dnes 21. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:51

TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid

TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
Zdroj: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP
Richard Balog
Richard Balog
Drake má dôvod na úsmev ako na titulnej fotografii, keďže v posledných 12 mesiacoch nemal konkurenciu. Pozri si celý zoznam.

Rok 2025 priniesol na rapovej scéne mimoriadne silnú zostavu trackov, ktoré dominovali hudobnému priemyslu. Od temných, hypnotických nahrávok až po virálne hity v podaní hviezdnych mien – každý z interpretov zanechal vlastnú stopu a ukázal smerovanie žánru.

TOP 10 rapových trackov, ktoré ovládli rebríčky aj playlisty, sme zostavili podľa dát Spotify, Apple Music, Tidal či Billboard Hot 100 a ich kombinácií.

V komentári nám napíš, ktorý z trackov v zozname sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh novinky z domova aj zo zahraničia.

10. EsDeeKid feat. Rico Ace Phantom

10. miesto v zozname obsadil tajomný britský zázrak EsDeeKid, o ktorom si mnohí fanúšikovia mysleli, že je Timothée Chalamet. Najnovšie však rapujú bok po boku v remixe 4 Raws. Každopádne, EsDeeKid si získal pozornosť širokej verejnosti v marci vďaka tracku s názvom Phantom v spolupráci s Rico Ace.

Temná nahrávka, ktorú produkoval Wraith9, s hypnotickou melódiou a hlbokými basmi má mystickú atmosféru, pričom EsDeeKid v texte nešetrí samochválou. V rovnakom duchu sa nesie aj časť od britského umelca. Phantom zaznamenal len na Spotify približne 105 miliónov streamov a dlhý čas bol súčasťou vyhľadávaných rapových playlistov.

This song your national anthem.
F**k gold, I want platinum.

9. Drake feat. Central Cee Which One

Drake bol v roku 2025 v skvelej forme, keď okrem albumu $ome $exy $ongs 4 U, ktorý nahral spoločne s PARTYNEXTDOOR, predstavil niekoľko ďalších HOT trackov vrátane Which One z pripravovaného LP.

Collab s britskou hviezdou Central Cee má na Spotify približne 140 miliónov streamov a patrí medzi najväčšie rapové hity, ktoré vyšli za posledných 12 mesiacov. Champagne Papi sa v texte nachádza v známej situácii, keď komunikuje so ženami, a svojej potenciálnej láske dáva najavo, že v nej vidí niečo špeciálne. Podobne pokračuje Cench, ktorý sa tej istej ženy pýta, či je tu preto, aby sa zabavila, alebo aby zostala dlhšie.

Spomenúť musíme aj track What Did I Miss?, ktorý rovnako nechýbal v rebríčku Billboard Hot 100 ani v najväčších rapových playlistoch.

All the girls that's here for the truth.
Come put both hands on the DJ booth.
Then wine your waist to the big man sound.

8. Central Cee feat. 21 Savage GBP

Central Cee sa dostal do TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlist, aj vďaka tracku GBP s 21 Savage zo svojho debutového albumu CAN'T RUSH GREATNESS.

Nahrávka, ktorá dostala aj fresh videoklip, sa vyznačuje tvrdým, temným beatom a kombináciou britskej a americkej rapovej kultúry. Zatiaľ čo Central Cee v tracku prezentuje svoj typický rýchly flow a text, ktorý sa točí okolo bohatstva, ulice a sociálneho statusu, tak 21 Savage dodal chladné bars so silným kontrastom k Cenchovej dynamike.

Výsledok je geniálny a dôkazom globálneho úspechu je 152 miliónov streamov na Spotify.

If it weren't the UK, would've had a AK-47 with a hundred rounds.
Red carpet in my trackie and Air Max, they want a boy with a London style.

7. Travis Scott 4X4

24. januára vydal Travis Scott svoj najlepší track v roku 2025 s názvom 4X4, ktorý oficiálne predstavil v šou WWE Monday Night RAW na Netflixe.

Najznámejší raper z Houstonu predviedol do beatu so samplom z vystúpenia pochodovej kapely Tennessee State University z roku 2016 od producenta Taya Keitha, že stále patrí medzi elitu scény. Scott si melódiu tracku 4X4, ktorý má na Spotify viac ako 155 miliónov streamov a dlho bol súčasťou napríklad playlistu RapCaviar, užíva so svojím typickým prejavom s poriadnou dávkou flexu a sebavedomia.

Out my closet, that shit none-of-none (None-of-none), yeah.
That's a vibe, that's a one-of-one (One-of-), yeah.

6. BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman All The Way

Medzi interpretov, ktorí v roku 2025 zaznamenali najvýraznejší kariérny posun, určite patrí BigXthaPlug. 27-ročný raper z Dallasu, ktorý vzhľadom aj hĺbkou hlasu pripomína legendárneho The Notorious B.I.G., vydal v auguste album I Hope You're Happy plný spojenia surového rapového zvuku s country melódiami a atmosférou.

Suverénne najpočúvanejším trackom z LP je collab s Baileym Zimmermanom, ktorý nesie názov All The Way, a zaznamenal viac ako 173 miliónov streamov na Spotify. Sebavedomá nahrávka s chytľavým refrénom zdôrazňuje raperov životný štýl, odhodlanie a nekompromisnosť pri dosahovaní úspechov.

