Stephen King sa po sérii tragických udalostí rozhodol stiahnuť zo sveta román Rage, ktorý sám napísal pod pseudonymom. Dôvodom nebola slabá kvalita, ale obavy, že príbeh môže mať nebezpečný vplyv na realitu.
Stephen King patrí medzi najúspešnejších autorov všetkých čias a jeho príbehy formovali filmový aj literárny svet posledných desaťročí. Ako však píše Unilad, len máloktorá jeho kniha však vyvolala u samotného autora taký nepokoj ako román Rage z roku 1977, ktorý vydal pod menom Richard Bachman.
Príbeh sleduje tínedžera, ktorý príde do školy so zbraňou, zabije učiteľa a spolužiakov zajme ako rukojemníkov. V čase vydania kniha nevyvolala väčší rozruch, no situácia sa zmenila v 80. a 90. rokoch, keď sa začala spájať s reálnymi školskými útokmi.
Zlom nastal po tragédii v roku 1997 v americkom Kentucky. Útočník Michael Carneal mal podľa médií knihu Rage uloženú v školskej skrinke. King neskôr priznal, že hoci si nemôže byť istý, či ju chlapec čítal, pravdepodobnosť považuje za vysokú.
Na konferencii knižníc vo Vermonte v roku 1999 autor otvorene prehovoril o svojich pochybnostiach. Uviedol, že Rage bolo spomenuté v súvislosti s viacerými školskými streľbami a práve prípad Carneala bol pre neho poslednou kvapkou. Požiadal vydavateľa, aby knihu stiahol z obehu, s čím okamžite súhlasil.
King sa netajil tým, že ho desí možnosť, že by jeho fikcia mohla niekoho povzbudiť k násiliu. Priznal, že v niektorých prípadoch mohla kniha pôsobiť ako spúšťač u psychicky labilných mladých ľudí. Dokonca ju prirovnal k extrémnemu obsahu, ktorý podľa jeho slov podnecoval fantázie sériového vraha Teda Bundyho.
Autor zdôraznil, že nechce byť súčasťou kultúry, ktorá by čo i len nepriamo podporovala podobné činy. Aj keď si uvedomuje, že násilné príbehy budú existovať vždy, rozhodol sa urobiť osobné gesto zodpovednosti.