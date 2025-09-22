Pripravovaný seriál od HBO môže priniesť zásadnú zmenu jednej z najikonickejších postáv čarodejníckeho sveta. Podľa najnovších špekulácií sa totiž Lord Voldemort nemusí objaviť len v mužskej podobe – štúdio skúša aj herečky.
Harry Potter reboot od HBO môže priniesť jedno z najväčších castingových prekvapení - Voldemort by sa tentoraz nemusel objaviť len ako „Ten-ktorého-netreba-menovať“, ale možno aj ako „Tá-ktorú-netreba-menovať“, píše Yahoo.
Podľa známeho filmového insidera Daniela Richtmana totiž štúdio pri obsadzovaní kultovej zápornej postavy skúša hercov aj herečky. To okamžite spustilo vlnu špekulácií o možnej Lady Voldemort.
Na rozdiel od pôvodných filmov, kde si temného lorda naplno zahral až Ralph Fiennes od Ohnivej čaše, má seriál zaradiť Voldemorta už do prvej série, a to cez flashbacky či legendárne stretnutie s profesorom Quirrellom v Kameň mudrcov.
Fanúšikovia už stihli tipovať aj veľké herecké mená, od Toma Hiddlestona po Cilliana Murphyho. Ten však špekulácie poprel so slovami, že po Ralphovi Fiennesovi by to mal ťažké ktokoľvek. Sám Fiennes pritom Cilliana ako nápad označil za „fantastického“.
Oficiálne potvrdenia od HBO zatiaľ neprišli, no obsadenie Voldemorta je jasne jedným z najostrejšie sledovaných momentov chystanej série. Jedno je isté, či už muž, alebo žena, k príbehu nášho detstva sa rozhodne všetci vrátime.