But see me, I was stuck like a drug, really fiendin' for love and somehow, I can't shake back.

5. Playboi Carti feat. The Weeknd RATHER LIE

Collab s The Weekndom je našou srdcovou záležitosťou z albumu MUSIC, na ktorý fanúšikovia Playboia Cartiho čakali približne 5 rokov.

Track s hypnotickým beatom, v ktorom sa prelínajú mrazivé syntetizátory s jemným basovým podkladom, ponúka Cartiho nezameniteľné ad-libs a energický flow v kontraste s melancholickým vokálom kanadskej R&B hviezdy. Nahrávka rozoberá tému vzťahov a ich zložitosti, často spojenú s klamstvami.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie tracky atlantského rapera s viac ako 100 miliónmi streamov na Spotify z albumu – EVIL JORDAN či TOXIC na feate so Skeptom.

I'd rather tell you a lie than tell you the truth and leave you stuck.

4. Tyler, The Creator Sugar On My Tongue

Tesne pod „pódiovým“ umiestnením zostal Tyler, The Creator, ktorý vďaka tracku Sugar On My Tongue z posledného albumu DON'T TAP THE GLASS obsadil 4. miesto.

Nahrávka s energickou produkciou, ktorú si vytvoril na mieru samotný Tyler, kombinuje nostalgický motív s hravým, ale úprimným prejavom. 34-ročný raper v texte rozoberá tému túžby a chuti po niekom, kto je nežný a zároveň nebezpečne príťažlivý, čo býva zradné.

Track Sugar On My Tongue vytlačil z prestížneho rebríčka Billboard Hot 100 až príchod Vianoc a sviatočných hitov. Na Spotify má v súčasnosti približne 270 miliónov streamov.

You wanna eat me up? You wanna be my friend?
You wanna get me up and never be locked in?

3. Lil Tecca Dark Thoughts

TOP 3 otvára meno, ktoré sme nečakali – Lil Tecca so singlom Dark Thoughts s viac ako 325 miliónmi streamov na Spotify.

Raper hladko spojil introspektívnu lyriku s nákazlivým beatom od Lucasa Scharffa a Follie's, čím potvrdil svoju všestrannosť. Optimistická produkcia, ktorá sampluje hit Frontin od Pharrella Williamsa a Jay-Z, je v ostrom kontraste s hlbokým textom v podaní 23-ročného rodáka z New Yorku. Tecca sa zaoberá zložitosťou vzťahov a hovorí o žene, ktorá bojuje so svojou temnou stránkou, pričom vyjadruje svoju ochotu niesť bremeno jej emócií.

Mama told me, "Boy, don't last," so I ain't gon' slide if that shit ain't 'bout a bag, yeah.
And my life changed so fast that I don't even recognize myself from last year.

2. Doechii Anxiety

2. miesto obsadila jediná žena v TOP 10 – Doechii, ktorá 14. marca vydala rozšírenú verziu albumu Alligator Bites Never Heal, ktorý obsahuje virálny hit Anxiety s takmer 480 miliónmi streamov na Spotify a pevným miestom v mnohých populárnych playlistoch.

27-ročná interpretka, ktorá minulý rok valcovala rebríčky s trackom DENIAL IS A RIVER, tentoraz doručila nahrávku so samplom Somebody That I Used To Know od Gotye a opäť rozvírila vody hudobného priemyslu. Doechii v Anxiety spája rap so spevom, pričom otvára tému duševnej nepohody, neistoty a tlaku okolia. V texte opisuje pocit zahltenia vlastnými myšlienkami, snahu pôsobiť silno navonok a zápas s očakávaniami, ktorým čelí v reálnom živote.

My anxiety, can't shake it off of me.
Somebody's watchin' me and my anxiety, yeah.

1. Drake NOKIA

Rok 2025 v rape suverénne ovládol Drake, a to bez toho, aby vydal sólový album. Jeho track NOKIA z LP $ome $exy $ongs 4 U nazbieral viac ako 505 miliónov streamov na Spotify a hral v každom známom playliste a DJ sete v dobrých kluboch.

Track, ktorý produkoval Elkan, skúma nočný život kanadskej rapovej ikony – konkrétne jeho vzťah so ženami. Hlava labelu OVO v texte menuje rad žien, o ktorých môžeme predpokladať, že sú jeho spoločníčky. Champagne Papi v celom tracku zdôrazňuje, že má veľa žien a žije populárny život.

Atmosféru zvýrazňuje sprievodný videoklip, ktorý zachytáva klubovú atmosféru 90. rokov vrátane veľkých mobilných telefónov Nokia.

The way I feel right now, I feel like we need to be all alone.
So if you just playin' around, you need to tell your girl, "Take your fine ass home," and that's real.

Čestné uznanie patrí tiež Donovi Toliverovi s Dojou Cat za spoločný track Lose My Mind z filmu F1®, Clipse za nahrávku Chains & Whips, Gunnovi za collab s Burna Boyom s názvom wgft, Yeatovi, ktorý vydal banger COMË N GO aj Lil Babymu za virálny hit Dum, Dumb, and Dumber s Young Thugom a Futureom.
Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
