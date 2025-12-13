Kategórie
dnes 13. decembra 2025 o 14:40
Čas čítania 0:39
Katarína Jánošíková TASR

Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO

Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka
Uznanie získala celá národná kuchyňa.

Rozmanitosť a rituály talianskej kuchyne zaradila v stredu Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to prvýkrát, čo sa na tento zoznam dostala celá národná kuchyňa, a nie iba jedna tradícia alebo recept.

UNESCO o tom rozhodlo počas 20. zasadnutia Výboru pre nehmotné kultúrne dedičstvo (ICH), ktoré sa koná v indickom hlavnom meste Naí Dillí. „Je to spoločenská činnosť, ktorá zdôrazňuje blízky vzťah k jedlu, úctu k surovinám a zdieľanie spoločných chvíľ pri stole,“ uviedla UNESCO.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová rozhodnutie privítala. Podľa jej slov si uznanie „uctieva to, kým sme a našu identitu“. „Pre nás Talianov kuchyňa nie je len o jedle a o zbierke receptov. Zahŕňa oveľa viac - je to kultúra, tradícia, práca, bohatstvo,“ dodala Meloniová.

AFP pripomína, že na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva sa už nachádza príprava neapolskej pizze aj espresso. Podľa agentúry Reuters mnohí veria, že zaradenie talianskej kuchyne na zoznam nehmotného dedičstva podporí cestovný ruch v krajine.

Pizza Napoletana
Pizza Napoletana Zdroj: Unsplash / Louis Hansel
