Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. augusta 2025 o 15:58
Čas čítania 0:53
Zdenka Hvolková

Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok

Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok
Zdroj: YouTube / CinemArt SK
FILMY A SERIÁLY FILMOVÉ TIPY MILAN ONDRÍK NOVÉ FILMY V KINÁCH (KINOPROGRAM) OSOBNOSTI SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Silná dráma otvorí tiež jubilejný ročník Cinematiku a už čoskoro dorazí aj do slovenských kín.

Film s názvom Otec pripravila režisérka Tereza Nvotová. Má ísť o silnú drámu s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe, ktorá sa predstaví v súťažnej sekcii na prestížnom festivale v Benátkach, otvorí jubilejný ročník Cinematiku a už čoskoro dorazí aj do slovenských kín.

Novinka zo sveta kinematografie má priniesť príbeh muža, ktorý si myslí, že odviezol svoju dcérku do škôlky. Miesto toho však dieťa nevedomky zabudne v rozhorúčenom aute, čo vedie k obrovskej tragédii, ktorá okrem filmovej rodiny rozhodne rozdelí aj všetkých divákov.

Odporúčané
Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz 11. augusta 2025 o 14:31
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa CinemArt SK (@cinemart.sk)

S činom sa odmieta zmieriť a pod hrozbou väzenia sa snaží zmierniť otrasy v jeho manželstve s herečkou Dominikou Morávkovou i vo vlastnej psychike. Film stavia diváka pred otázku, ktorú si zrejme neraz položí aj sám hrdina: Dá sa vôbec niečo také odpustiť?

milan ondrík otec milan ondrík otec milan ondrík otec milan ondrík otec
Zobraziť galériu
(7)
Odporúčané
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu 13. augusta 2025 o 11:33

Dráma Otec bude súťažiť v sekcii Orizzonti na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, ktorý patrí medzi najprestížnejšie podujatia svetovej kinematografie. Medzi prvými Slovákmi si danú snímku budú môcť pozrieť návštevníci 20. ročníka Cinematiku v Piešťanoch, ktorý sa odohrá 10. septembra. Do kín vstúpi o deň neskôr - 11. septembra.

Trailer si už teraz môžeš pozrieť tu:

 

„Sme veľmi šťastní, že náš film zaujal Benátky. Otvára tému, s ktorou sa spoločnosť len ťažko vyrovnáva a práve preto o nej musíme hovoriť,“ uviedla Veronika Paštéková, producentka filmu.

Odporúčané
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí 13. augusta 2025 o 8:06
Odporúčané
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur 13. augusta 2025 o 9:54
Odporúčané
Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ 12. augusta 2025 o 15:22
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FILMOVÉ TIPY MILAN ONDRÍK NOVÉ FILMY V KINÁCH (KINOPROGRAM) OSOBNOSTI SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: YouTube / CinemArt SK
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
včera o 08:30
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
dnes o 08:30
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Storky
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Lifestyle news
Bláznivá strela prichádza do kín. Okrem humoru ponúkne aj elektrizujúci vzťah Liama Neesona a Pamely Anderson pred 17 minútami
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu? pred 18 minútami
Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok pred hodinou
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“ pred hodinou
„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera.“ V Česku vzniká petícia proti koncertu Kanyeho Westa pred 2 hodinami
Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu pred 3 hodinami
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie pred 3 hodinami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz dnes o 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu dnes o 11:33
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby dnes o 10:47
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Hypotéka Ekonomika
Viac
Opatrovatelia a asistenti dostanú od augusta viac. Štát zvýšil príspevky o desiatky eur
pred 20 minútami
Slovenský pas patrí medzi 10 najsilnejších na svete. Do Vietnamu už nebudeš potrebovať víza
pred hodinou
R2 pri Mýtnej je vo finále. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie
pred 3 hodinami
Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz
Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
dnes o 11:33
Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ
Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ
včera o 15:22
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy
pred 2 dňami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
včera o 14:09
Viac z Zaujímavosti Všetko
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
dnes o 12:21
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
včera o 08:30
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Viac z Šport Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
pred 3 dňami
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 3 dňami
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“
pred hodinou

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu?
Filmy a Seriály
pred 16 minútami
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu?
pred 16 minútami
Informáciu priviedol Nový Čas s tým, že televízia JOJ už naplno nakrúca novú zoznamovaciu reláciu. Podľa všetkého pôjde o návrat niektorého z legendárnych formátov.
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
pred 2 hodinami
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
V spolupráci
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
dnes o 11:00
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
V spolupráci
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
dnes o 10:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
dnes o 08:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
dnes o 12:21
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
pred 2 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
dnes o 12:21
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia