Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. augusta 2025 o 15:22
Čas čítania 1:35
Anja Samardžija

Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ

Chceš ísť do kina na Džob? Prinášame ti jediné zhrnutie predchádzajúcich dielov, ktoré potrebuješ
FILMY A SERIÁLY ČESKÉ FILMY KOMÉDIA
Chceš ísť sa do kina na film Džob a nevieš, čím si pripomenúť filmy Gympl a Vejška? Tu je krátka rekapitulácia príbehu Petra a Michala.

Na pokračovanie kultového príbehu sa môžeš tešiť už 14. augusta, kedy má Džob oficiálnu premiéru. Spríjemni si čakanie na vysielanie v kinách našou rekapituláciu pôvodných dvoch filmov:

Gympl (2007)

Gympl je ikonický film o dospievaní dvoch chlapcov z pražského gymnázia, Petra (Tomáš Vorel ml.) a Michala (Jiří Mádl). Majú plné zuby školy, autorít a stereotypov. Bavia ich však graffiti a nočný život. Je pravda, že v škole im to veľmi nejde, ale mimo školy robia veľa vecí - maľujú, chodia na párty, objavujú sex; skrátka, dospievajú.

Popri dejovej línii dvoch chlapcov sa film okrajovo zameriava aj na ich rodičov a učiteľov. Petrovu matku hrá Zuzana Bydžovská, ktorá sa snaží nadviazať vzťah s Petrom a jeho mladším bratom, ale veľmi jej to nejde. Michal zasa pochádza z bohatej rodiny, ale jeho otec (hrá ho Jan Kraus) naňho očividne nemá čas, čo vedie k nedostatku autority a problémom v škole i mimo nej.

Film má horko-sladký koniec, v ktorom málokto dostane to, čo si zaslúži, čo tak trochu podčiarkuje, aký je prvý vstup do dospelého života naozaj.

Vejška ( 2014)

Vo filme Vejška sa Peter a Michal posúvajú do novej etapy svojho života. Peter sa pokúša dostať na umeleckú školu, ale nepodarí sa mu to, čo vytvára rôzne napätia. Chce robiť umenie a hľadá, čo mu vlastne dáva zmysel. Michal je medzitým už na vysokej škole, ale namiesto vyučovania ho viac zaujímajú spolužiaci a iné veci. Ich cesty sa začínajú rozchádzať, ale láska k maľovaniu sprejom ich naďalej spája.

Film zobrazuje, aké ťažké je byť autentický vo svete, kde sa dá všetko kúpiť. Zaoberá sa aj vzťahmi, láskou, neistotou a tým, ako detské priateľstvá niekedy narazia na hranice dospelosti. Vejška je ešte realistickejšia, drsnejšia a viac odráža tlak „dospeláckeho“ sveta.

A o čom bude Džob?

Džob sleduje osudy Petra a Michala o desať rokov neskôr. Obaja majú po tridsiatke, ale vedú úplne odlišné životy: Michal má dobre platenú prácu v korporáte a rodinu, zatiaľ čo Peter má stále umelecké ambície a živí sa výrobou reklamných predmetov. Napriek tomu ich stále spája vášeň pre graffiti.

Každopádne, duo Vorel ml. a Mádl zatiaľ nikdy nesklamalo a režisérov špecifický štýl tvorby sa do reality dospelého života s prácou a povinnosťami krásne hodí. Uvidíme teda, kam sa príbeh ich dvoch bude uberať a či to bude posledná kapitola tohto „univerza“, alebo sa v budúcnosti dočkáme ďalších Dôchodcov.

Film bude v kinách od 14. augusta.

Jobe Jobe Jobe Jobe
Zobraziť galériu
(10)
Súvisiace témy
ČESKÉ FILMY KOMÉDIA
Anja Samardžija
Anja Samardžija
Junior Reporter
Všetky články
Zdroj: csfd.cz
Náhľadový obrázok: Falcon
