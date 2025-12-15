Kategórie
dnes 15. decembra 2025 o 9:18
Zdenka Hvolková

Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik

Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
Zdroj: Unsplash/Tetiana Bykovets
Vedci objavili súvislosť medzi látkou obsiahnutou v horkej čokoláde a pomalším biologickým starnutím. Upozorňujú však, že nejde o dôvod zjesť celú čokoládu denne.

Chemická látka theobromín, ktorá sa prirodzene nachádza v kakaových bôboch a horkej čokoláde, by mohla pomáhať spomaľovať biologické starnutie. Vyplýva to z novej štúdie publikovanej v odbornom časopise Aging.

Výskumníci analyzovali údaje viac než 1 600 ľudí z Veľkej Británie a Nemecka. Zistili, že účastníci s vyššími hladinami theobromínu v krvi mali biologický vek nižší, než bol ich skutočný vek.

čokoláda
Zdroj: Unsplash/Charisse Kenion
Biologický vek neodráža len počet rokov, ale celkový stav organizmu, teda mieru „opotrebovania“ buniek, tkanív a orgánov. Vedci ho určovali na základe zmien v DNA a dĺžky telomér, ktorých skracovanie súvisí so starnutím a chorobami.

Autori štúdie však zdôrazňujú, že nejde o odporúčanie konzumovať viac čokolády. Obsah cukru a tuku môže potenciálne pozitívne účinky vyvážiť, a preto odborníci radia dopriať si horkú čokoládu skôr s mierou a príležitostne.

ČOKOLÁDA FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
