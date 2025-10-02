Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. októbra 2025 o 10:29
Čas čítania 0:38
TASR

Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King

Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King
Zdroj: Instagram/@Stephen King
ZAUJÍMAVOSTI AMERIKA KNIHY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Väčšina zákazov prichádza z Floridy, Texasu a Tennessee, ktoré obmedzujú prístup k dielam s témami LGBTQ+, rasy či násilia.

Nová správa o zákazoch kníh v amerických školách konštatuje, že najviac zakazovaným autorom je spisovateľ hororov, sci-fi a fantasy – Stephen King. Spojené štáty sú pritom rozdelené na tie, ktoré prístup k vybraným dielam aktívne obmedzujú, a na tie, ktoré sa naopak snažia zákazy zrušiť alebo im predchádzať.

Správu organizácie PEN America zverejnili v stredu a uvádza v nej viac než 6800 kníh, ktoré boli počas školského roka 2024/2025 dočasne alebo natrvalo odstránené z knižníc. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však došlo k miernemu poklesu počtu zakázaných titulov.

Stephen King
Zdroj: Instagram/@Stephen King

Približne 80 percent všetkých zákazov pochádza z troch štátov – Floridy, Texasu a Tennessee. Naopak, medzi štáty, ktoré obmedzujú právomoc škôl a verejných knižníc zakazovať knihy, patria Illinois, Maryland a New Jersey.

Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie 29. septembra 2025 o 17:00

Najčastejšími dôvodmi pre stiahnutie kníh sú témy LGBTQ+, zobrazovanie rasy či pasáže obsahujúce násilie alebo sexuálne násilie. PEN America upozorňuje, že mnohé knihy boli odstránené pod tlakom komunity, politikov alebo právnych zásahov, nie preto, že by predstavovali reálne riziko pre čitateľov.

Odporúčané
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty 2. októbra 2025 o 8:56
Odporúčané
Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc 2. októbra 2025 o 8:01
Odporúčané
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat 1. októbra 2025 o 22:37
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AMERIKA KNIHY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
TASR
TASR
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@Stephen King
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 hodinami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
včera o 09:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
včera o 09:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 3 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
včera o 17:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba pred 58 minútami
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King pred hodinou
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš pred 2 hodinami
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty pred 3 hodinami
Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc dnes o 08:01
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat včera o 22:37
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj včera o 19:02
Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia včera o 18:19
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky včera o 17:21
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu včera o 16:38
Spravodajstvo
Medvede na Slovensku Správy počasie Marek Krajčí Krimi
Viac
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 5 minútami
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
pred 49 minútami
Sociálne a motivačné štipendiá pre študentov v roku 2025. Koľko môžeš dostať?
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zahraničné
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
pred 2 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
včera o 09:00
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu
včera o 16:38
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
včera o 10:47
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
pred 2 dňami
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 hodinami
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
27. 9. 2025 8:10
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
včera o 09:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
včera o 09:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality
Kultúra
pred 16 minútami
Mediálna spolupráca
Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality
pred 16 minútami
Obľúbený festival potrvá od 3. do 5. októbra.
Tatra banka rozširuje zdravotné benefity My Doctor: Predispozičné DNA testy bezplatne pre aktívnych klientov
PR správa
Tatra banka rozširuje zdravotné benefity My Doctor: Predispozičné DNA testy bezplatne pre aktívnych klientov
pred 46 minútami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
pred 2 hodinami
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
V spolupráci
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
pred 2 hodinami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
pred 2 dňami
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 3 dňami
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
včera o 17:00
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 3 dňami
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne
včera o 10:47
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 3 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Domov
Zdieľať
Diskusia