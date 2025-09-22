Namiesto osobného luxusu sa však rozhodla pre šľachetný krok – celú výhru venuje trom charitatívnym organizáciám.
Lotéria, ktorá prebehla na začiatku septembra, priniesla šťastie žene z amerického štátu Virgínia. Vyhrala 150 000 dolárov, t. j. približne 127 500 eur, a hneď sa zaviazala, že celú sumu rozdelí na charitu. Otvorene priznala, že štyri z prvých piatich čísel uhádla vďaka pomoci aplikácie ChatGPT, ktorá jej čísla vybrala. Pri preberaní výhry povedala, že každý cent venuje na dobrú vec.
„Hovorila som si: ChatGPT, povedz mi… máš pre mňa čísla?“ spomína víťazka na to, ako tipovala. O dva dni neskôr sedela v práci, keď ju v mobile zastavilo upozornenie: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru z lotérie.“ Ako informuje NY Post, najprv si myslela, že ide o podvod, no len pred pár dňami si výhru osobne prevzala.
Carrie Edwardsová sa rozhodla, že celú sumu venuje trom organizáciám. Jednou z nich je spoločnosť poskytujúca pomoc pre aktívnych aj bývalých členov námorníctva a ich rodiny. Druhou je charita, ktorá sa zameriava na potravinovú spravodlivosť a rovnaký prístup k zdravým potravinám.
Tretia časť putuje na pamiatku jej zosnulého manžela – podporí výskum ochorenia frontotemporálnej degenerácie, ktorým trpel. Sama hovorí, že sa cíti požehnaná a verí, že vďaka svojej výhre môže byť inšpiráciou aj pre ostatných.