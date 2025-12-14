Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 0:36
Natália Mišániová

Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie

Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Zdroj: www.visit.trencin.sk
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podľa analýzy leteckej spoločnosti Icelandair naše krajské mesto zaujalo kombináciou snehu, zimnej atmosféry a obľúbených vianočných trhov.

Slovensko má miesto, ktoré sa dostalo medzi najkrajšie zimné destinácie v Európe. Do rebríčka islandských aerolínií Icelandair sa prebojoval aj Trenčín, ktorý zaujal svojou zimnou atmosférou a vianočnými trhmi.

Štúdia porovnávala 60 európskych miest podľa množstva snehu, počtu jasných zimných dní pri nízkom svetelnom znečistení a popularity vianočných trhov na sociálnych sieťach. Hodnotili sa dlhodobé údaje a všetky kritériá mali rovnakú váhu.

Trenčín predbehol známe turistické mestá

Aj napriek silnej konkurencii známych turistických miest sa Trenčín umiestnil v prvej desiatke a obsadil 9. miesto. Podľa autorov rebríčka ponúka príjemnú a komornú zimnú atmosféru, ktorá láka domácich aj zahraničných návštevníkov.

Na prvých miestach sa umiestnili rakúsky Hallstatt a Salzburg, nasledované mestami ako Sibiu, Viedeň či Luzern. Medzi zimné destinácie s takmer istým snehom patria napríklad Reykjavík, Rovaniemi alebo Tallinn.

Pre Trenčín ide o významné ocenenie, ktoré potvrdzuje, že aj menšie historické mesto môže ponúknuť zimnú atmosféru porovnateľnú s európskymi ikonami.

Odporúčané
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov 14. októbra 2025 o 8:38
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola 12. novembra 2025 o 19:31
Odporúčané
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto 19. októbra 2025 o 15:33
trenčín vianočné trhy
Zdroj: www.visit.trencin.sk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TRENČÍN
Odporúčame
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 dňami
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
8. 12. 2025 15:00
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
dnes o 17:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku e
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Storky
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Lifestyle news
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú? dnes o 17:20
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom dnes o 16:40
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie dnes o 16:00
Vianočná tržnica prinesie sviatočnú atmosféru do centra Bratislavy. Návštevníkov čakajú lokálne darčeky aj program dnes o 15:20
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača dnes o 07:40
FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca dnes o 07:00
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku včera o 18:20
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO včera o 14:40
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia pred 2 dňami
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 2 dňami
Spravodajstvo
Streľba Austrália Doprava Financie
Viac
PRIESKUM: Koncoročné odmeny dostáva iba necelá tretina zamestnancov. Ako si na tom ty?
pred 2 hodinami
Budeme mať na Slovensku nové politické strany? O registráciu sa uchádzajú aj Slovenskí vlci či Nové Suverénne Slovensko
dnes o 18:00
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
dnes o 14:40

Viac z Zaujímavosti

Všetko
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
dnes o 17:00
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
REBRÍČEK: Toto sú najatraktívnejšie destinácie tohto roka. Nájdeš medzi nimi svoju vysnívanú?
dnes o 17:20
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
včera o 14:01
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
pred 3 dňami
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Filmy
dnes o 11:00
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
dnes o 11:00
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
pred 3 dňami
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
včera o 18:20
Viac z Móda Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
pred 3 dňami
Daruj jej parfum, za ktorý ťa bude zbožňovať. S týmto výberom dámskych vôní zaboduješ pod stromčekom
dnes o 16:01
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
9. 12. 2025 12:00
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
Sex & Porno
dnes o 17:00
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
dnes o 17:00
Česká Onlyfans tvorkyňa a streamerka nás zasvätila do sveta erotického gamingu.
Vianočná tržnica prinesie sviatočnú atmosféru do centra Bratislavy. Návštevníkov čakajú lokálne darčeky aj program
Vianočná tržnica prinesie sviatočnú atmosféru do centra Bratislavy. Návštevníkov čakajú lokálne darčeky aj program
dnes o 15:20
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
dnes o 11:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
V spolupráci
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
dnes o 07:40
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
včera o 18:20
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
dnes o 17:00
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
8. 12. 2025 14:39
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia