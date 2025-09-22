Hoci aktuálne beží jej 4. séria, televízia Markíza už potvrdila aj piatu.
Obľúbená reality show ohlásila svoje pokračovanie. Hoci je šou Na nože momentálne ešte stále vo vysielaní svojej 4. série, šéfkuchár Martin Novák potešil všetkých jej fanúšikov. Na sociálnych sieťach televízie Markíza totiž oznámil 5. sériu.
„Priatelia, chcem vám povedať, že silno a intenzívne pracujeme na piatej sérii vašej obľúbenej relácie. Určite sa máte na čo tešiť – bude to šťavnaté, bude to výživné,“ odkázal Novák a dodal, že Na nože bude pokračovať aj ďalej.
@tvmarkiza ‼️ Martin Novák má pre vás dôležitý oznam. Spolu s tímom šou Na nože už usilovne pracuje na nakrúcaní úplne nových častí 🎥 Môžeme vám preto oficiálne potvrdiť, že sa pripravuje už 5. séria 🔪 Viac sa dozviete na webe markiza.sk. #tvmarkiza #nanoze #martinnovak ♬ original sound - Televízia Markíza
Fanúšikovia pod videom neskrývali nadšenie, no mnohých správa prekvapila. Mysleli si totiž, že 4. séria je už finálna. Ohlasy sú však jednoznačné – diváci sa tešia na nové časti.
Momentálne si každú stredu môžeš pozrieť na televíznej obrazovke novú epizódu relácie. Na Voyo sú navyše dostupné diely vždy o týždeň v predstihu.