Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. augusta 2025 o 17:43
Čas čítania 0:45
Karolína Uličná

A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda

A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda
Zdroj: YouTube/A24
OSOBNOSTI ASAP ROCKY FILMY A SERIÁLY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Komediálna dráma sa do kín dostane už v októbri.

A$AP Rocky, známy predovšetkým ako skvelý raper, si postupne buduje aj hereckú kariéru. Po úspechoch na hudobnej scéne sa teraz predstaví v novom filme. Nový komediálno-dramatický snímok režíruje Mary Bronstein a do kín príde už v októbri.

Vo filme s názvom If I Had Legs I’d Kick You si zahrá hudobník po boku hereckej hviezdy Rose Byrne. Film sleduje príbeh Lindy, psychoterapeutky, ktorá sa snaží vyrovnať s rôznymi životnými problémami vrátane záhadnej choroby svojho dieťaťa, odcudzeného manžela a napätej atmosféry vo svojom okolí.

Odporúčané
VIDEO: A$AP Rocky po vypočutí verdiktu emotívne skočil Rihanne do náručia. Sudca ho oslobodil v prípade streľby VIDEO: A$AP Rocky po vypočutí verdiktu emotívne skočil Rihanne do náručia. Sudca ho oslobodil v prípade streľby 19. februára 2025 o 7:28

Rocky tam hrá mladého suseda menom James, ktorý pôsobí trochu záhadne a hľadá parťáka na rôzne nezbednosti. Trailer filmu ho ukazuje v trochu zákernejšej role, kde vtipne naznačuje svoje plány. Film mal premiéru na prestížnom Sundance Film Festival a Rose Byrne za svoj výkon získala ocenenie na Berlínskom filmovom festivale.

Okrem tohto projektu sa raper objaví aj v pripravovanom filme Spikea Leeho – Highest 2 Lowest po boku Denzela Washingtona, ktorý bude mať premiéru koncom augusta. Rocky tiež prispel dvoma skladbami na soundtrack k tomuto filmu. Režisér už pochválil umelcove herecké schopnosti a povedal, že si vo filme drží rovnocennú úroveň s Denzelom Washingtonom.

Odporúčané
Kate Winslet a Cameron Diaz dostanú nasledovníčky. Z filmu Prázdniny bude seriál Kate Winslet a Cameron Diaz dostanú nasledovníčky. Z filmu Prázdniny bude seriál 4. augusta 2025 o 10:53
Odporúčané
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci 4. augusta 2025 o 18:27
Odporúčané
Tom Holland je späť ako Spider-Man. V prvých záberoch odhalil, ako vyzerá nový ikonický kostým Tom Holland je späť ako Spider-Man. V prvých záberoch odhalil, ako vyzerá nový ikonický kostým 4. augusta 2025 o 8:06
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ASAP ROCKY FILMY A SERIÁLY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: YouTube/A24
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 2 dňami
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
dnes o 11:00
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Tomáš Sitkey: Dnes môže byť influencer každý, nároky sú nízke. Sláva už nie je tým, čím bývala (#TBH s Hanou)
Sponzorovaný obsah
Tomáš Sitkey: Dnes môže byť influencer každý, nároky sú nízke. Sláva už nie je tým, čím bývala (#TBH s Hanou)
28. 7. 2025 11:00
Storky
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Marek Fašiang odhalil novú priateľku. Pridal spoločnú fotku zo svadby z Toskánsk...
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom...
Sponzorovaný obsah
Tate McRae a The Kid LAROI naznačili, že sa rozišli. Potvrdil to symbolický odka...
Hororová séria TO - Vitajte v Derry odhaľuje jednu z najväčších záhad série
Lifestyle news
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda pred hodinou
Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR) pred 2 hodinami
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus pred 2 hodinami
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur pred 3 hodinami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida dnes o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy dnes o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur dnes o 12:01
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia dnes o 11:14
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) dnes o 11:00
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste dnes o 09:47
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Donald Trump USA
Viac
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
pred 22 minútami
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred hodinou
Okamurovi hrozí za rasistickú kampaň väzenie. Trest by sa mohol vyšplhať až na tri roky
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Zomrela herečka zo seriálu The Walking Dead. Mala iba 33 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela herečka zo seriálu The Walking Dead. Mala iba 33 rokov
včera o 08:28
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
včera o 16:26
Calvin Harris sa stal otcom. Fanúšikom okrem syna ukázal aj placentu svojej manželky
Calvin Harris sa stal otcom. Fanúšikom okrem syna ukázal aj placentu svojej manželky
včera o 10:49
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
včera o 15:45
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West
včera o 17:50
Viac z Šport Všetko
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
refresher+
Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
28. 7. 2025 7:00
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
dnes o 07:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
dnes o 11:00
Boli sme na otváračke novej remeselnej pekárne vo Vydrici. Prevádzka Kruh si pripravila špeciálne chuťovky
31. 7. 2025 9:59
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Filmy
pred 3 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
AUGUST na Netflixe: Wednesday je späť, zaspomínaš si na detstvo s Rýchlo a zbesilo a objavíš nové animáky na dlhé letné večery
30. 7. 2025 16:00
Tom Holland je späť ako Spider-Man. V prvých záberoch odhalil, ako vyzerá nový ikonický kostým
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
pred minútou
Čo všetko Ivana prezradila?
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
pred 3 hodinami
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
refresher+
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
dnes o 11:02
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
dnes o 11:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
včera o 15:45
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
OnlyFans si založila hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa z neho Lil Tay stala milionárkou
včera o 16:26
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 2 dňami
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 2 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Odporúčané
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia