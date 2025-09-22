Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. septembra 2025 o 10:33
Čas čítania 0:48
Hana Divišová

Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu

Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Zdroj: lotteryusa
ZAUJÍMAVOSTI AMERIKA CHAT GPT LOTÉRIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Namiesto osobného luxusu sa však rozhodla pre šľachetný krok – celú výhru venuje trom charitatívnym organizáciám.

Lotéria, ktorá prebehla na začiatku septembra, priniesla šťastie žene z amerického štátu Virgínia. Vyhrala 150 000 dolárov, t. j. približne 127 500 eur, a hneď sa zaviazala, že celú sumu rozdelí na charitu. Otvorene priznala, že štyri z prvých piatich čísel uhádla vďaka pomoci aplikácie ChatGPT, ktorá jej čísla vybrala. Pri preberaní výhry povedala, že každý cent venuje na dobrú vec.

„Hovorila som si: ChatGPT, povedz mi… máš pre mňa čísla?“ spomína víťazka na to, ako tipovala. O dva dni neskôr sedela v práci, keď ju v mobile zastavilo upozornenie: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru z lotérie.“ Ako informuje NY Post, najprv si myslela, že ide o podvod, no len pred pár dňami si výhru osobne prevzala.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa POWERBALL (@powerball_official)

Carrie Edwardsová sa rozhodla, že celú sumu venuje trom organizáciám. Jednou z nich je spoločnosť poskytujúca pomoc pre aktívnych aj bývalých členov námorníctva a ich rodiny. Druhou je charita, ktorá sa zameriava na potravinovú spravodlivosť a rovnaký prístup k zdravým potravinám.

Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia 21. septembra 2025 o 17:00

Tretia časť putuje na pamiatku jej zosnulého manžela – podporí výskum ochorenia frontotemporálnej degenerácie, ktorým trpel. Sama hovorí, že sa cíti požehnaná a verí, že vďaka svojej výhre môže byť inšpiráciou aj pre ostatných.

Odporúčané
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom 22. septembra 2025 o 9:41
Odporúčané
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny 22. septembra 2025 o 9:05
Odporúčané
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať 22. septembra 2025 o 8:02
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AMERIKA CHAT GPT LOTÉRIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: lotteryusa
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 3 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 4 dňami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
včera o 08:00
Storky
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Lifestyle news
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách pred 25 minútami
Martin Novák poslal fanúšikom odkaz. Piatej série šou Na nože sa dočkáme pred hodinou
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment pred 2 hodinami
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu pred 3 hodinami
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom pred 3 hodinami
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny dnes o 09:05
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať dnes o 08:02
Nový dokument o Kanye Westovi prináša poriadnu drámu. V snímke uvidíš hádky s Kardashianovcami včera o 15:51
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou včera o 13:20
Spravodajstvo
Rusko Správy počasie Podvod Banky
Viac
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 43 minútami
Attila Végh podporil Huliaka v Očovej. Od Tiposu získal 15-tisíc na kemp, kde účastníci platia poplatok vo výške 1 000 eur
pred hodinou
Slováci budú môcť platiť novým spôsobom. Povinné budú od marca 2026
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
pred 3 dňami
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
pred 3 hodinami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
pred 3 dňami
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
pred 4 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Zahraničné
pred 2 dňami
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
pred 2 dňami
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou
včera o 13:20
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
pred 3 dňami
Viac z Šport Všetko
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
Zahraničie
pred 2 hodinami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
pred 2 hodinami
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
pred 4 dňami
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách
Kultúra
pred 25 minútami
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách
pred 25 minútami
Na Nivách aj v Starej tržnici sa predstavia najvýraznejšie mená slovenskej módnej scény.
Komárno má nový K Park: Pokrstil ho Separ, zahviezdili aj profi športovci a tanečníci
PR správa
Komárno má nový K Park: Pokrstil ho Separ, zahviezdili aj profi športovci a tanečníci
pred hodinou
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
pred 2 hodinami
Garmin predstavuje Venu 4 – krok k zdravšiemu životnému štýlu
PR správa
Garmin predstavuje Venu 4 – krok k zdravšiemu životnému štýlu
pred 2 hodinami
Blahoželania k narodeninám, ktoré potešia každého oslávenca
Blahoželania k narodeninám, ktoré potešia každého oslávenca
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
pred 2 dňami
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
pred 2 hodinami
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
pred 2 dňami
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 4 dňami
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia