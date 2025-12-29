Kauza okolo Karlosa „Terminátora“ Vémolu má ďalšiu nečakanú kapitolu. Na inzertnom portáli sa objavilo Lamborghini, ktoré sa zhoduje s vozidlom, ktoré si Karlos kúpil v lete ako darček k 40. narodeninám.
Predaj luxusného Lamborghini Huracán Spyder by za bežných okolností veľký rozruch nespôsobil. Tentoraz však upútal pozornosť fanúšikov aj médií, keďže auto ponúkané v autobazári Čestice má rovnaké parametre, výbavu aj pôvod ako vozidlo, ktoré si Karlos Vémola len pred pár mesiacmi sám hrdo prevzal.
Podľa inzercie ide o model Huracán Spyder, prvýkrát registrovaný v apríli 2017, s nájazdom približne 53-tisíc kilometrov. Pod kapotou má atmosférický benzínový motor V10 s objemom 5,2 litra a výkonom 449 kW, teda 610 koní. Samozrejmosťou je pohon všetkých kolies, sedemstupňová automatická prevodovka, kožený interiér, klimatizácia či športový volant.
Zaujímavé je, že auto predáva ten istý autobazár, ktorý Vémolovi vozidlo dodal aj v júni. Na podobnosť upozornil portál Garáž.cz, pričom fotografie aj opis v inzeráte sa majú takmer úplne zhodovať s materiálmi zverejnenými pri pôvodnej kúpe. Cena je stanovená na necelých päť miliónov českých korún. Predajca sa k otázkam o tom, či ide skutočne o Vémolovo Lamborghini, odmietol vyjadriť a špekulácie nekomentoval.
Česká polícia zasahovala vo Vémolovom dome pri Prahe deň pred Štedrým dňom. Spolu s colníkmi zadržala troch mužov a obvinila ich z obzvlášť závažnej drogovej trestnej činnosti v rámci organizovanej skupiny. Súd rozhodol o Vémolovej väzbe pre obavu z úteku, keďže mu v prípade dokázania viny hrozí až 18 rokov za mrežami.
Jeho advokát Vlastimil Rampula však tvrdí, že pri domovej prehliadke policajti nenašli drogy ani anaboliká a samotný Vémola vinu odmieta. Či má predaj Lamborghini súvis s prebiehajúcou kauzou alebo ide len o náhodu, zatiaľ zostáva nezodpovedanou otázkou. Isté však je, že Terminátor si svoj luxusný sen na štyroch kolesách dlho neužil.