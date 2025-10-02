Väčšina zákazov prichádza z Floridy, Texasu a Tennessee, ktoré obmedzujú prístup k dielam s témami LGBTQ+, rasy či násilia.
Nová správa o zákazoch kníh v amerických školách konštatuje, že najviac zakazovaným autorom je spisovateľ hororov, sci-fi a fantasy – Stephen King. Spojené štáty sú pritom rozdelené na tie, ktoré prístup k vybraným dielam aktívne obmedzujú, a na tie, ktoré sa naopak snažia zákazy zrušiť alebo im predchádzať.
Správu organizácie PEN America zverejnili v stredu a uvádza v nej viac než 6800 kníh, ktoré boli počas školského roka 2024/2025 dočasne alebo natrvalo odstránené z knižníc. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však došlo k miernemu poklesu počtu zakázaných titulov.
Približne 80 percent všetkých zákazov pochádza z troch štátov – Floridy, Texasu a Tennessee. Naopak, medzi štáty, ktoré obmedzujú právomoc škôl a verejných knižníc zakazovať knihy, patria Illinois, Maryland a New Jersey.
Najčastejšími dôvodmi pre stiahnutie kníh sú témy LGBTQ+, zobrazovanie rasy či pasáže obsahujúce násilie alebo sexuálne násilie. PEN America upozorňuje, že mnohé knihy boli odstránené pod tlakom komunity, politikov alebo právnych zásahov, nie preto, že by predstavovali reálne riziko pre čitateľov.