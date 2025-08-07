Komediálna dráma sa do kín dostane už v októbri.
A$AP Rocky, známy predovšetkým ako skvelý raper, si postupne buduje aj hereckú kariéru. Po úspechoch na hudobnej scéne sa teraz predstaví v novom filme. Nový komediálno-dramatický snímok režíruje Mary Bronstein a do kín príde už v októbri.
Vo filme s názvom If I Had Legs I’d Kick You si zahrá hudobník po boku hereckej hviezdy Rose Byrne. Film sleduje príbeh Lindy, psychoterapeutky, ktorá sa snaží vyrovnať s rôznymi životnými problémami vrátane záhadnej choroby svojho dieťaťa, odcudzeného manžela a napätej atmosféry vo svojom okolí.
Rocky tam hrá mladého suseda menom James, ktorý pôsobí trochu záhadne a hľadá parťáka na rôzne nezbednosti. Trailer filmu ho ukazuje v trochu zákernejšej role, kde vtipne naznačuje svoje plány. Film mal premiéru na prestížnom Sundance Film Festival a Rose Byrne za svoj výkon získala ocenenie na Berlínskom filmovom festivale.
Okrem tohto projektu sa raper objaví aj v pripravovanom filme Spikea Leeho – Highest 2 Lowest po boku Denzela Washingtona, ktorý bude mať premiéru koncom augusta. Rocky tiež prispel dvoma skladbami na soundtrack k tomuto filmu. Režisér už pochválil umelcove herecké schopnosti a povedal, že si vo filme drží rovnocennú úroveň s Denzelom Washingtonom.