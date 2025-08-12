Chceš ísť sa do kina na film Džob a nevieš, čím si pripomenúť filmy Gympl a Vejška? Tu je krátka rekapitulácia príbehu Petra a Michala.
Na pokračovanie kultového príbehu sa môžeš tešiť už 14. augusta, kedy má Džob oficiálnu premiéru. Spríjemni si čakanie na vysielanie v kinách našou rekapituláciu pôvodných dvoch filmov:
Gympl (2007)
Gympl je ikonický film o dospievaní dvoch chlapcov z pražského gymnázia, Petra (Tomáš Vorel ml.) a Michala (Jiří Mádl). Majú plné zuby školy, autorít a stereotypov. Bavia ich však graffiti a nočný život. Je pravda, že v škole im to veľmi nejde, ale mimo školy robia veľa vecí - maľujú, chodia na párty, objavujú sex; skrátka, dospievajú.
Popri dejovej línii dvoch chlapcov sa film okrajovo zameriava aj na ich rodičov a učiteľov. Petrovu matku hrá Zuzana Bydžovská, ktorá sa snaží nadviazať vzťah s Petrom a jeho mladším bratom, ale veľmi jej to nejde. Michal zasa pochádza z bohatej rodiny, ale jeho otec (hrá ho Jan Kraus) naňho očividne nemá čas, čo vedie k nedostatku autority a problémom v škole i mimo nej.
Film má horko-sladký koniec, v ktorom málokto dostane to, čo si zaslúži, čo tak trochu podčiarkuje, aký je prvý vstup do dospelého života naozaj.
Vejška ( 2014)
Vo filme Vejška sa Peter a Michal posúvajú do novej etapy svojho života. Peter sa pokúša dostať na umeleckú školu, ale nepodarí sa mu to, čo vytvára rôzne napätia. Chce robiť umenie a hľadá, čo mu vlastne dáva zmysel. Michal je medzitým už na vysokej škole, ale namiesto vyučovania ho viac zaujímajú spolužiaci a iné veci. Ich cesty sa začínajú rozchádzať, ale láska k maľovaniu sprejom ich naďalej spája.
Film zobrazuje, aké ťažké je byť autentický vo svete, kde sa dá všetko kúpiť. Zaoberá sa aj vzťahmi, láskou, neistotou a tým, ako detské priateľstvá niekedy narazia na hranice dospelosti. Vejška je ešte realistickejšia, drsnejšia a viac odráža tlak „dospeláckeho“ sveta.
A o čom bude Džob?
Džob sleduje osudy Petra a Michala o desať rokov neskôr. Obaja majú po tridsiatke, ale vedú úplne odlišné životy: Michal má dobre platenú prácu v korporáte a rodinu, zatiaľ čo Peter má stále umelecké ambície a živí sa výrobou reklamných predmetov. Napriek tomu ich stále spája vášeň pre graffiti.
Každopádne, duo Vorel ml. a Mádl zatiaľ nikdy nesklamalo a režisérov špecifický štýl tvorby sa do reality dospelého života s prácou a povinnosťami krásne hodí. Uvidíme teda, kam sa príbeh ich dvoch bude uberať a či to bude posledná kapitola tohto „univerza“, alebo sa v budúcnosti dočkáme ďalších Dôchodcov.
Film bude v kinách od 14. augusta.