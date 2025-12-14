Podľa analýzy leteckej spoločnosti Icelandair naše krajské mesto zaujalo kombináciou snehu, zimnej atmosféry a obľúbených vianočných trhov.
Slovensko má miesto, ktoré sa dostalo medzi najkrajšie zimné destinácie v Európe. Do rebríčka islandských aerolínií Icelandair sa prebojoval aj Trenčín, ktorý zaujal svojou zimnou atmosférou a vianočnými trhmi.
Štúdia porovnávala 60 európskych miest podľa množstva snehu, počtu jasných zimných dní pri nízkom svetelnom znečistení a popularity vianočných trhov na sociálnych sieťach. Hodnotili sa dlhodobé údaje a všetky kritériá mali rovnakú váhu.
Trenčín predbehol známe turistické mestá
Aj napriek silnej konkurencii známych turistických miest sa Trenčín umiestnil v prvej desiatke a obsadil 9. miesto. Podľa autorov rebríčka ponúka príjemnú a komornú zimnú atmosféru, ktorá láka domácich aj zahraničných návštevníkov.
Na prvých miestach sa umiestnili rakúsky Hallstatt a Salzburg, nasledované mestami ako Sibiu, Viedeň či Luzern. Medzi zimné destinácie s takmer istým snehom patria napríklad Reykjavík, Rovaniemi alebo Tallinn.
Pre Trenčín ide o významné ocenenie, ktoré potvrdzuje, že aj menšie historické mesto môže ponúknuť zimnú atmosféru porovnateľnú s európskymi ikonami.