
HUDBA MILION PLUS SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Sara Rikas, jediná ženská členka českého rapového labelu Milion Plus, vydala klip z jej debutového albumu.

Mladá slovenská speváčka Sara Rikas vydala koncom apríla svoj debutový album Ja, Sára, ktorý je plný silných skladieb a obsahuje aj úprimnú spoveď aj o začiatkoch jej kariéry.

Jej skladba Ups and downs sa dočkala už aj videoklipu, v ktorom dokázala, že okrem spevu má v krvi aj tanec. Na choreografii sa podieľal známy slovenský tanečník Simon Šinka.

Ak si jej fanúšik/čka a chceš Saru po dlhšej odmlke počuť spievať naživo, môžeš tak spraviť 29. augusta na Milion Plus festivale, kde speváčka nielen vystúpi, ale aj pokrstí svoje debutové dielo. Bude to prvýkrát, čo zaspieva piesne z jej najnovšieho albumu live.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa S I M O N Š I N K A (@simon_sinka)

Sara na svojom Instagrame pred pár dňami zverejnila video, kde fanúšikom vysvetlila, prečo ju dlhší čas nepočuli spievať naživo. Za zrušeným koncertom na festivale Grape mohli jej zdravotné komplikácie s hlasivkami, ktoré Sare znemožnili spievať. 

Sara Rikas vydáva svoj debutový album. Novinka s názvom „Ja, Sára“ obsahuje aj úprimnú spoveď mladej raperky Sara Rikas vydáva svoj debutový album. Novinka s názvom „Ja, Sára“ obsahuje aj úprimnú spoveď mladej raperky 22. apríla 2025 o 7:59
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milion Plus (@milionplus)

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Junior Reporter
Náhľadový obrázok: Ig /@sara.rikas
