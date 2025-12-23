Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Central.
dnes 23. decembra 2025 o 10:13
Čas čítania 1:45
Sponzorovaný obsah

CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja

CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
Zdroj: Central
Obchodné centrum CENTRAL pokračuje v napĺňaní svojej dlhodobej rozvojovej stratégie zameranej na modernizáciu, funkčné zlepšenia a posilňovanie nájomného mixu.

Po uvedení nových značiek, o ktoré majú zákazníci záujem, sa centrum pripravuje na spustenie ďalšej etapy rekonštrukcie v januári 2026, ktorej súčasťou bude aj komplexná prestavba Food Courtu.

S tým, ako sa vyvíja samotné mesto, CENTRAL systematicky reaguje na meniace sa očakávania návštevníkov, maloobchodné trendy a nové spôsoby využívania nákupných centier. Hlavný dôraz sa pritom kladie na zlepšenie funkčnosti, prehľadnosti a celkového komfortu návštevníkov, nielen na vizuálne zmeny.

Doterajšie iniciatívy už priniesli merateľné výsledky. V uplynulom období zaznamenal CENTRAL dvojciferný medziročný nárast návštevnosti, čo potvrdzuje pozitívny a udržateľný trend nadväzujúci na realizované úpravy.

V posledných mesiacoch prešli spoločné priestory centra cielenými funkčnými zlepšeniami. Boli vybudované nové vnútorné prepojenia a eskalátory, ktoré zlepšujú pohyb návštevníkov a prepojenie jednotlivých podlaží. V rámci druhej fázy rekonštrukcie sú plánované aj rozsiahlejšie dizajnovo orientované úpravy v súlade s ESG stratégiou centra, zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti, komfortu návštevníkov a dlhodobej udržateľnosti vrátane zavedenia úplne nového orientačného a navigačného systému.

 

Posilňovanie nájomného mixu je ďalším kľúčovým pilierom stratégie centra. V poslednom období CENTRAL privítal viac ako 8 000 m² nových atraktívnych maloobchodných konceptov. Medzi najvýznamnejšie prírastky patrí prvá predajňa OVS na Slovensku, eObuv, streetwearová značka Worldbox a diskontný reťazec Action.

Central
Zdroj: Central

CENTRAL ponúka komplexnú kombináciu maloobchodu a každodenných služieb vrátane fitnescentra GOLEM, bánk, pošty, lekární, kaviarní a gastroprevádzok, čím si udržiava silnú každodennú relevanciu pre návštevníkov. Túto ponuku ukotvujú silné značky ako Billa, H&M, NAY Elektrodom, C&A a NEW YORKER, ktoré dopĺňajú predajcovia dm drogerie markt, Deichmann a CCC. Spolu tak vytvárajú stabilný a vyvážený nájomný mix. Viacerí dlhoroční nájomcovia zároveň zmodernizovali svoje prevádzky a priniesli aktualizované dizajny a vysoký štandard zákazníckeho zážitku.

Central
Zdroj: Central

Ďalšia fáza rozvoja centra CENTRAL sa začne 9. januára 2026. Táto druhá etapa nadväzuje na doterajšie zlepšenia a je súčasťou dlhodobej stratégie centra. Stavebné práce budú prebiehať postupne počas celého roka 2026 s dôrazom na minimalizovanie vplyvu na každodennú prevádzku centra.

Central
Zdroj: Central

Kľúčovým projektom tejto etapy bude komplexná prestavba Food Courtu. Ten sa premení na moderný, kvalitne navrhnutý priestor určený nielen na stravovanie, ale aj na stretávanie sa a oddych. Nový Food Court je koncipovaný s ambíciou priniesť vysoký štandard gastronomického prostredia v rámci mesta, s dôrazom na kvalitné materiály, prirodzené svetlo, akustický komfort, intuitívnu orientáciu a príjemnú atmosféru podporujúcu dlhší pobyt. Počas celej rekonštrukcie zostane centrum plne otvorené pre návštevníkov.

 

V prvom štvrťroku 2026 CENTRAL spustí aj novú mobilnú aplikáciu, ktorá prinesie jednoduchšiu orientáciu v centre, aktuálne informácie o predajniach a podujatiach a vernostné výhody pre komunitu CENTRAL.

Viac než desať rokov od svojho otvorenia zostáva CENTRAL dynamickým mestským centrom, ktoré sa neustále prispôsobuje vývoju Bratislavy, maloobchodného trhu a meniacim sa očakávaniam zákazníkov, čím si vytvára pevný základ pre svoju ďalšiu dekádu.

https://central.sk/novinky/vynoveny-central-mate-blizko-949 

