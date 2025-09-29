Kapsuly, ktoré ti pomôžu s prejedaním a chuťami na sladké? Znie to ako zázrak. Slovenský tím vyvinul prípravok, ktorý to sľubuje. Ako funguje a čo od neho môžeš reálne čakať?
„Našli sme rastlinné extrakty, ktoré dokážu ovplyvňovať hormón GLP-1. Tento hormón, ak ho máme nedostatok, zvyšuje chuť na sladké. Náš produkt sa však nezameriava len na GLP-1, ktorý podporuje metabolizmus cukrov a stabilizuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Obsahuje aj ďalšie rastlinné extrakty, ktoré podporujú spaľovanie tukov a zdravie pečene. Vytvorili sme tak produkt, ktorý sa nesústredí len na chudnutie, ale na prírodnej báze môže pomôcť aj zlepšiť metabolický syndróm, ktorý trápi mnohých z nás,“ vysvetľuje slovenská biochemička Gabriela Glombová.
Vedkyňa sa po rokoch skúseností vo vede v rámci spoločnosti Skeeneffect rozhodla sústrediť na vývoj produktov a výživových doplnkov zameraných na krásu a zdravie, ktoré podporujú dlhovekosť a lepšiu kvalitu života. Okrem iného sa jej s tímom podarilo vyvinúť výživový doplnok Metabolic Health, ktorý sa s využitím rastlinných extraktov snaží priniesť podobný efekt ako lieky na chudnutie reguláciou nadmerných chutí.
Možno ťa už uprostred noci neprepadne obrovské nutkanie vybieliť chladničku. Ako doplnok funguje?
„Produkt v podstate aktivuje a reguluje určité enzýmy v tele, ktoré sú dôležité pre zrýchlenie metabolizmu. Pre lepšiu predstavu, obsahuje napríklad citrusové bioflavonoidy, ktoré pomáhajú stabilizovať hladinu glukózy v krvi. Keď si napríklad doprajete sladké na raňajky, glukóza v krvi prudko stúpne a telo musí vyprodukovať inzulín, aby ju spracovalo. Ak však konzumujeme sladké opakovane počas dňa, tieto prudké nárasty glukózy sa vyskytujú prakticky stále,“ hovorí vedkyňa.
