Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. januára 2026 o 14:38
Čas čítania 2:57
Valentina Mihely

Hviezda Harryho Pottera otvorene prehovorila o rasistickom šikanovaní na sociálnych sieťach. „Nedokázala som sa s tým vyrovnať“

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Je to dvadsať rokov, čo Katie Leung hrala úlohu Cho Changovej v kultovej filmovej sérii Harry Potter. Jej začiatky kariéry však pre vtedy šestnásťročnú herečku neboli jednoduché.

V rozhovore pre The Guardian si zaspomínala na svoje začiatky v súvislosti so známou filmovou sériou. Jej herecká kariéra sa začala takmer náhodou. Jej otec uvidel v novinách inzerát na casting do filmu. Katie Leung súhlasila, že na casting pôjde. Viac než samotná rola ju zaujal nápad, že jej rozvedení rodičia si sadnú do jednej miestnosti a možno sa dajú znovu dokopy. Na casting sa prihlásili tisíce uchádzačiek a Katie si myslela, že nemá šancu získať rolu. No práve to sa jej podarilo.

Katie Leung
Zdroj: Warner Bros./propagační materiál

Sláva zo dňa na deň

Na otázku, ako sa vyrovnala s náhlou slávou, ktorá prišla s jej úlohou, odpovedá, že si nemyslí, že sa s ňou vyrovnala. „Bolo to od začiatku zahlcujúce. Byť v strede pozornosti od mladého veku, kedy máte sami o sebe nízke sebavedomie, bolo, mierne povedané, náročné.” S postupom času si to vraj uvedomuje viac. „Vtedy som si to veľmi užívala. Vravela som si, toto je iné ako škola, a školu som naozaj nemala rada. Takže to bol spôsob, ako uniknúť. Vlastne sa ešte stále snažím prísť na to, ako ma to ovplyvnilo.”

Rasistická šikana na sieťach

Produkcia sa o detských hercov a herečky dobre starala už v čase natáčania, kedy sa zďaleka nehovorilo o mentálnom zdraví toľko, ako dnes. Napriek tomu sa herečka nevyhla šikane zo strany verejnosti. Filmy o Harrym Potterovi vychádzali totiž práve v čase rozmachu internetu a sociálnych sietí, ktoré ešte nemali žiadne filtre.

Odporúčané
Opýtali sme sa LGBT+ ľudí, či sa v škole cítia pochopení: Jeden učiteľ mi hovoril, že takých ako ja treba zastreliť pri stene Opýtali sme sa LGBT+ ľudí, či sa v škole cítia pochopení: Jeden učiteľ mi hovoril, že takých ako ja treba zastreliť pri stene 24. marca 2025 o 19:30

„Bola som zvedavá, čo o mne ľudia hovoria, tak som si googlila sama seba. Nikto ma nemohol zastaviť.” V rôznych diskusiách a fórach našla rasistické narážky a osobné útoky. „Vtedy som sa s tým nedokázala vyrovnať. Zostalo to vo mne a ovplyvnilo to moje správanie. Uvedomovala som si, že niektoré veci robím kvôli tomu, čo o mne ľudia hovorili. Najskôr som sa uzavrela. Veľa som si strážila, ako sa správam a čo kde hovorím.”

Katie si zahrala v posledných piatich filmoch série
Katie si zahrala v posledných piatich filmoch série Zdroj: Warner Bros./propagační materiál

Jej agenti jej navyše hovorili, aby všetky rasistické útoky popierala, najskôr preto, aby nevytvárala kontroverzie. „Pamätám si, ako mi hovorili: No pozri, Katie, my sme tie stránky, o ktorých ľudia hovoria, nevideli. A vieš čo – keď sa ťa na to niekto spýta, jednoducho povedz, že to nie je pravda. Povedz, že sa nič také nedeje,“ spomína Leung. „A ja som len prikývla. Povedala som si: ‚Dobre, dobre,‘ aj keď som to sama videla na vlastné oči. Bola som ako: ‚Jasné, proste budem hovoriť, že je všetko super.‘”

Syndróm podvodníka

Katie tiež priznáva, že v čase pôsobenia vo filmoch cítila imposter syndróm, keďže sa k role a sláve dostala vo veľmi krátkom čase, a tým pádom cítila, že si ju nezaslúžila.

Odporúčané
KVÍZ: Poznáš všetkých profesorov z Rokfortu? Kto mal Harryho rád a kto ho nemohol vystáť KVÍZ: Poznáš všetkých profesorov z Rokfortu? Kto mal Harryho rád a kto ho nemohol vystáť 6. novembra 2024 o 19:30

„Bola som na seba tvrdá. Neustále som sa snažila dokazovať, že som viac než len herečka z Harryho Pottera.“ Pocit, že nikdy nedokáže prekonať rolu v tak veľkej sérii, ju napokon donútil na nejaký čas na herectvo zanevrieť.

„Čo bude ďalej? Ľudia odo mňa budú mať vysoké očakávania, že to prekonám, a to sa nikdy nestane. Myslím si, že som sa tých očakávaní tak bála, že som to vzdala, alebo si po tom úspechu ani nedala šancu skúsiť v herectve pokračovať.”

