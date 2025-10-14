Prekvapivé menšie destinácie dokážu často očariť viac ako veľké metropoly.
Každé z týchto európskych miest má svoje čaro. Magazín Condé Nast Traveller však každoročne oslovuje pol milióna cestovateľov, aby zhodnotili svoje zážitky z ciest po Európe, a tak tento rok vybrali to najlepšie, informuje Time Out.
Hlasovanie nie je len o pamiatkach. Ide o celkový dojem, pohostinnosť, atmosféru a pocit, ktorý zanechá miesto vo vašom srdci. Na zozname nechýbajú známe mestá ako Paríž, Rím či Florencia, ale niektoré menšie destinácie dokázali získať oveľa viac pozornosti.
V strede rebríčka nájdeme Atény, Rím, Paríž, Marseille, Reykjavík, Porto a Benátky. Aj tieto mestá patria medzi cestovateľské legendy, no podľa hlasovania čitateľov sa nedostali na medailové priečky.
Bronzovú priečku totiž obsadila opäť Viedeň s 93,7 % spokojnosti. Ide o mesto, ktoré láka svojou elegantnou architektúrou a kultúrnou atmosférou. Striebro získalo prekvapivo debutujúce Oslo so 94,4 %, kde kontrast moderného dizajnu a prírodných fjordov uchvátil cestovateľov.
Prekvapivo najlepšie mesto, ktoré si tento rok vyslúžilo srdcia cestovateľov, je Valletta na Malte. S ohromujúcimi 97,3 % spokojnosti sa malá, no očarujúca metropola stala víťazom. Úzke uličky, zlatisté budovy a tyrkysové more vytvárajú kombináciu, ktorá sa len tak nezabúda.
1. Valletta, Malta
2. Oslo, Nórsko
3. Viedeň, Rakúsko
4. Kodaň, Dánsko
5. Madrid, Španielsko
6. Mníchov, Nemecko
7. Lisabon, Portugalsko
8. Štokholm, Švédsko
9. San Sebastián, Španielsko
10. Palma, Španielsko
11. Florencia, Taliansko
12. Atény, Grécko
13. Rím, Taliansko
14. Paríž, Francúzsko
15. Marseille, Francúzsko
16. Reykjavík, Island
17. Porto, Portugalsko
18. Benátky, Taliansko
19. Budapešť, Maďarsko
20. Praha, Česká republika