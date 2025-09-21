Prvý raz Anežke vypadli mihalnice, keď mala iba 10 rokov. Ložiská na hlave jej neskôr objavila kaderníčka pri strihaní vlasov.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké boli Anežkine prvé prejavy alopécie.
- Ako dlho trvala diagnostika.
- Ako sa s ochorením postupne vyrovnávala.
- Kedy prestala nosiť parochňu.
- Ako sa vyrovnáva s negatívnymi reakciami od cudzích ľudí.
- Či existuje liečba alopécie.
- Ako jej s akceptovaním ochorenia pomohla hudba.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188028 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (12)