dnes 27. decembra 2025 o 8:38
Čas čítania 1:30
Radoslava Juračková

Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie

Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie
Zdroj: OKTAGON MMA
Karlos je proti stíhaniu a väzbe odhodlaný bojovať.

Na verejnosť vyšli nové skutočnosti týkajúce sa zadržania známeho MMA zápasníka Karlosa Vémolu. Ten trávi sviatky vo väzbe po tom, čo ho polícia obvinila z účasti na drogovej trestnej činnosti. Český portál iDNES.cz zverejnil bližšie informácie ohľadom Vémolovho zatknutia. 

Kriminalisti údajne monitorovali jeho aktivity, ako aj aktivity ďalších podozrivých, viac ako dva roky. Policajná akcia vyvrcholila v utorok 23. decembra v ranných hodinách. Karlos Vémola práve opúšťal svoju rezidenciu a smeroval do nemocnice na plánovanú operáciu zapálenej čeľuste. Krátko po tom ako z domu odišiel, mu cestu zablokovala šedá dodávka s kriminalistami, ktorí Vémolu z auta vytiahli a jeho Mercedes G naložili na odťahovku.

Vémolu previezli späť do jeho domu v blízkosti Prahy, kde prebehla rozsiahla domová prehliadka. Polícia mala podozrenie, že sa v objekte nachádza väčšie množstvo kokaínu. Vémolov právny zástupca však v uplynulých dňoch opakovane zdôraznil, že počas razie žiadne drogy nenašli.

Prevoz drog zo zahraničia

Okrem podozrenia na prechovávanie drog, vyšetrovatelia vinia skupinu osôb z organizovania transportu kokaínu z Veľkej Británie do Českej republiky. „Mali pomôcť prepraviť 20 kíl kokaínu do Českej republiky z Veľkej Británie. Za tento čin bol už v minulosti jeden človek odsúdený, vyšetrovanie ale pokračovalo ďalej,“ povedal dôverný zdroj pre idnes.cz.

Hlavnou postavou v prípade má byť spoluobvinený podnikateľ Antonín Beck. Podľa zdroja ide o človeka s kontroverznou minulosťou, ktorý sa v poslednom období intenzívne pohyboval v blízkosti známeho zápasníka. Policajti počas uplynulých dvoch rokov intenzívne na prípade pracovali a sledovali Vémolu aj Becka. Ak sa vina preukáže, Vémolovi hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí 10 až 18 rokov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Vémola na Instagrame v piatok 26. decembra napísal status, v ktorom hovorí, že ide o starú a už vyriešenú kauzu. „Ďakujem všetkým za slová podpory, ktoré sa ku mne dostávajú. Veľmi si to vážim. Vôbec nerozumiem tomu, prečo som bol obvinený v päť rokov starej kauze, o ktorej nič neviem a navyše už bola vyriešená.

S advokátom budeme proti stíhaniu a väzbe bojovať a pevne verím, že sa to všetko vysvetlí a budem čoskoro doma s deťmi a Lelou. Snažím sa všetko zvládať, aj keď som bol v čase zadržania práve na ceste na operáciu so zápalom v čeľusti a bolesti trvajú. Ešte raz ďakujem a pozdravujem všetkých, ktorí pri mne stojíte!

