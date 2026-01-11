Je to dvadsať rokov, čo Katie Leung hrala úlohu Cho Changovej v kultovej filmovej sérii Harry Potter. Jej začiatky kariéry však pre vtedy šestnásťročnú herečku neboli jednoduché.
V rozhovore pre The Guardian si zaspomínala na svoje začiatky v súvislosti so známou filmovou sériou. Jej herecká kariéra sa začala takmer náhodou. Jej otec uvidel v novinách inzerát na casting do filmu. Katie Leung súhlasila, že na casting pôjde. Viac než samotná rola ju zaujal nápad, že jej rozvedení rodičia si sadnú do jednej miestnosti a možno sa dajú znovu dokopy. Na casting sa prihlásili tisíce uchádzačiek a Katie si myslela, že nemá šancu získať rolu. No práve to sa jej podarilo.
Sláva zo dňa na deň
Na otázku, ako sa vyrovnala s náhlou slávou, ktorá prišla s jej úlohou, odpovedá, že si nemyslí, že sa s ňou vyrovnala. „Bolo to od začiatku zahlcujúce. Byť v strede pozornosti od mladého veku, kedy máte sami o sebe nízke sebavedomie, bolo, mierne povedané, náročné.” S postupom času si to vraj uvedomuje viac. „Vtedy som si to veľmi užívala. Vravela som si, toto je iné ako škola, a školu som naozaj nemala rada. Takže to bol spôsob, ako uniknúť. Vlastne sa ešte stále snažím prísť na to, ako ma to ovplyvnilo.”
Rasistická šikana na sieťach
Produkcia sa o detských hercov a herečky dobre starala už v čase natáčania, kedy sa zďaleka nehovorilo o mentálnom zdraví toľko, ako dnes. Napriek tomu sa herečka nevyhla šikane zo strany verejnosti. Filmy o Harrym Potterovi vychádzali totiž práve v čase rozmachu internetu a sociálnych sietí, ktoré ešte nemali žiadne filtre.
„Bola som zvedavá, čo o mne ľudia hovoria, tak som si googlila sama seba. Nikto ma nemohol zastaviť.” V rôznych diskusiách a fórach našla rasistické narážky a osobné útoky. „Vtedy som sa s tým nedokázala vyrovnať. Zostalo to vo mne a ovplyvnilo to moje správanie. Uvedomovala som si, že niektoré veci robím kvôli tomu, čo o mne ľudia hovorili. Najskôr som sa uzavrela. Veľa som si strážila, ako sa správam a čo kde hovorím.”
Jej agenti jej navyše hovorili, aby všetky rasistické útoky popierala, najskôr preto, aby nevytvárala kontroverzie. „Pamätám si, ako mi hovorili: No pozri, Katie, my sme tie stránky, o ktorých ľudia hovoria, nevideli. A vieš čo – keď sa ťa na to niekto spýta, jednoducho povedz, že to nie je pravda. Povedz, že sa nič také nedeje,“ spomína Leung. „A ja som len prikývla. Povedala som si: ‚Dobre, dobre,‘ aj keď som to sama videla na vlastné oči. Bola som ako: ‚Jasné, proste budem hovoriť, že je všetko super.‘”
Syndróm podvodníka
Katie tiež priznáva, že v čase pôsobenia vo filmoch cítila imposter syndróm, keďže sa k role a sláve dostala vo veľmi krátkom čase, a tým pádom cítila, že si ju nezaslúžila.
„Bola som na seba tvrdá. Neustále som sa snažila dokazovať, že som viac než len herečka z Harryho Pottera.“ Pocit, že nikdy nedokáže prekonať rolu v tak veľkej sérii, ju napokon donútil na nejaký čas na herectvo zanevrieť.
„Čo bude ďalej? Ľudia odo mňa budú mať vysoké očakávania, že to prekonám, a to sa nikdy nestane. Myslím si, že som sa tých očakávaní tak bála, že som to vzdala, alebo si po tom úspechu ani nedala šancu skúsiť v herectve pokračovať.”
Zapísala sa na fotografickú školu, ale v poslednom ročníku dostala rolu v školskej divadelnej produkcii. Až vtedy si uvedomila, že herectvo miluje a vrátila sa k nemu. Vyštudovala herectvo na Royal Conservatoire of Scotland. Aj tam sa však pokúšala na svoju najslávnejšiu rolu neupozorňovať.
Typizácia na základe rasy
Na hereckej škole bola Katie Leung dlho obsadzovaná iba do rolí s východoázijskou tematikou. Väčšinou išlo vraj o temné epické príbehy o Severnej Kórei alebo o Číne. Taktiež hrala nelegálnu migrantku v dráme One Child od BBC.
Za tieto role bola vďačná a rozšírila si nimi rozhľad o svete. Cítila sa nimi ale tiež limitovaná. V ročníkovej knihe hereckého konzervatória o nej písali ako o „ďalšej Lucy Liu”. To sa Katie nepáčilo. „Samozrejme som obrovskou fanúšičkou Lucy Liu, ale vtedy ma to trochu štvalo. Pamätám si, že som si hovorila: prečo nie Meryl Streep? Bola som tak trochu obmedzená svojou rasou a hádam, že Lucy Liu bola jediná ďalšia ázijská herečka, ktorá sa vtedy objavovala na veľkom plátne.”
Nadchádzajúce role
Katie Leung bude hrať v nadchádzajúcej štvrtej sérii seriálu Bridgerton. Zahrá si matku hlavnej hrdinky série, lady Aramintu Gun, ktorá chce dobre vydať svoje dve dcéry a zároveň drží v šachu svoju nevlastnú dcéru Sophie. Na rolu sa teší. Keďže sa sama pred tromi rokmi stala matkou, je rada, že si môže prvýkrát zahrať matku aj na plátne.