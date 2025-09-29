Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:18
Radka Klučárová

Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie

Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
Zdroj: Archív respondentky
ZAUJÍMAVOSTI AKO SCHUDNÚŤ ZDRAVIE
Kapsuly, ktoré ti pomôžu s prejedaním a chuťami na sladké? Znie to ako zázrak. Slovenský tím vyvinul prípravok, ktorý to sľubuje. Ako funguje a čo od neho môžeš reálne čakať?

„Našli sme rastlinné extrakty, ktoré dokážu ovplyvňovať hormón GLP-1. Tento hormón, ak ho máme nedostatok, zvyšuje chuť na sladké. Náš produkt sa však nezameriava len na GLP-1, ktorý podporuje metabolizmus cukrov a stabilizuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Obsahuje aj ďalšie rastlinné extrakty, ktoré podporujú spaľovanie tukov a zdravie pečene. Vytvorili sme tak produkt, ktorý sa nesústredí len na chudnutie, ale na prírodnej báze môže pomôcť aj zlepšiť metabolický syndróm, ktorý trápi mnohých z nás,“ vysvetľuje slovenská biochemička Gabriela Glombová.

Vedkyňa sa po rokoch skúseností vo vede v rámci spoločnosti Skeeneffect rozhodla sústrediť na vývoj produktov a výživových doplnkov zameraných na krásu a zdravie, ktoré podporujú dlhovekosť a lepšiu kvalitu života. Okrem iného sa jej s tímom podarilo vyvinúť výživový doplnok Metabolic Health, ktorý sa s využitím rastlinných extraktov snaží priniesť podobný efekt ako lieky na chudnutie reguláciou nadmerných chutí.

Možno ťa už uprostred noci neprepadne obrovské nutkanie vybieliť chladničku. Ako doplnok funguje?

„Produkt v podstate aktivuje a reguluje určité enzýmy v tele, ktoré sú dôležité pre zrýchlenie metabolizmu. Pre lepšiu predstavu, obsahuje napríklad citrusové bioflavonoidy, ktoré pomáhajú stabilizovať hladinu glukózy v krvi. Keď si napríklad doprajete sladké na raňajky, glukóza v krvi prudko stúpne a telo musí vyprodukovať inzulín, aby ju spracovalo. Ak však konzumujeme sladké opakovane počas dňa, tieto prudké nárasty glukózy sa vyskytujú prakticky stále,“ hovorí vedkyňa.

AKO SCHUDNÚŤ ZDRAVIE
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Reporter (external)
Všetky články
Náhľadový obrázok: Archív respondentky
