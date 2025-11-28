Kategórie
dnes 28. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:50

REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee predviedol surový drill, Calinov emotívny track aj tvrdý collab Nerieš x 13K

REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee predviedol surový drill, Calinov emotívny track aj tvrdý collab Nerieš x 13K
Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
Vypočuj si TOP novinky, ktoré tento týždeň hýbu hudobnou scénou

Ak má tvoj hudobný playlist už dlhšie obdobie rovnakú náladu, je najvyšší čas doplniť ho fresh energiou. Tento týždeň priniesol explóziu nových trackov aj albumov naprieč rapom, popom aj elektronikou – od hitových návratov svetových hviezd až po domácu scénu, ktorá opäť ukazuje, že má čo ponúknuť.

Priprav sa na prehľad TOP releasov, ktoré si musíš vypočuť, ak chceš zostať v obraze.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.


P. S. Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Kendrick Lamar či Drake.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.
HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
