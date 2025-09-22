Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
Ako píše Šport.sk, pre fenomenálnu Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúceho svetového šampionátu - vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.
„Som určite veľmi šťastná. Išla som dnes do toho bez očakávaní, keďže som prvý rok v tejto kategórii a neskutočne si vážim druhé miesto, dala som do toho všetko. Je to obrovská česť stáť na pódiu hneď prvým rokom v U23,“ vyjadrila sa držiteľka striebra pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).
Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a aktuálna majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlho suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút.
Reprezentantka Slovenska tak pokračuje vo vynikajúcich výsledkoch z tejto sezóny. Na štarte individuálnej časovky bola pritom najmladšou cyklistkou z 50-členného zoznamu účastníčok pri historicky prvých pretekoch v tejto kategórii na MS.