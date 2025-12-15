Hollywood zasiahla tragická správa. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu.
Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v štvrti Brentwood v Los Angeles. Podľa amerických médií obaja zomreli na následky bodných poranení.
Polícia potvrdila nález dvoch tiel a začala vyšetrovanie vraždy. V tejto fáze však neoznámila žiadnych podozrivých. Smrť manželov neskôr potvrdil aj ich hovorca, ktorý požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia rodiny.
Rob Reiner patril medzi najvýraznejšie osobnosti Hollywoodu. Preslávil sa filmami ako Keď Harry stretol Sally, Princezná nevesta, Misery nechce zomrieť či Zopár správnych chlapov. Hereckú popularitu získal aj vďaka seriálu All in the Family, za ktorý získal dve ceny Emmy.
Reiner mal s manželkou tri deti. Práve jedno z nich, syn Nick Reiner, je podľa portálu People hlavný podozrivý z vraždy rodičov. Polícia tvrdí, že 32-ročný Nick podstupuje výsluch a nikto zatiaľ nebol zatknutý.
Oblasť Brentwood, kde k tragédii došlo, patrí medzi pokojné štvrte a podobné zločiny sú tam mimoriadne zriedkavé.