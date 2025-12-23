CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja

Obchodné centrum CENTRAL pokračuje v napĺňaní svojej dlhodobej rozvojovej stratégie zameranej na modernizáciu, funkčné zlepšenia a posilňovanie nájomného mixu.
Po uvedení nových značiek, o ktoré majú zákazníci záujem, sa centrum pripravuje na spustenie ďalšej etapy rekonštrukcie v januári 2026, ktorej súčasťou bude aj komplexná prestavba Food Courtu.
S tým, ako sa vyvíja samotné mesto, CENTRAL systematicky reaguje na meniace sa očakávania návštevníkov, maloobchodné trendy a nové spôsoby využívania nákupných centier. Hlavný dôraz sa pritom kladie na zlepšenie funkčnosti, prehľadnosti a celkového komfortu návštevníkov, nielen na vizuálne zmeny.
Doterajšie iniciatívy už priniesli merateľné výsledky. V uplynulom období zaznamenal CENTRAL dvojciferný medziročný nárast návštevnosti, čo potvrdzuje pozitívny a udržateľný trend nadväzujúci na realizované úpravy.
V posledných mesiacoch prešli spoločné priestory centra cielenými funkčnými zlepšeniami. Boli vybudované nové vnútorné prepojenia a eskalátory, ktoré zlepšujú pohyb návštevníkov a prepojenie jednotlivých podlaží. V rámci druhej fázy rekonštrukcie sú plánované aj rozsiahlejšie dizajnovo orientované úpravy v súlade s ESG stratégiou centra, zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti, komfortu návštevníkov a dlhodobej udržateľnosti vrátane zavedenia úplne nového orientačného a navigačného systému.
Posilňovanie nájomného mixu je ďalším kľúčovým pilierom stratégie centra. V poslednom období CENTRAL privítal viac ako 8 000 m² nových atraktívnych maloobchodných konceptov. Medzi najvýznamnejšie prírastky patrí prvá predajňa OVS na Slovensku, eObuv, streetwearová značka Worldbox a diskontný reťazec Action.
CENTRAL ponúka komplexnú kombináciu maloobchodu a každodenných služieb vrátane fitnescentra GOLEM, bánk, pošty, lekární, kaviarní a gastroprevádzok, čím si udržiava silnú každodennú relevanciu pre návštevníkov. Túto ponuku ukotvujú silné značky ako Billa, H&M, NAY Elektrodom, C&A a NEW YORKER, ktoré dopĺňajú predajcovia dm drogerie markt, Deichmann a CCC. Spolu tak vytvárajú stabilný a vyvážený nájomný mix. Viacerí dlhoroční nájomcovia zároveň zmodernizovali svoje prevádzky a priniesli aktualizované dizajny a vysoký štandard zákazníckeho zážitku.
Ďalšia fáza rozvoja centra CENTRAL sa začne 9. januára 2026. Táto druhá etapa nadväzuje na doterajšie zlepšenia a je súčasťou dlhodobej stratégie centra. Stavebné práce budú prebiehať postupne počas celého roka 2026 s dôrazom na minimalizovanie vplyvu na každodennú prevádzku centra.
Kľúčovým projektom tejto etapy bude komplexná prestavba Food Courtu. Ten sa premení na moderný, kvalitne navrhnutý priestor určený nielen na stravovanie, ale aj na stretávanie sa a oddych. Nový Food Court je koncipovaný s ambíciou priniesť vysoký štandard gastronomického prostredia v rámci mesta, s dôrazom na kvalitné materiály, prirodzené svetlo, akustický komfort, intuitívnu orientáciu a príjemnú atmosféru podporujúcu dlhší pobyt. Počas celej rekonštrukcie zostane centrum plne otvorené pre návštevníkov.
V prvom štvrťroku 2026 CENTRAL spustí aj novú mobilnú aplikáciu, ktorá prinesie jednoduchšiu orientáciu v centre, aktuálne informácie o predajniach a podujatiach a vernostné výhody pre komunitu CENTRAL.
Viac než desať rokov od svojho otvorenia zostáva CENTRAL dynamickým mestským centrom, ktoré sa neustále prispôsobuje vývoju Bratislavy, maloobchodného trhu a meniacim sa očakávaniam zákazníkov, čím si vytvára pevný základ pre svoju ďalšiu dekádu.