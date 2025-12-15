Vedci objavili súvislosť medzi látkou obsiahnutou v horkej čokoláde a pomalším biologickým starnutím. Upozorňujú však, že nejde o dôvod zjesť celú čokoládu denne.
Chemická látka theobromín, ktorá sa prirodzene nachádza v kakaových bôboch a horkej čokoláde, by mohla pomáhať spomaľovať biologické starnutie. Vyplýva to z novej štúdie publikovanej v odbornom časopise Aging.
Výskumníci analyzovali údaje viac než 1 600 ľudí z Veľkej Británie a Nemecka. Zistili, že účastníci s vyššími hladinami theobromínu v krvi mali biologický vek nižší, než bol ich skutočný vek.
Biologický vek neodráža len počet rokov, ale celkový stav organizmu, teda mieru „opotrebovania“ buniek, tkanív a orgánov. Vedci ho určovali na základe zmien v DNA a dĺžky telomér, ktorých skracovanie súvisí so starnutím a chorobami.
Autori štúdie však zdôrazňujú, že nejde o odporúčanie konzumovať viac čokolády. Obsah cukru a tuku môže potenciálne pozitívne účinky vyvážiť, a preto odborníci radia dopriať si horkú čokoládu skôr s mierou a príležitostne.