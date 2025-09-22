Kategórie
dnes 22. septembra 2025 o 14:34
Čas čítania 0:35
Zdenka Hvolková

Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte

Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte
Zdroj: Instagram / @viki_chladonova
ŠPORT BICYKLE CYKLISTIKA ŠPORT
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.

Ako píše Šport.sk, pre fenomenálnu Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúceho svetového šampionátu - vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.

„Som určite veľmi šťastná. Išla som dnes do toho bez očakávaní, keďže som prvý rok v tejto kategórii a neskutočne si vážim druhé miesto, dala som do toho všetko. Je to obrovská česť stáť na pódiu hneď prvým rokom v U23,“ vyjadrila sa držiteľka striebra pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).

viktória chladoňová cyklistika
Zdroj: Instagram / @viki_chladonova
Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a aktuálna majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlho suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút.

Reprezentantka Slovenska tak pokračuje vo vynikajúcich výsledkoch z tejto sezóny. Na štarte individuálnej časovky bola pritom najmladšou cyklistkou z 50-členného zoznamu účastníčok pri historicky prvých pretekoch v tejto kategórii na MS.

BICYKLE CYKLISTIKA ŠPORT
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @viki_chladonova
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment dnes o 11:27
