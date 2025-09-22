Kategórie
dnes 22. septembra 2025 o 18:27
Čas čítania 0:40
Zdenka Hvolková

Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi

Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi
Zdroj: Warner Bros / propagační materiál
FILMY A SERIÁLY HARRY POTTER HARRY POTTER SERIÁL HBO HBO SERIÁLY
Pripravovaný seriál od HBO môže priniesť zásadnú zmenu jednej z najikonickejších postáv čarodejníckeho sveta. Podľa najnovších špekulácií sa totiž Lord Voldemort nemusí objaviť len v mužskej podobe – štúdio skúša aj herečky.

Harry Potter reboot od HBO môže priniesť jedno z najväčších castingových prekvapení - Voldemort by sa tentoraz nemusel objaviť len ako „Ten-ktorého-netreba-menovať“, ale možno aj ako „Tá-ktorú-netreba-menovať“, píše Yahoo.

Podľa známeho filmového insidera Daniela Richtmana totiž štúdio pri obsadzovaní kultovej zápornej postavy skúša hercov aj herečky. To okamžite spustilo vlnu špekulácií o možnej Lady Voldemort.

Harry Potter
Zdroj: Warner Bros.
Odporúčané
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter 20. augusta 2025 o 14:24

Na rozdiel od pôvodných filmov, kde si temného lorda naplno zahral až Ralph Fiennes od Ohnivej čaše, má seriál zaradiť Voldemorta už do prvej série, a to cez flashbacky či legendárne stretnutie s profesorom Quirrellom v Kameň mudrcov.

ralph fiennes harry potter lord voldemort Harry Potter Harry Potter Harry Potter
Zobraziť galériu
(8)

Fanúšikovia už stihli tipovať aj veľké herecké mená, od Toma Hiddlestona po Cilliana Murphyho. Ten však špekulácie poprel so slovami, že po Ralphovi Fiennesovi by to mal ťažké ktokoľvek. Sám Fiennes pritom Cilliana ako nápad označil za „fantastického“.

Odporúčané
Rozkošné video novej Hermiony valcuje internet. Takto vyzeral jej konkurz do seriálového Harryho Pottera Rozkošné video novej Hermiony valcuje internet. Takto vyzeral jej konkurz do seriálového Harryho Pottera 30. mája 2025 o 15:04
Oppenheimer, Cillian Murphy
Zdroj: Universal Pictures/propagačný materiál

Oficiálne potvrdenia od HBO zatiaľ neprišli, no obsadenie Voldemorta je jasne jedným z najostrejšie sledovaných momentov chystanej série. Jedno je isté, či už muž, alebo žena, k príbehu nášho detstva sa rozhodne všetci vrátime.

Odporúčané
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko 22. septembra 2025 o 15:57
Odporúčané
Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte 22. septembra 2025 o 14:34
Odporúčané
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom 22. septembra 2025 o 13:52
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Warner Bros / propagační materiál
