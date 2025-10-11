Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. októbra 2025 o 10:30
Čas čítania 4:07
Radoslava Juračková

Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala

Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Zdroj: Refresher
GASTRO GASTROTESTY SLOVENSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Ktoré trvanlivé croissanty obstáli v našom teste a ktoré naopak pohoreli?

Trvanlivé sáčkové croissanty, alebo resanky si pravdepodobne aspoň raz dostal na desiatu do školy či na školský výlet. Keď sme boli malí, v pekárňach nepredávali nadýchané čerstvé maslové croissanty plnené pistáciovým krémom a vystačiť sme si museli s tými z hypermarketu. 

Trvanlivé croissanty stále v obchodných reťazcoch predáva viacero výrobcov. Ich chuť a kvalitu sme sa rozhodli otestovať. Na pomoc sme si pozvali Francúzov z reštaurácie Colette v Bratislave. Pravé croissanty totiž pochádzajú z Francúzska a zaujímalo nás čo si o tomto trvanlivom pečive, ktoré nazývame croissanty myslia oni.

Croissanty s nami testoval Anthony Point, ktorý založil reštauráciu Colette so svojou manželkou Michaelou Budáčovou. Aktuálne reštauráciu vedie a stojí za jej konceptom. Spolu s ním prišiel Antoine Guichard, ktorý v Colette pôsobí ako chef someliér. Obaja majú cit pre francúzsku kuchyňu a k nej neodmyseľne patria práve croissanty.

Testovali sme croissanty od siedmich rôznych značiek, ktoré sú dostupné v slovenských supermarketoch.
Testovali sme croissanty od siedmich rôznych značiek, ktoré sú dostupné v slovenských supermarketoch. Zdroj: Refresher
V tomto článku si prečítaš:
  • Ktorý trvanlivý croissant má podľa Francúzov najlepšiu štruktúru cesta zo všetkých.
  • Ktorý croissant by si v žiadnom prípade nekúpili.
  • Ako ohodnotili OG produkt od 7Days.
  • Ktorý croissant skončil na druhom mieste, hoci patrí k najlacnejším.
  • Ktorý croissant je podľa testujúcich najchutnejší.

Ako sme testovali?

Okrem odborníkov na pravé croissanty sme si na test pozvali aj našich kolegov, ktorí na tomto pečive vyrástli. V teste všetci zúčastnení croissanty bodovali od 1-10 a zároveň ku každému napísali slovné hodnotenie.  

Každý testujúci ochutnal vzorky siedmich trvanlivých croissantov, ktoré sme nakúpili v známych supermarketoch. Test bol slepý a ani jeden testujúci nevedel, akú značku práve ochutnáva. Po ochutnávke bolo ich úlohou vzorku  ohodnotiť, pričom si všímali štruktúru pečiva, jeho čerstvosť, nadýchanosť a chuť a kvalitu plnky. 

Na pomoc náám prišli Anthony a Antoine z reštaurácie Collete. Tradičné croissanty totiž pochádzajú z Francúzska a zaujímalo nás čo si o našej verzii croissantov myslia rodení Francúzi.
Na pomoc náám prišli Anthony a Antoine z reštaurácie Collete. Tradičné croissanty totiž pochádzajú z Francúzska a zaujímalo nás čo si o našej verzii croissantov myslia rodení Francúzi. Zdroj: Refresher
Anketa:
Kupuješ si trvanlivé croissanty?
Áno, milujem ich!
Nie, nechutí mi to.
Áno, milujem ich!
76 %
Nie, nechutí mi to.
24 %
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou 7. októbra 2025 o 11:00

Podľa čoho sme vyberali vzorky?

Testovali sme trvanlivé croissanty, ktoré mali čokoládovú, prípadne kakaovú príchuť. Považovali sme ju totiž za najtradičnejšiu a hoci majú rôzne supermarkety na výber rôzne príchute, je istota, že čokoládovú klasiku budú mať vždy.

Kúpili sme teda croissanty značiek Kaufland, Breadmore, 7Days, Grana natura, Tesco, Milka a Coop Jednota. Všetky vzorky majú čokoládovú alebo kakaovú príchuť.

croissanty
Zdroj: Refresher

7. miesto - Breamore

croissanty
Zdroj: Refresher
Cena: 0.57 €
Hodnotenie: 1.7/10

Najhoršie hodnotenie získal croissant značky Breamore. Na prvý pohľad sa zdal testujúcim najchutnejší a zaujala ich jeho lesklá plnka. Po ochutnaní mu však kolektívne neudelili ani 2 body. „Cesto vyzeralo nadýchane, ale zdanie klame,“ zhodnotila jedna testujúca. Viacerí sa zhodli, že náplň vnútri croissantu chutí ako lekvár a nie ako čokoláda. „Je suchý, kyslý a vnútro nechutí vôbec ako čokoláda, ale ako džem,“ hovorí ďalšia.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ktorý trvanlivý croissant má podľa Francúzov najlepšiu štruktúru cesta zo všetkých.
  • Ktorý croissant by si v žiadnom prípade nekúpili.
  • Ako zhodnotili OG produkt od 7Days.
  • Ktorý croissant skončil na druhom mieste, hoci patrí k najlacnejším.
  • Ktorý croissant je podľa testujúcich najchutnejší.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190945 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (9)
Súvisiace témy
GASTROTESTY SLOVENSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (1)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
včera o 17:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
včera o 07:00
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
včera o 17:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 4 dňami
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
včera o 16:00
Storky
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Lifestyle news
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) pred hodinou
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr pred hodinou
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión dnes o 09:21
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta dnes o 08:52
Ligu majstrov možno už čoskoro uvidíš aj na Netflixe. UEFA mení pravidlá pre streamovacie platformy včera o 19:17
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu včera o 18:39
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona včera o 17:43
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi včera o 17:00
Úspešný film Minecraft ovládol kiná a teraz sa vracia. Druhý diel už má stanovený dátum premiéry včera o 16:51
Zahraniční influenceri šalejú z Kofoly. Japonec točí videá o tom, ako si ju mieša sám doma včera o 16:08
Spravodajstvo
Správy počasie Česko Česká republika Politici
Viac
Po krachu HappyTravel polícia preveruje okolo 480 trestných oznámení. Majiteľ medzičasom opäť ponúka dovolenky
pred 5 minútami
Fico sa pustil do orgánov činných v trestnom konaní. Žilinka mu poslal tvrdú odpoveď
pred 45 minútami
SNS chce, aby niektorí živnostníci neplatili odvody. Oslobodenie by sa týkalo tých s príjmom do 10-tisíc eur ročne
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
27. 9. 2025 8:10
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
29. 9. 2025 15:38
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
pred 2 dňami
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe
30. 9. 2025 17:55
Viac z Zaujímavosti Všetko
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr
Zahraničné
pred hodinou
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr
pred hodinou
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
včera o 17:00
Zahraniční influenceri šalejú z Kofoly. Japonec točí videá o tom, ako si ju mieša sám doma
včera o 16:08
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Móda Všetko
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
Oblečenie
včera o 16:00
refresher+
Odporúčané
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
včera o 16:00
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
6. 10. 2025 11:00
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
pred 2 hodinami
Ďalší diel Menučka položil na stôl nečakané témy. Sleduj, ako sa s nimi dvojica popasovala
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
pred 3 hodinami
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
dnes o 10:30
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
Sponzorovaný obsah
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
dnes o 10:00
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
dnes o 09:21
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
včera o 07:00
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
včera o 15:16
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
dnes o 09:21
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
včera o 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
včera o 07:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia