Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness

Aj ty cítiš, že po sviatkoch potrebuješ poriadny oddych?
S dokonalým zimným wellnessom ako z filmu nemusíš cestovať stovky kilometrov. Zaslúžený oddych si môžeš dopriať aj na Slovensku či blízko našich hraníc. Zabudni na všetky stresy, predsavzatia, plány či starosti a dovoľ si vypnúť v bublinkovom kúpeli (alebo s bublinkami v pohári).
Aby sme ti ušetrili čas, prešli sme rôzne ponuky a vybrali sme pre teba najlepšie wellness hotely na Slovensku a v jeho blízkom okolí.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Tipy sú vybrané nezávisle redakciou.
Grand hotel Permon
📌 Kde: Podbanské
💶 Cena: od 319 € / noc pre dve osoby (plná penzia)
Tento hotel s vynikajúcimi recenziami ťa okamžite očarí svojou príjemnou atmosférou. Grand Hotel Permon ponúka komfortné izby s moderným vybavením a nádhernými výhľadmi na okolité hory.
Po dni strávenom na čerstvom vzduchu si dokonale oddýchneš v rozsiahlom wellness centre s bazénmi, saunami a relaxačnými zónami. Hoteloví hostia si okrem saunových ceremoniálov vychutnajú aj množstvo wellness či beauty procedúr.
White Hills - LoftAffair Spa Collection
📌 Kde: Białka Tatrzańska, Poľsko
💶 Cena: od 130 € / noc
Len pár kilometrov od slovenských hraníc sa nachádza toto nové moderné ubytovanie s wellness centrom. Oddýchnuť si môžeš v saune, bazéne či vo vírivke, ktorá sa nachádza priamo na balkónoch vybraných apartmánov.
Tie sú vybavené kuchynkou, súkromnou kúpeľňou a balkónom, na ktorom si vychutnáš malebné výhľady na okolitú prírodu. Ak máš štvornohého kamoša, iste ťa poteší fakt, že tento hotel je pet friendly, a to dokonca bez extra poplatkov za zvieratko.
Hotel Zochova Chata
📌 Kde: Modra
💶 Cena: od 200 € / noc pre dve osoby
Tento luxusný hotel s fantastickými recenziami sa nachádza neďaleko hlavného mesta, priamo vo vinárskej oblasti mesta Modra. V adult friendly hoteli si vychutnáš prírodu, cyklistiku, turistiku aj tematické vínne cesty.
Komfortné izby s moderným vybavením ponúkajú nádherné výhľady a vysoký štandard pohodlia. Dokonalý relax ťa čaká v rozsiahlom wellness centre so štyrmi typmi sáun, vírivkou, Kneippovým kúpeľom a širokou ponukou masáží. Gurmánsky zážitok ti poskytne hotelová reštaurácia so slovenskou aj medzinárodnou kuchyňou a tradičná Furmanská krčma.
Lyra Hill - Luxury Villa for the poetry of wooden
📌 Kde: Nagymaros, Maďarsko
💶 Cena: od 274 € / noc pre dve osoby
Láka ťa súkromie v prírode? Táto luxusná drevenica ti poskytne dokonalý únik od civilizácie s výhľadmi na rieku, bazén aj okolité hory. Drevená vila disponuje súkromným bazénom, saunou, vírivkou, záhradou a terasou, kde si vychutnáš absolútny pokoj.
Interiér spája moderné vybavenie s útulnou atmosférou – nechýba plne vybavená kuchyňa, obývacia časť ani wellness kúpeľňa s vírivkou. Toto miesto je dokonalou voľbou na romantický pobyt, pokojný retreat alebo luxusný relax v objatí prírody.
Royal Palace
📌 Kde: Turčianske Teplice
💶 Cena: od 293 € / noc pre dve osoby (s raňajkami)
V našom zozname samozrejme nemôže chýbať ani ikonické wellness v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Royal Palace ponúka luxusné ubytovanie priamo v centre mesta, hneď pri kúpeľnom parku. Hotel je známy špičkovými liečebnými procedúrami s využitím termálnej minerálnej vody, ktorá pomáha pri pohybových, neurologických aj civilizačných ochoreniach.
Komfortné izby s balkónmi, elegantné wellness priestory, balneoterapia a priame prepojenie s aquaparkom vytvárajú ideálne miesto na oddych aj regeneráciu. Gurmánsky zážitok ti ponúkne reštaurácia, lobby bar a Kolonáda s výhľadom, vďaka čomu je pobyt obľúbený najmä medzi hosťami, ktorí hľadajú pokoj, kvalitu a výnimočnú atmosféru.
Hotel Hills
📌 Kde: Stará Lesná
💶 Cena: od 213 € / noc pre dve osoby (raňajky + večera)
Tento elegantný hotel ti ponúka komfortné ubytovanie v nádhernom prostredí Vysokých Tatier, kde si oddýchneš od každodenného zhonu. Z izieb sa môžeš kochať výhľadmi na okolité hory.
Vypnúť môžeš v príjemnom wellness centre, kde na teba čakajú relaxačné bazény, masážne trysky, hydromasážna vaňa aj viacero druhov sáun. Atmosféra hotela je ideálna na romantický pobyt aj víkendový oddych, počas ktorého si vychutnáš spojenie pohodlia, relaxu a tatranskej prírody.
Ak ťa omrzí saunovanie a bazény, môžeš si urobiť zimný výlet po okolí alebo vyraziť na lyže do neďalekých lyžiarskych stredísk. Čakajú ťa rozľahlé zjazdovky, bežkárske trate aj pokojné prechádzky zasneženou krajinou.