Silná dráma otvorí tiež jubilejný ročník Cinematiku a už čoskoro dorazí aj do slovenských kín.
Film s názvom Otec pripravila režisérka Tereza Nvotová. Má ísť o silnú drámu s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe, ktorá sa predstaví v súťažnej sekcii na prestížnom festivale v Benátkach, otvorí jubilejný ročník Cinematiku a už čoskoro dorazí aj do slovenských kín.
Novinka zo sveta kinematografie má priniesť príbeh muža, ktorý si myslí, že odviezol svoju dcérku do škôlky. Miesto toho však dieťa nevedomky zabudne v rozhorúčenom aute, čo vedie k obrovskej tragédii, ktorá okrem filmovej rodiny rozhodne rozdelí aj všetkých divákov.
S činom sa odmieta zmieriť a pod hrozbou väzenia sa snaží zmierniť otrasy v jeho manželstve s herečkou Dominikou Morávkovou i vo vlastnej psychike. Film stavia diváka pred otázku, ktorú si zrejme neraz položí aj sám hrdina: Dá sa vôbec niečo také odpustiť?
Dráma Otec bude súťažiť v sekcii Orizzonti na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, ktorý patrí medzi najprestížnejšie podujatia svetovej kinematografie. Medzi prvými Slovákmi si danú snímku budú môcť pozrieť návštevníci 20. ročníka Cinematiku v Piešťanoch, ktorý sa odohrá 10. septembra. Do kín vstúpi o deň neskôr - 11. septembra.
Trailer si už teraz môžeš pozrieť tu:
„Sme veľmi šťastní, že náš film zaujal Benátky. Otvára tému, s ktorou sa spoločnosť len ťažko vyrovnáva a práve preto o nej musíme hovoriť,“ uviedla Veronika Paštéková, producentka filmu.