Najviac si na ňom váži pokoj, súkromie a možnosť žiť s rodinou mimo pozornosti paparazzov.
Americký herec George Clooney, jeho manželka Amal Clooney a ich dve deti získali francúzske občianstvo. Všetci sa ním stali prostredníctvom naturalizácie – George sa narodil v USA, Amal pochádza z Libanonu a ich dvojičky Ella a Alexander prišli na svet v Londýne.
Clooneyovci dnes žijú v južnom Francúzsku na bývalej vinárskej usadlosti, ktorú si kúpili v roku 2021. Nehnuteľnosť s vinicou sa nachádza medzi mestami Saint-Tropez a Aix-en-Provence a rodina tam trávi väčšinu času.
Herec sa netají tým, že život vo Francúzsku miluje. V minulosti povedal, že práve tam sa cíti najšťastnejšie a že mu miesto pripomína jeho vlastné detstvo. Vyzdvihol najmä pokoj, ktorý jeho rodine umožňuje žiť bežný život.
Clooney zároveň ocenil francúzske zákony o ochrane súkromia, ktoré jeho rodinu chránia pred paparazzmi. Ako uvádza denník The Guardian, herec si pochvaľuje aj francúzsku kultúru a jazyk a hovorí, že bezpečie a pokoj detí sú pre neho najdôležitejšie.