Zapísala sa na fotografickú školu, ale v poslednom ročníku  dostala rolu v školskej divadelnej produkcii. Až vtedy si uvedomila, že herectvo miluje a vrátila sa k nemu. Vyštudovala herectvo na Royal Conservatoire of Scotland. Aj tam sa však pokúšala na svoju najslávnejšiu rolu neupozorňovať.

Typizácia na základe rasy

Na hereckej škole bola Katie Leung dlho obsadzovaná iba do rolí s východoázijskou tematikou. Väčšinou išlo vraj o temné epické príbehy o Severnej Kórei alebo o Číne. Taktiež hrala nelegálnu migrantku v dráme One Child od BBC.

Za tieto role bola vďačná a rozšírila si nimi rozhľad o svete. Cítila sa nimi ale tiež limitovaná. V ročníkovej knihe hereckého konzervatória o nej písali ako o „ďalšej Lucy Liu”. To sa Katie nepáčilo. „Samozrejme som obrovskou fanúšičkou Lucy Liu, ale vtedy ma to trochu štvalo. Pamätám si, že som si hovorila: prečo nie Meryl Streep? Bola som tak trochu obmedzená svojou rasou a hádam, že Lucy Liu bola jediná ďalšia ázijská herečka, ktorá sa vtedy objavovala na veľkom plátne.”

Nadchádzajúce role

Katie Leung bude hrať v nadchádzajúcej štvrtej sérii seriálu Bridgerton. Zahrá si matku hlavnej hrdinky série, lady Aramintu Gun, ktorá chce dobre vydať svoje dve dcéry a zároveň drží v šachu svoju nevlastnú dcéru Sophie. Na rolu sa teší. Keďže sa sama pred tromi rokmi stala matkou, je rada, že si môže prvýkrát zahrať matku aj na plátne.

Odporúčané
KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série? KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série? 11. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi 22. septembra 2025 o 18:27
Odporúčané
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy 9. januára 2026 o 16:14
Katie Leung ako lady Araminta Gun v novej sérii seriálu Bridgerton
Katie Leung ako lady Araminta Gun v novej sérii seriálu Bridgerton Zdroj: Netflix
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HARRY POTTER ŠIKANA
Odporúčame
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
refresher+
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
pred 3 dňami
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
refresher+
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
pred 2 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
dnes o 09:00
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
včera o 08:30
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
refresher+
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
pred 4 dňami
Storky
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Hviezda Harryho Pottera otvorene prehovorila o rasistickom šikanovaní na sociálnych sieťach. „Nedokázala som sa s tým vyrovnať“
pred hodinou
Zvolenská pôrodnica odhalila najzvláštnejšie mená bábätiek: Objavili sa aj Amadora či Keren Brajen
dnes o 09:14
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
pred 2 dňami
Odloží sa znovu vydanie GTA VI? Internetom sa začali šíriť špekulácie, že hry sa v novembri nedočkáme
pred 2 dňami
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
pred 2 dňami
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
pred 2 dňami
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
pred 2 dňami
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
pred 2 dňami
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
pred 2 dňami
Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Podvod Sociálna poisťovňa
Viac
Komentátora SME Petra Schutza brutálne napadli v Košiciach. Po útoku skončil so zraneniami v nemocnici
pred 39 minútami
AKTUÁLNE: D1 smer Bratislava pri Blatnom zatvorili. Po nehode dvoch áut dopravu odkláňajú
pred hodinou
Sever Slovenska zasypal sneh: Napadlo až 25 cm a silný vietor vytvára nebezpečné záveje
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
Seriály
pred 4 dňami
refresher+
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
pred 4 dňami
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
včera o 08:30
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života
dnes o 11:00
Česká dráma prevalcovala Stranger Things. Na Netflixe boduje príbeh skutočnej tragédie od našich susedov
Česká dráma prevalcovala Stranger Things. Na Netflixe boduje príbeh skutočnej tragédie od našich susedov
pred 3 dňami
Hraná adaptácia Na vlásku pozná obsadenie hlavných postáv. Zlatovlásku si zahrá hviezda zo seriálu Titans
Hraná adaptácia Na vlásku pozná obsadenie hlavných postáv. Zlatovlásku si zahrá hviezda zo seriálu Titans
pred 3 dňami
Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
pred 3 dňami
Viac z Hudba Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
7. 1. 2026 8:43
Viac z Móda Všetko
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
7. 1. 2026 9:28
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
pred 2 dňami
Ideš si „new year, new me“? Tieto športové outfity vyzerajú cool a (možno) ti pomôžu udržať motiváciu nielen v gyme
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života
Filmy a Seriály
dnes o 11:00
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života
dnes o 11:00
Chceš si spríjemniť začiatok roka? Vybrali sme pre teba 10 romantických komédií, ktoré ti pomôžu odbúrať novoročný stres.
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
dnes o 09:00
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
V spolupráci
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
včera o 11:00
Opuchnutá tvár, zhoršený spánok či neustála únava. Toto sú príznaky zvýšenej hladiny kortizolu (+ TIPY, čo s tým)
Opuchnutá tvár, zhoršený spánok či neustála únava. Toto sú príznaky zvýšenej hladiny kortizolu (+ TIPY, čo s tým)
včera o 09:00
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
včera o 08:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
pred 2 dňami
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia