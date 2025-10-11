Ktoré trvanlivé croissanty obstáli v našom teste a ktoré naopak pohoreli?
Trvanlivé sáčkové croissanty, alebo resanky si pravdepodobne aspoň raz dostal na desiatu do školy či na školský výlet. Keď sme boli malí, v pekárňach nepredávali nadýchané čerstvé maslové croissanty plnené pistáciovým krémom a vystačiť sme si museli s tými z hypermarketu.
Trvanlivé croissanty stále v obchodných reťazcoch predáva viacero výrobcov. Ich chuť a kvalitu sme sa rozhodli otestovať. Na pomoc sme si pozvali Francúzov z reštaurácie Colette v Bratislave. Pravé croissanty totiž pochádzajú z Francúzska a zaujímalo nás čo si o tomto trvanlivom pečive, ktoré nazývame croissanty myslia oni.
Croissanty s nami testoval Anthony Point, ktorý založil reštauráciu Colette so svojou manželkou Michaelou Budáčovou. Aktuálne reštauráciu vedie a stojí za jej konceptom. Spolu s ním prišiel Antoine Guichard, ktorý v Colette pôsobí ako chef someliér. Obaja majú cit pre francúzsku kuchyňu a k nej neodmyseľne patria práve croissanty.
- Ktorý trvanlivý croissant má podľa Francúzov najlepšiu štruktúru cesta zo všetkých.
- Ktorý croissant by si v žiadnom prípade nekúpili.
- Ako ohodnotili OG produkt od 7Days.
- Ktorý croissant skončil na druhom mieste, hoci patrí k najlacnejším.
- Ktorý croissant je podľa testujúcich najchutnejší.
Ako sme testovali?
Okrem odborníkov na pravé croissanty sme si na test pozvali aj našich kolegov, ktorí na tomto pečive vyrástli. V teste všetci zúčastnení croissanty bodovali od 1-10 a zároveň ku každému napísali slovné hodnotenie.
Každý testujúci ochutnal vzorky siedmich trvanlivých croissantov, ktoré sme nakúpili v známych supermarketoch. Test bol slepý a ani jeden testujúci nevedel, akú značku práve ochutnáva. Po ochutnávke bolo ich úlohou vzorku ohodnotiť, pričom si všímali štruktúru pečiva, jeho čerstvosť, nadýchanosť a chuť a kvalitu plnky.
Podľa čoho sme vyberali vzorky?
Testovali sme trvanlivé croissanty, ktoré mali čokoládovú, prípadne kakaovú príchuť. Považovali sme ju totiž za najtradičnejšiu a hoci majú rôzne supermarkety na výber rôzne príchute, je istota, že čokoládovú klasiku budú mať vždy.
Kúpili sme teda croissanty značiek Kaufland, Breadmore, 7Days, Grana natura, Tesco, Milka a Coop Jednota. Všetky vzorky majú čokoládovú alebo kakaovú príchuť.
7. miesto - Breamore
Hodnotenie: 1.7/10
Najhoršie hodnotenie získal croissant značky Breamore. Na prvý pohľad sa zdal testujúcim najchutnejší a zaujala ich jeho lesklá plnka. Po ochutnaní mu však kolektívne neudelili ani 2 body. „Cesto vyzeralo nadýchane, ale zdanie klame,“ zhodnotila jedna testujúca. Viacerí sa zhodli, že náplň vnútri croissantu chutí ako lekvár a nie ako čokoláda. „Je suchý, kyslý a vnútro nechutí vôbec ako čokoláda, ale ako džem,“ hovorí ďalšia.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorý trvanlivý croissant má podľa Francúzov najlepšiu štruktúru cesta zo všetkých.
- Ktorý croissant by si v žiadnom prípade nekúpili.
- Ako zhodnotili OG produkt od 7Days.
- Ktorý croissant skončil na druhom mieste, hoci patrí k najlacnejším.
- Ktorý croissant je podľa testujúcich najchutnejší.