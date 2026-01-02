Po takmer štyroch rokoch ticha sa globálne superhviezdy BTS oficiálne vracajú na scénu. Nový album sa stane ich prvým spoločným projektom po ukončení povinnej vojenskej služby všetkých siedmich členov.
Vydavateľstvo BIGHIT MUSIC potvrdilo comeback BTS prostredníctvom sociálnej siete X, čím definitívne ukončilo mesiace špekulácií fanúšikov. Dátum návratu bol zároveň jemne odhalený už skôr, a to v ručne písaných novoročných listoch, ktoré členovia poslali fanúšikom cez platformu Weverse. Každý list obsahoval osobné poďakovanie a nenápadný, no výrečný dátum: 2026.03.20, doplnený novým logom skupiny.
Pôjde o prvý skupinový album BTS od roku 2022 a zároveň o symbolický nový začiatok po tom, čo všetci členovia ukončili povinnú vojenskú službu. Práve táto pauza ešte viac zvýšila očakávania fanúšikov po celom svete. Návrat BTS je preto vnímaný nielen ako hudobná udalosť, ale aj ako kultúrny moment, ktorý môže opäť ovplyvniť globálny pop.
V zákulisí sa už dlhšie hovorilo o novej hudbe aj o „najväčšom turné v histórii BTS“. Správy dokonca naznačovali desiatky koncertov a masívnu severoamerickú šnúru, no BIGHIT tieto informácie zatiaľ skrotil. Podľa labelu nie sú detaily o turné ani jeho rozsah v tejto chvíli oficiálne potvrdené.
Isté však je, že marec 2026 bude patriť BTS. Po rokoch sólových projektov, vojenskej povinnosti a ticha sa skupina vracia ako celok s novou energiou, novým albumom a sľubom ďalšej kapitoly, na ktorú fanúšikovia čakali celé roky.